Рома ҳужум чизиғини кучайтирмоқда: Эндрик ва Алежандро Гарначо нишонда

·0·Спорт
Рома ҳужум чизиғини кучайтирмоқда: Эндрик ва Алежандро Гарначо нишонда

Италиянинг Рома клуби ёзги трансфер ойнасида ўз таркибини тубдан ислоҳ қилиш ниятида ва бу борада кутилмаган, шу билан бирга ўта улкан режаларни амалга оширишга киришди. Жамоа бош мураббийи Гиан Пиеро Гасперини ҳужум чизиғини бутунлай янгилашни мақсад қилган бўлиб, асосий эътибор Реал Мадрид ва Англия Премер-лигаси юлдузларига қаратилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ил Мессаггеро нашри тарқатган маълумотларга кўра, римликлар Реал Мадрид ҳужумчиси Эндрикни ижарага олиш масаласини фаол ўрганмоқда. Гасперини жамоанинг янги аъзоси Донелл Мален учун муносиб рақобатчи ва ўринбосар қидирмоқда. Қизиғи шундаки, жамоанинг яна бир ҳужумчиси Артем Довбйк мураббийнинг режаларига кирмай қолган ва айнан шу сабабли бразилиялик иқтидор соҳиби асосий мақсадга айланган.

Эндрикнинг Мадрид клубидаги фаолияти ҳозирча бироз мураккаб кечмоқда. У 2024-йил июль ойида Реал Мадрид сафига қўшилганидан бери 40 та ўйинда майдонга тушиб, 7 та гол уришга муваффақ бўлди. Рома раҳбарияти ушбу трансферда Реал Мадрид бош мураббийи Жозе Моуринью билан бўлган илиқ муносабатлар ёрдам беришига умид қилмоқда. Собиқ мураббийнинг тавсияси ёш ҳужумчини Италияга кўчиб ўтишга кўндиришда ҳал қилувчи рол ўйнаши мумкин.

Премер-лига юлдузлари билан музокаралар

Рома нафақат марказий ҳужумчи, балки қанотларни ҳам кучайтиришни кўзламоқда. Клуб спорт директори Тонй ДЪАмико Вест Хем аъзоси Крйсенсио Суммервилле вакиллари билан учрашув ўтказган. Суммервилле ўтган йили Лондон клубига 29,3 миллион евро эвазига ўтган эди. Дастлабки музокаралар маош масаласида қийин кечган бўлса-да, футболчи ўз талабларини бироз пасайтирган. Рома маошлар бўйича йилига 4 миллион евролик чекловни бузмасликка ва трансфер учун 40 миллион евродан ортиқ маблағ сарфламасликка қарор қилган.

Агар Суммервилле трансфери амалга ошмаса, Рим клуби Челси аъзоси Алежандро Гарначо вариантига ўтади. Аргентиналик иқтидор соҳиби учун Рома аллақачон лондонликларга расмий таклиф юборган. Маълумотларга кўра, таклиф 5 миллион евролик ижара ҳақи ва маълум шартлар бажарилганда 35 миллион еврога сотиб олиш мажбуриятини ўз ичига олган. Бироқ, Челси ушбу таклифни рад этган, чунки Гарначо жамоанинг узоқ муддатли режаларидан ўрин олган.

Goal.com хабарига кўра, Рома трансфер бозоридаги фаоллигини Страцбург қанот ҳимоячиси Диего Мореира учун 30 миллион евро ва кейинги сотувдан 10 фоиз улуш таклиф қилиш орқали ҳам давом эттирмоқда. Бу каби кенг кўламли ҳаракатлар Рома келаси мавсумда нафақат А Серия, балки халқаро майдонларда ҳам юқори ўринлар учун курашишни ният қилганидан далолат беради. Гасперини қўл остидаги янги лойиҳа Европанинг энг иқтидорли ёшларини бир жамоага жамлашни мақсад қилган.

РомаРеал МадридЭндрикАлежандро ГарначоТрансферлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Барселона ва Роналд Коэман ўртасида низо: Френки де Йонг оғир жароҳат билан қайтдиБарселона ва Роналд Коэман ўртасида низо: Френки де Йонг оғир жароҳат билан қайтдиБугун, 00:38Тьерри Анри Испания устунлигининг сабабини айтди: Килиан Мбаппе ва Франция нега ютқазди?Тьерри Анри Испания устунлигининг сабабини айтди: Килиан Мбаппе ва Франция нега ютқазди?Бугун, 00:10Англия ва Аргентина ўйинини сайтимизда жонли кузатингАнглия ва Аргентина ўйинини сайтимизда жонли кузатингКеча, 23:55Майкл Олисе “Реал”ни хоҳлаяпти: 200 млн евролик савол...Майкл Олисе “Реал”ни хоҳлаяпти: 200 млн евролик савол...Кеча, 23:53РБ Леипзиг Ян Диоманде трансфери бўйича якуний қарорини эълон қилдиРБ Леипзиг Ян Диоманде трансфери бўйича якуний қарорини эълон қилдиКеча, 23:51Жакартада Ўзбекистоннинг U23 ва U19 боксчи қизлари Осиёни "титратди"Жакартада Ўзбекистоннинг U23 ва U19 боксчи қизлари Осиёни "титратди"Кеча, 23:50
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди