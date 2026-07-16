Tesla иштирокидаги фожиали авария: НТСБ ҳайдовчи тезликни 100 фоизга оширганини тасдиқлади

·38·Техно
Tesla иштирокидаги фожиали авария: НТСБ ҳайдовчи тезликни 100 фоизга оширганини тасдиқлади

АҚШ Миллий транспорт хавфсизлиги кенгаши (НТСБ) июн ойида Техас штатида содир бўлган мудҳиш йўл-транспорт ҳодисаси бўйича дастлабки хулосаларини эълон қилди. Маълум бўлишича, Tesla автомобили турар жой биносига бориб урилиши оқибатида бир киши ҳалок бўлган воқеада тизим эмас, балки ҳайдовчининг ҳаракатлари асосий сабаб бўлган. Текширувлар ҳайдовчи газ педалини охиригача босганини кўрсатмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

НТСБ маълумотларига кўра, Tesla автомобили Катй шаҳридаги хонадонлардан бирига урилган вақтда унинг тезлиги соатига 70 милдан (тахминан 112 км/соат) юқори бўлган. Ушбу фожиа оқибатида уйда бўлган 76 ёшли Марта Авила вафот этган. Автомобил борт компьютеридан олинган маълумотлар ҳайдовчи Фулл Сельф-Дривинг (Супервисед) тизими ишлаётган вақтда газ педалини 100 фоизга босиб, автопилот бошқарувини ўз қўлига олганини тасдиқлади.

Технология айбдорми ёки инсон омили?

Воқеадан сўнг 44 ёшли ҳайдовчи Майкл Бутлер эҳтиётсизлик орқасида одам ўлдиришда айбланмоқда. Марhumanинг оиласи эса ҳам ҳайдовчини, ҳам Tesla компаниясини судга берган. Ҳайдовчи дастлабки кўрсатмаларида ҳушини йўқотганини ва ўша вақтда автомобил ўз-ўзини бошқариш режимида бўлганини иддао қилган эди. Бироқ, тергов натижалари бу даъволарни шубҳа остига қўймоқда.

Кузатув камералари қайд этган тасвирларда автомобил чорраҳада кескин тезлашгани, йўлдан чиқиб кетиб, тўғри хонадонга бориб урилгани акс этган. НТСБ ҳисоботида қайд этилишича, ўша куни об-ҳаво очиқ, йўл қуруқ ва кўриниш даражаси жуда яхши бўлган. Бу эса техник носозлик эҳтимолини янада камайтиради.

Tesla раҳбари Elon Musk ижтимоий тармоқларда ушбу ҳодисага муносабат билдирар экан, компания дастурий таъминоти турар жой ҳудудларида бундай юқори тезликда ҳаракатланмаслигини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, Фулл Сельф-Дривинг тизими хавфсизлик қоидаларига қатъий амал қилади ва юқори тезликдаги тўқнашув фақат инсон аралашуви билан содир бўлиши мумкин.

Ҳайдовчининг шубҳали қидирувлари

Тергов жараёнида ҳайдовчининг Google қидирув тарихи ҳам ўрганилди. КТРК ТВ хабарига кўра, Майкл Бутлер авария содир бўлишидан аввал интернетда Tesla автопилотининг "юmsҳоқлиги" ва "етарлича тажовузкор эмаслиги" ҳақида маълумот қидирган. Унинг қидирув сўровлари орасида қуйидаги жумлалар аниқланган:

  • Tesla ФСД нот аггрессиве эноугҳ (Tesla ФСД етарлича тажовузкор эмас)
  • Tesla ФСД тоо тимид (Tesla ФСД жуда қўрқоқ)
  • Tesla нот аггрессиве эноугҳ 2024
Ушбу фактлар ҳайдовчининг автомобил бошқарувидан норози бўлгани ва тизимни тезроқ ҳаракатланишга мажбурлашга ҳаракат қилган бўлиши мумкинлигини кўрсатмоқда. Ҳозирда АҚШ Миллий йўл ҳаракати хавфсизлиги бошқармаси (НҲТСА) ҳам ушбу ҳолат юзасидан ўз текширувларини давом эттирмоқда.

Эслатиб ўтамиз, Tesla ўзининг Фулл Сельф-Дривинг тизимидан фойдаланувчи ҳайдовчилардан доимо ҳушёр бўлишни ва ҳар қандай сонияда бошқарувни ўз қўлига олишга тайёр туришни талаб қилади. Ушбу ҳодиса замонавий ёрдамчи тизимлар қанчалик мукаммал бўлмасин, масъулият барибир ҳайдовчи зиммасида қолишини яна бир бор исботлади.

TeslaElon MuskАвтопилотНТСБТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Стеам учун замонавий картрижлар: Reddit фойдаланувчиси ноодатий лойиҳасини тақдим этдиСтеам учун замонавий картрижлар: Reddit фойдаланувчиси ноодатий лойиҳасини тақдим этдиБугун, 02:29Стеам Мачине учун Windows 11 ёки СтеамОС: Қайси тизим ўйинларда самаралироқ?Стеам Мачине учун Windows 11 ёки СтеамОС: Қайси тизим ўйинларда самаралироқ?Бугун, 01:51AMD Ryzen 7 5800X3D 10th Анниверсарй Эдитион: Афсонавий процессорнинг янги ҳаётиAMD Ryzen 7 5800X3D 10th Анниверсарй Эдитион: Афсонавий процессорнинг янги ҳаётиБугун, 01:26SpaceX акциялари нархи Starship парвози арафасида IPO даражасига тушдиSpaceX акциялари нархи Starship парвози арафасида IPO даражасига тушдиБугун, 01:21OpenAI аппарат таъминоти бозорига кирди: Кодех учун махсус клавиатура тақдим этилдиOpenAI аппарат таъминоти бозорига кирди: Кодех учун махсус клавиатура тақдим этилдиБугун, 00:55Хитойнинг энг кучли ўйин видеокартаси Лисуан ЛХ 7G100 эркин савдога чиқдиХитойнинг энг кучли ўйин видеокартаси Лисуан ЛХ 7G100 эркин савдога чиқдиБугун, 00:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди