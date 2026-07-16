AMD Ryzen 7 5800X3D 10th Анниверсарй Эдитион: Афсонавий процессорнинг янги ҳаёти

·35·Техно
AMD Ryzen 7 5800X3D 10th Анниверсарй Эдитион: Афсонавий процессорнинг янги ҳаёти

AMD компанияси ўзининг ўн йиллик юбилейига бағишлаб қайта савдога чиқарган Ryzen 7 5800X3D 10th Анниверсарй Эдитион процессори замонавий ўйинларда ҳали ҳам юқори натижаларни кўрсатишга қодирлигини исботламоқда. Гарчи ушбу чип техник жиҳатдан тўрт йил аввалги модел билан бир хил бўлса-да, AM4 платформасининг бозордаги барқарор ўрни ва 3D В-Каче технологиясининг самарадорлиги уни бугунги кунда ҳам долзарб танловга айлантирмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ҳардваре Унбохед канали экспертлари томонидан ўтказилган кенг кўламли тестлар шуни кўрсатдики, 350 доллар атрофида баҳоланаётган ушбу юбилей нашри ўз нархига нисбатан кутилганидан кўпроқ унумдорлик тақдим этади. Синовлар давомида 13 та замонавий ўйин Фулл ҲД рухсатида таҳлил қилинганда, процессорнинг салоҳияти янги авлод вакиллари билан беллаша олиши маълум бўлди.

Замонавий ўйинларда унумдорлик таҳлили

ixbt.com маълумотига кўра, Ryzen 7 5800X3D ўртача кўрсаткичлар бўйича янги Ryzen 5 9600X модели билан бир хил даражада натижа қайд этган. Шунингдек, у ўзининг ҳамёнбоп рақобатчиси ҳисобланган Ryzen 5 7500F моделидан қарийб 10 фоизга ўзиб кетишга муваффақ бўлди. Бу натижа кеш хотира ҳажмининг ўйинлардаги кадрлар частотасига (ФПС) қанчалик катта таъсир кўрсатишини яна бир бор тасдиқлайди.

Эскироқ тизим эгалари учун ушбу процессорга ўтиш янада сезиларли ўзгаришларни вада қилади. Масалан, Ryzen 5 5600X билан солиштирилганда, юбилей нашри ўйинларда 30 фоизга яқин устунликка эга. Бу ўз компьютерини тўлиқ янгилашни истамайдиган, аммо AM4 платформасида максимал ўйин қувватига эга бўлишни хоҳловчи фойдаланувчилар учун энг мақбул вариантдир.

Бозордаги ўрни ва муқобиллари

Ҳозирги вақтда Ryzen 7 5800X3D ўз платформаси учун энг яхши ўйин процессори мақомини сақлаб турибди. Бозорда унга муқобил сифатида Ryzen 5 5500X3D моделини келтириш мумкин бўлса-да, у унумдорлик жиҳатидан 5800X3D ва 5600X орасида жойлашган. Бироқ, кичик моделнинг глобал миқёсда, жумладан, Марказий Осиё бозорларида ҳам кенг тарқалмагани Ryzen 7 5800X3D нинг ўрнини янада мустаҳкамлайди.

Ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун ҳам ушбу процессорнинг қайта чиқарилиши қизиқарли янгиликдир. Янги AM5 платформасига ўтиш учун DDR5 хотира ва янги она платалар талаб этилишини ҳисобга олса, Ryzen 7 5800X3D мавжуд тизимни минимал харажат билан максимал даражада кучайтириш имконини беради. Бу эса, айниқса, кибер-спорт ўйинлари ва оғир графикали лойиҳалар ишқибозлари учун айни муддаодир.

AMDRyzenПроцессорЎйинларТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Стеам учун замонавий картрижлар: Reddit фойдаланувчиси ноодатий лойиҳасини тақдим этдиСтеам учун замонавий картрижлар: Reddit фойдаланувчиси ноодатий лойиҳасини тақдим этдиБугун, 02:29Стеам Мачине учун Windows 11 ёки СтеамОС: Қайси тизим ўйинларда самаралироқ?Стеам Мачине учун Windows 11 ёки СтеамОС: Қайси тизим ўйинларда самаралироқ?Бугун, 01:51Tesla иштирокидаги фожиали авария: НТСБ ҳайдовчи тезликни 100 фоизга оширганини тасдиқладиTesla иштирокидаги фожиали авария: НТСБ ҳайдовчи тезликни 100 фоизга оширганини тасдиқладиБугун, 01:28SpaceX акциялари нархи Starship парвози арафасида IPO даражасига тушдиSpaceX акциялари нархи Starship парвози арафасида IPO даражасига тушдиБугун, 01:21OpenAI аппарат таъминоти бозорига кирди: Кодех учун махсус клавиатура тақдим этилдиOpenAI аппарат таъминоти бозорига кирди: Кодех учун махсус клавиатура тақдим этилдиБугун, 00:55Хитойнинг энг кучли ўйин видеокартаси Лисуан ЛХ 7G100 эркин савдога чиқдиХитойнинг энг кучли ўйин видеокартаси Лисуан ЛХ 7G100 эркин савдога чиқдиБугун, 00:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди