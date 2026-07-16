Tesla иштирокидаги фожиали авария: НТСБ ҳайдовчи тезликни 100 фоизга оширганини тасдиқлади
АҚШ Миллий транспорт хавфсизлиги кенгаши (НТСБ) июн ойида Техас штатида содир бўлган мудҳиш йўл-транспорт ҳодисаси бўйича дастлабки хулосаларини эълон қилди. Маълум бўлишича, Tesla автомобили турар жой биносига бориб урилиши оқибатида бир киши ҳалок бўлган воқеада тизим эмас, балки ҳайдовчининг ҳаракатлари асосий сабаб бўлган. Текширувлар ҳайдовчи газ педалини охиригача босганини кўрсатмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
НТСБ маълумотларига кўра, Tesla автомобили Катй шаҳридаги хонадонлардан бирига урилган вақтда унинг тезлиги соатига 70 милдан (тахминан 112 км/соат) юқори бўлган. Ушбу фожиа оқибатида уйда бўлган 76 ёшли Марта Авила вафот этган. Автомобил борт компьютеридан олинган маълумотлар ҳайдовчи Фулл Сельф-Дривинг (Супервисед) тизими ишлаётган вақтда газ педалини 100 фоизга босиб, автопилот бошқарувини ўз қўлига олганини тасдиқлади.
Технология айбдорми ёки инсон омили?Воқеадан сўнг 44 ёшли ҳайдовчи Майкл Бутлер эҳтиётсизлик орқасида одам ўлдиришда айбланмоқда. Марhumanинг оиласи эса ҳам ҳайдовчини, ҳам Tesla компаниясини судга берган. Ҳайдовчи дастлабки кўрсатмаларида ҳушини йўқотганини ва ўша вақтда автомобил ўз-ўзини бошқариш режимида бўлганини иддао қилган эди. Бироқ, тергов натижалари бу даъволарни шубҳа остига қўймоқда.
Кузатув камералари қайд этган тасвирларда автомобил чорраҳада кескин тезлашгани, йўлдан чиқиб кетиб, тўғри хонадонга бориб урилгани акс этган. НТСБ ҳисоботида қайд этилишича, ўша куни об-ҳаво очиқ, йўл қуруқ ва кўриниш даражаси жуда яхши бўлган. Бу эса техник носозлик эҳтимолини янада камайтиради.
Tesla раҳбари Elon Musk ижтимоий тармоқларда ушбу ҳодисага муносабат билдирар экан, компания дастурий таъминоти турар жой ҳудудларида бундай юқори тезликда ҳаракатланмаслигини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, Фулл Сельф-Дривинг тизими хавфсизлик қоидаларига қатъий амал қилади ва юқори тезликдаги тўқнашув фақат инсон аралашуви билан содир бўлиши мумкин.
Ҳайдовчининг шубҳали қидирувлариТергов жараёнида ҳайдовчининг Google қидирув тарихи ҳам ўрганилди. КТРК ТВ хабарига кўра, Майкл Бутлер авария содир бўлишидан аввал интернетда Tesla автопилотининг "юmsҳоқлиги" ва "етарлича тажовузкор эмаслиги" ҳақида маълумот қидирган. Унинг қидирув сўровлари орасида қуйидаги жумлалар аниқланган:
- Tesla ФСД нот аггрессиве эноугҳ (Tesla ФСД етарлича тажовузкор эмас)
- Tesla ФСД тоо тимид (Tesla ФСД жуда қўрқоқ)
- Tesla нот аггрессиве эноугҳ 2024
Эслатиб ўтамиз, Tesla ўзининг Фулл Сельф-Дривинг тизимидан фойдаланувчи ҳайдовчилардан доимо ҳушёр бўлишни ва ҳар қандай сонияда бошқарувни ўз қўлига олишга тайёр туришни талаб қилади. Ушбу ҳодиса замонавий ёрдамчи тизимлар қанчалик мукаммал бўлмасин, масъулият барибир ҳайдовчи зиммасида қолишини яна бир бор исботлади.
…