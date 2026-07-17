Гонсало Гарсия Моуриньюни ҳайратга солди: қарор ҳам тайёр...
«Реал Мадрид» ҳужумчиси Гонсало Гарсия мавсумолди йиғинларининг дастлабки кунларидаёқ жамоадошлари ва мураббийлар штаби эътиборини ўзига қаратди. 22 ёшли футболчининг жисмоний ҳолати клубда кутилганидан ҳам кучли таассурот қолдирган.
Энди испаниялик форварднинг асосий мақсади — янги бош мураббий Жозе Моуриньюга ўзини исботлаб, «Реал» таркибида қолиш.
Машғулотларга аъло формада қайтди
Diario AS маълумотига кўра, Гонсало Гарсия мавсумолди тайёргарлик жараёнига жуда яхши жисмоний ҳолатда етиб келган.
Футболчи машғулотлардаги фаоллиги, чидамлилиги ва юқори тайёргарлиги билан нафақат мураббийлар штаби, балки жамоадошларини ҳам ҳайратга солган.
Ёш ҳужумчи бу орқали янги мавсум олдидан асосий таркиб учун жиддий курашишга тайёр эканини кўрсатмоқда.
Гарсиянинг асосий мақсади маълум
22 ёшли форвард «Реал Мадрид»ни тарк этишни истамаяпти. У жамоада қолиб, ўз имкониятини Жозе Моуриньюга исботлашни режалаштирган.
Гарсия учун мавсумолди йиғинлари ҳал қилувчи аҳамият касб этиши мумкин. Чунки айнан шу даврда у бош мураббийнинг ишончини қозониб, янги мавсум учун таркибдан жой олиш имкониятига эга.
Ўтган мавсумда Мбаппенинг захираси эди
Гонсало Гарсия ўтган мавсумда «Реал»нинг асосий таркибида мунтазам ўйин амалиётига эга бўлмаган.
У кўпроқ Килиан Мбаппега захира варианти сифатида қаралган ва майдонга тушиш учун имкониятлари чекланган эди.
Шунга қарамай, футболчи клубда қолиш ва ҳужум чизиғидаги рақобатга тайёр эканини машғулотларда намойиш этмоқда.
Моуринью уни сотишга қарши чиқди
Хабарларга кўра, июнь ойида «Реал Мадрид»ни қабул қилиб олган Жозе Моуринью аллақачон Гонсало Гарсиянинг эҳтимолий сотувига қарши чиққан.
Португалиялик мутахассис ёш ҳужумчи келаётган мавсумда жамоага керак бўлади, деган фикрда.
Бу қарор Гарсияга ўзини кўрсатиш учун янги имконият очиб бериши мумкин. Энди барчаси унинг мавсумолди йиғинларидаги ўйини ва Моуринью ишончини қай даражада оқлашига боғлиқ.
…