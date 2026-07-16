PSJ ўз иқтидорини 50 миллион еврога баҳолади: Англия грандлари навбатда турибди
Парижнинг PSJ клуби ўзининг ёш ва умидли ҳужумчиси Ибраима Мбае борасида якуний қарорга келди. 18 ёшли вингер асосий таркибда етарли ўйин амалиётига эга бўлмаётганидан норози бўлиб, жорий ёзги трансфер ойнасида жамоани тарк этиш истагини билдирган. Парижликлар раҳбарияти ёш иқтидорнинг кетишига қаршилик қилмоқчи эмас, бироқ унинг трансферидан катта фойда кўришни кўзламоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com нашри хабарига кўра, Франция чемпионлари Мбае учун 40 миллиондан 50 миллион еврогача товон пули талаб қилмоқда. Клубнинг бундай юқори нарх белгилашига футболчининг амалдаги шартномаси яна икки йил давом этиши ва унинг Европадаги энг истиқболли ёш ўйинчилардан бири сифатида эътироф этилиши сабаб бўлган. PSJ академияси тарбияланувчиси бўлган Мбае ўтган мавсумда барча турнирларда 30 та учрашувда майдонга тушиб, 3 та гол ва 2 та голли узатмани амалга оширган эди.
Премер-лига клублари ва Дортмунд курашга қўшилдиИбраима Мбае учун курашда Англия Премер-лигасининг бир қатор етакчи клублари фаоллик кўрсатмоқда. Хусусан, Манчестер Сити, Тоттенхем ва Астон Вилла скаутлари футболчининг ҳолатини диққат билан кузатиб боришмоқда. Инглиз клублари ёш вингернинг тезкорлиги ва техник маҳорати Британия футболи услубига жуда мос келади деб ҳисоблайдилар.
Шунингдек, ёш иқтидорларни кашф этиш ва тарбиялашда катта тажрибага эга бўлган Боруссия Дортмунд ҳам бу пойгадан четда қолгани йўқ. Машҳур инсайдер Fabrizio Romano берган маълумотларга кўра, Германия клуби вакиллари сўнгги кунларда футболчининг атрофидагилар билан алоқага чиқишган. Дортмундликлар Мбае учун асосий таркибдан жой ва ривожланиш учун ажойиб платформа таклиф қилиши мумкин.
Мбае ўзининг юқори даражадаги салоҳиятини ўтган жаҳон чемпионатида Сенегал терма жамоаси сафида ҳам исботлади. У мусобақа давомида тўртта ўйинда иштирок этиб, Франция терма жамоаси дарвозасини ишғол қилишга муваффақ бўлди. Гарчи Сенегал 1/16 финал босқичида Белгия билан ўйинда мағлуб бўлиб турнирни тарк этган бўлса-да, Мбае кўплаб халқаро экспертлар эътиборига тушди.
Ҳозирда PSJ ҳужум чизиғини янада кучайтириш устида ишламоқда, бу эса Мбае учун асосий таркибга кириш имкониятларини янада камайтиради. Шу сабабли, футболчи ўз келажагини бошқа чемпионатда кўрмоқда. Парижликлар белгилаган 50 миллион евролик нарх кўплаб клублар учун тўсиқ бўлиши мумкин, аммо трансфер ойнаси якунига қадар музокаралар давом этиши кутилмоқда.
…