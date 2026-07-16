AMD Ryzen 7 5800X3D 10th Анниверсарй Эдитион: Афсонавий процессорнинг янги ҳаёти
AMD компанияси ўзининг ўн йиллик юбилейига бағишлаб қайта савдога чиқарган Ryzen 7 5800X3D 10th Анниверсарй Эдитион процессори замонавий ўйинларда ҳали ҳам юқори натижаларни кўрсатишга қодирлигини исботламоқда. Гарчи ушбу чип техник жиҳатдан тўрт йил аввалги модел билан бир хил бўлса-да, AM4 платформасининг бозордаги барқарор ўрни ва 3D В-Каче технологиясининг самарадорлиги уни бугунги кунда ҳам долзарб танловга айлантирмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ҳардваре Унбохед канали экспертлари томонидан ўтказилган кенг кўламли тестлар шуни кўрсатдики, 350 доллар атрофида баҳоланаётган ушбу юбилей нашри ўз нархига нисбатан кутилганидан кўпроқ унумдорлик тақдим этади. Синовлар давомида 13 та замонавий ўйин Фулл ҲД рухсатида таҳлил қилинганда, процессорнинг салоҳияти янги авлод вакиллари билан беллаша олиши маълум бўлди.
Замонавий ўйинларда унумдорлик таҳлилиixbt.com маълумотига кўра, Ryzen 7 5800X3D ўртача кўрсаткичлар бўйича янги Ryzen 5 9600X модели билан бир хил даражада натижа қайд этган. Шунингдек, у ўзининг ҳамёнбоп рақобатчиси ҳисобланган Ryzen 5 7500F моделидан қарийб 10 фоизга ўзиб кетишга муваффақ бўлди. Бу натижа кеш хотира ҳажмининг ўйинлардаги кадрлар частотасига (ФПС) қанчалик катта таъсир кўрсатишини яна бир бор тасдиқлайди.
Эскироқ тизим эгалари учун ушбу процессорга ўтиш янада сезиларли ўзгаришларни вада қилади. Масалан, Ryzen 5 5600X билан солиштирилганда, юбилей нашри ўйинларда 30 фоизга яқин устунликка эга. Бу ўз компьютерини тўлиқ янгилашни истамайдиган, аммо AM4 платформасида максимал ўйин қувватига эга бўлишни хоҳловчи фойдаланувчилар учун энг мақбул вариантдир.
Бозордаги ўрни ва муқобиллариҲозирги вақтда Ryzen 7 5800X3D ўз платформаси учун энг яхши ўйин процессори мақомини сақлаб турибди. Бозорда унга муқобил сифатида Ryzen 5 5500X3D моделини келтириш мумкин бўлса-да, у унумдорлик жиҳатидан 5800X3D ва 5600X орасида жойлашган. Бироқ, кичик моделнинг глобал миқёсда, жумладан, Марказий Осиё бозорларида ҳам кенг тарқалмагани Ryzen 7 5800X3D нинг ўрнини янада мустаҳкамлайди.
Ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун ҳам ушбу процессорнинг қайта чиқарилиши қизиқарли янгиликдир. Янги AM5 платформасига ўтиш учун DDR5 хотира ва янги она платалар талаб этилишини ҳисобга олса, Ryzen 7 5800X3D мавжуд тизимни минимал харажат билан максимал даражада кучайтириш имконини беради. Бу эса, айниқса, кибер-спорт ўйинлари ва оғир графикали лойиҳалар ишқибозлари учун айни муддаодир.
…