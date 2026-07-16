Рома ҳужум чизиғини кучайтирмоқда: Эндрик ва Алежандро Гарначо нишонда
Италиянинг Рома клуби ёзги трансфер ойнасида ўз таркибини тубдан ислоҳ қилиш ниятида ва бу борада кутилмаган, шу билан бирга ўта улкан режаларни амалга оширишга киришди. Жамоа бош мураббийи Гиан Пиеро Гасперини ҳужум чизиғини бутунлай янгилашни мақсад қилган бўлиб, асосий эътибор Реал Мадрид ва Англия Премер-лигаси юлдузларига қаратилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ил Мессаггеро нашри тарқатган маълумотларга кўра, римликлар Реал Мадрид ҳужумчиси Эндрикни ижарага олиш масаласини фаол ўрганмоқда. Гасперини жамоанинг янги аъзоси Донелл Мален учун муносиб рақобатчи ва ўринбосар қидирмоқда. Қизиғи шундаки, жамоанинг яна бир ҳужумчиси Артем Довбйк мураббийнинг режаларига кирмай қолган ва айнан шу сабабли бразилиялик иқтидор соҳиби асосий мақсадга айланган.
Эндрикнинг Мадрид клубидаги фаолияти ҳозирча бироз мураккаб кечмоқда. У 2024-йил июль ойида Реал Мадрид сафига қўшилганидан бери 40 та ўйинда майдонга тушиб, 7 та гол уришга муваффақ бўлди. Рома раҳбарияти ушбу трансферда Реал Мадрид бош мураббийи Жозе Моуринью билан бўлган илиқ муносабатлар ёрдам беришига умид қилмоқда. Собиқ мураббийнинг тавсияси ёш ҳужумчини Италияга кўчиб ўтишга кўндиришда ҳал қилувчи рол ўйнаши мумкин.
Премер-лига юлдузлари билан музокараларРома нафақат марказий ҳужумчи, балки қанотларни ҳам кучайтиришни кўзламоқда. Клуб спорт директори Тонй ДЪАмико Вест Хем аъзоси Крйсенсио Суммервилле вакиллари билан учрашув ўтказган. Суммервилле ўтган йили Лондон клубига 29,3 миллион евро эвазига ўтган эди. Дастлабки музокаралар маош масаласида қийин кечган бўлса-да, футболчи ўз талабларини бироз пасайтирган. Рома маошлар бўйича йилига 4 миллион евролик чекловни бузмасликка ва трансфер учун 40 миллион евродан ортиқ маблағ сарфламасликка қарор қилган.
Агар Суммервилле трансфери амалга ошмаса, Рим клуби Челси аъзоси Алежандро Гарначо вариантига ўтади. Аргентиналик иқтидор соҳиби учун Рома аллақачон лондонликларга расмий таклиф юборган. Маълумотларга кўра, таклиф 5 миллион евролик ижара ҳақи ва маълум шартлар бажарилганда 35 миллион еврога сотиб олиш мажбуриятини ўз ичига олган. Бироқ, Челси ушбу таклифни рад этган, чунки Гарначо жамоанинг узоқ муддатли режаларидан ўрин олган.
Goal.com хабарига кўра, Рома трансфер бозоридаги фаоллигини Страцбург қанот ҳимоячиси Диего Мореира учун 30 миллион евро ва кейинги сотувдан 10 фоиз улуш таклиф қилиш орқали ҳам давом эттирмоқда. Бу каби кенг кўламли ҳаракатлар Рома келаси мавсумда нафақат А Серия, балки халқаро майдонларда ҳам юқори ўринлар учун курашишни ният қилганидан далолат беради. Гасперини қўл остидаги янги лойиҳа Европанинг энг иқтидорли ёшларини бир жамоага жамлашни мақсад қилган.
…