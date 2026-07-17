Тарихда илк бор роботлар MMA жангида ўзаро беллашди

·0·Дунё
Тарихда илк бор роботлар MMA жангида ўзаро беллашди

Кеча, 16 июль куни Хитойда аралаш яккакураш (MMA) қоидалари асосида дунё тарихидаги илк роботлар жанги ташкил этилди. Илғор технологиялар ва сунъий интеллект имкониятларини намойиш этган ушбу беллашув катта қизиқиш уйғотди. Бу ҳақда MMA Mania нашри хабар берди.

Маълум қилинишича, мазкур мусобақа Хитойнинг EngineAI компанияси томонидан ташкил этилган Ultimate Robot Knock-out Legend (URKL) робототехника турнири доирасида ўтказилган. Беллашув Шэньчжэнь шаҳридаги Наньшань маданият ва спорт марказида бўлиб ўтди. Тадбирда машҳур кино юлдузи Донни Йен махсус меҳмон сифатида иштирок этди.

Қайд этилишича, мусобақанинг саралаш босқичида дунёнинг 10 мамлакатидан 200 дан ортиқ жамоа қатнашган. Онлайн саралаш якунларига кўра, энг яхши натижа қайд этган 32 та жамоа финал босқичига йўлланмани қўлга киритди.

Kumushrang odamsimon robot ommaviy tadbirda mushtlarini tugib turibdi.

Барча иштирокчилар асосий жангчи сифатида EngineAI'нинг T800 роботига таянган. Бироқ ҳар бир жамоа роботини рақобатчилардан устун қилиш мақсадида унга махсус ҳимоя зирҳлари, конструктив ечимлар ҳамда турли муҳандислик такомиллаштиришларини қўллаган. Бу эса ҳар бир роботнинг имкониятларини ўзига хос тарзда намоён этишига хизмат қилди.

Финал босқичида иштирок этган жамоалар орасида Калифорния университети (Беркли), Стэнфорд университети, Цинхуа университети, Чжэцзян университети ҳамда Гонконг университети каби нуфузли таълим муассасалари вакиллари ҳам бор эди.

Турнирнинг умумий мукофот жамғармаси 10 миллион юань (тахминан 1,48 миллион АҚШ доллари)ни ташкил қилди. Мутасаддиларнинг таъкидлашича, ушбу мусобақа робототехника ва сунъий интеллект соҳасида янги босқични бошлаб бериши мумкин.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Пеленинг финал футболкаси аукционда деярли 5 млн долларга сотилди!Пеленинг финал футболкаси аукционда деярли 5 млн долларга сотилди!Бугун, 19:13Уганданинг 86 ёшли бош вазир ўринбосари яна муҳокама марказидаУганданинг 86 ёшли бош вазир ўринбосари яна муҳокама марказидаБугун, 19:06Неймар 23 млн долларлик яхта сотиб олдиНеймар 23 млн долларлик яхта сотиб олдиБугун, 18:49Ота-онаси излаган қиз 35 йил давомида ёнида яшаган эканОта-онаси излаган қиз 35 йил давомида ёнида яшаган эканБугун, 18:49Хитойда келин қайнонасини калтаклаб, тўрт қовурғасини синдирдиХитойда келин қайнонасини калтаклаб, тўрт қовурғасини синдирдиБугун, 18:30Ироқ амалдорининг уйидан олтин ва миллионлар мусодара қилиндиИроқ амалдорининг уйидан олтин ва миллионлар мусодара қилиндиБугун, 18:10
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди