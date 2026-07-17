Гонсало Гарсия Моуриньюни ҳайратга солди: қарор ҳам тайёр...

·22·Спорт
Гонсало Гарсия Моуриньюни ҳайратга солди: қарор ҳам тайёр...

«Реал Мадрид» ҳужумчиси Гонсало Гарсия мавсумолди йиғинларининг дастлабки кунларидаёқ жамоадошлари ва мураббийлар штаби эътиборини ўзига қаратди. 22 ёшли футболчининг жисмоний ҳолати клубда кутилганидан ҳам кучли таассурот қолдирган.

Энди испаниялик форварднинг асосий мақсади — янги бош мураббий Жозе Моуриньюга ўзини исботлаб, «Реал» таркибида қолиш.

Машғулотларга аъло формада қайтди

Diario AS маълумотига кўра, Гонсало Гарсия мавсумолди тайёргарлик жараёнига жуда яхши жисмоний ҳолатда етиб келган.

Футболчи машғулотлардаги фаоллиги, чидамлилиги ва юқори тайёргарлиги билан нафақат мураббийлар штаби, балки жамоадошларини ҳам ҳайратга солган.

Ёш ҳужумчи бу орқали янги мавсум олдидан асосий таркиб учун жиддий курашишга тайёр эканини кўрсатмоқда.

Гарсиянинг асосий мақсади маълум

22 ёшли форвард «Реал Мадрид»ни тарк этишни истамаяпти. У жамоада қолиб, ўз имкониятини Жозе Моуриньюга исботлашни режалаштирган.

Гарсия учун мавсумолди йиғинлари ҳал қилувчи аҳамият касб этиши мумкин. Чунки айнан шу даврда у бош мураббийнинг ишончини қозониб, янги мавсум учун таркибдан жой олиш имкониятига эга.

Ўтган мавсумда Мбаппенинг захираси эди

Гонсало Гарсия ўтган мавсумда «Реал»нинг асосий таркибида мунтазам ўйин амалиётига эга бўлмаган.

У кўпроқ Килиан Мбаппега захира варианти сифатида қаралган ва майдонга тушиш учун имкониятлари чекланган эди.

Шунга қарамай, футболчи клубда қолиш ва ҳужум чизиғидаги рақобатга тайёр эканини машғулотларда намойиш этмоқда.

Моуринью уни сотишга қарши чиқди

Хабарларга кўра, июнь ойида «Реал Мадрид»ни қабул қилиб олган Жозе Моуринью аллақачон Гонсало Гарсиянинг эҳтимолий сотувига қарши чиққан.

Португалиялик мутахассис ёш ҳужумчи келаётган мавсумда жамоага керак бўлади, деган фикрда.

Бу қарор Гарсияга ўзини кўрсатиш учун янги имконият очиб бериши мумкин. Энди барчаси унинг мавсумолди йиғинларидаги ўйини ва Моуринью ишончини қай даражада оқлашига боғлиқ.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Муҳаммад Салоҳ Туркияга яқинлашди: «Бешиктош» катта таклиф бердиМуҳаммад Салоҳ Туркияга яқинлашди: «Бешиктош» катта таклиф бердиБугун, 20:15Перес Олисени «Реал» учун туғилган футболчи деб ҳисобламоқдаПерес Олисени «Реал» учун туғилган футболчи деб ҳисобламоқдаБугун, 20:10Олтин тўп—2026: Килиан Мбаппе даъвогарлар сафидан чиқди, Лионель Месси эса яқинлашмоқдаОлтин тўп—2026: Килиан Мбаппе даъвогарлар сафидан чиқди, Лионель Месси эса яқинлашмоқдаБугун, 19:1019 йиллик сирли тасодиф: Месси ва Ямал финалда тўқнашади19 йиллик сирли тасодиф: Месси ва Ямал финалда тўқнашадиБугун, 19:01Нидерландиялик иқтидорли ҳимоячи Пау Кубарси билан бирга ўйнашни орзу қилмоқдаНидерландиялик иқтидорли ҳимоячи Пау Кубарси билан бирга ўйнашни орзу қилмоқдаБугун, 18:56Лионель Месси ва Аргентина иродаси: Амалдаги чемпионлар жаҳон кубоги финалига йўл олдиЛионель Месси ва Аргентина иродаси: Амалдаги чемпионлар жаҳон кубоги финалига йўл олдиБугун, 18:39
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди