PSJ ўз иқтидорини 50 миллион еврога баҳолади: Англия грандлари навбатда турибди

·0·Спорт
PSJ ўз иқтидорини 50 миллион еврога баҳолади: Англия грандлари навбатда турибди

Парижнинг PSJ клуби ўзининг ёш ва умидли ҳужумчиси Ибраима Мбае борасида якуний қарорга келди. 18 ёшли вингер асосий таркибда етарли ўйин амалиётига эга бўлмаётганидан норози бўлиб, жорий ёзги трансфер ойнасида жамоани тарк этиш истагини билдирган. Парижликлар раҳбарияти ёш иқтидорнинг кетишига қаршилик қилмоқчи эмас, бироқ унинг трансферидан катта фойда кўришни кўзламоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com нашри хабарига кўра, Франция чемпионлари Мбае учун 40 миллиондан 50 миллион еврогача товон пули талаб қилмоқда. Клубнинг бундай юқори нарх белгилашига футболчининг амалдаги шартномаси яна икки йил давом этиши ва унинг Европадаги энг истиқболли ёш ўйинчилардан бири сифатида эътироф этилиши сабаб бўлган. PSJ академияси тарбияланувчиси бўлган Мбае ўтган мавсумда барча турнирларда 30 та учрашувда майдонга тушиб, 3 та гол ва 2 та голли узатмани амалга оширган эди.

Премер-лига клублари ва Дортмунд курашга қўшилди

Ибраима Мбае учун курашда Англия Премер-лигасининг бир қатор етакчи клублари фаоллик кўрсатмоқда. Хусусан, Манчестер Сити, Тоттенхем ва Астон Вилла скаутлари футболчининг ҳолатини диққат билан кузатиб боришмоқда. Инглиз клублари ёш вингернинг тезкорлиги ва техник маҳорати Британия футболи услубига жуда мос келади деб ҳисоблайдилар.

Шунингдек, ёш иқтидорларни кашф этиш ва тарбиялашда катта тажрибага эга бўлган Боруссия Дортмунд ҳам бу пойгадан четда қолгани йўқ. Машҳур инсайдер Fabrizio Romano берган маълумотларга кўра, Германия клуби вакиллари сўнгги кунларда футболчининг атрофидагилар билан алоқага чиқишган. Дортмундликлар Мбае учун асосий таркибдан жой ва ривожланиш учун ажойиб платформа таклиф қилиши мумкин.

Мбае ўзининг юқори даражадаги салоҳиятини ўтган жаҳон чемпионатида Сенегал терма жамоаси сафида ҳам исботлади. У мусобақа давомида тўртта ўйинда иштирок этиб, Франция терма жамоаси дарвозасини ишғол қилишга муваффақ бўлди. Гарчи Сенегал 1/16 финал босқичида Белгия билан ўйинда мағлуб бўлиб турнирни тарк этган бўлса-да, Мбае кўплаб халқаро экспертлар эътиборига тушди.

Ҳозирда PSJ ҳужум чизиғини янада кучайтириш устида ишламоқда, бу эса Мбае учун асосий таркибга кириш имкониятларини янада камайтиради. Шу сабабли, футболчи ўз келажагини бошқа чемпионатда кўрмоқда. Парижликлар белгилаган 50 миллион евролик нарх кўплаб клублар учун тўсиқ бўлиши мумкин, аммо трансфер ойнаси якунига қадар музокаралар давом этиши кутилмоқда.

PSJТрансферларМанчестер СитиБоруссия ДортмундФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Аргентина яна финалда: Лионель Месси ва унинг жамоадошлари Англияни мағлуб этдиАргентина яна финалда: Лионель Месси ва унинг жамоадошлари Англияни мағлуб этдиБугун, 02:15Аргентина Англияни мағлуб этиб, финалга чиқдиАргентина Англияни мағлуб этиб, финалга чиқдиБугун, 02:05Ямал ўйинда бўлган пайтда уйига ўғирликка уриниш содир этилдиЯмал ўйинда бўлган пайтда уйига ўғирликка уриниш содир этилдиБугун, 01:55Жуд Беллингем ва Томас Тухель ўртасидаги зиддият: Джо Ҳарт ёш юлдузни ҳимоя қилдиЖуд Беллингем ва Томас Тухель ўртасидаги зиддият: Джо Ҳарт ёш юлдузни ҳимоя қилдиБугун, 01:12Рома ҳужум чизиғини кучайтирмоқда: Эндрик ва Алежандро Гарначо нишондаРома ҳужум чизиғини кучайтирмоқда: Эндрик ва Алежандро Гарначо нишондаБугун, 00:54Барселона ва Роналд Коэман ўртасида низо: Френки де Йонг оғир жароҳат билан қайтдиБарселона ва Роналд Коэман ўртасида низо: Френки де Йонг оғир жароҳат билан қайтдиБугун, 00:38
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди