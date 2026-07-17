«Уйда ёлғиз 2» фильмининг машҳур актрисаси ҳаётдан кўз юмди

·0·Маданият
«Уйда ёлғиз 2» фильмининг машҳур актрисаси ҳаётдан кўз юмди

Ирландиялик машҳур актриса, томошабинларга «Уйда ёлғиз 2: Нью-Йоркда йўқолиш» фильмидаги каптар боқувчи аёл образи орқали яхши таниш бўлган Бренда Фрикер 81 ёшида вафот этди. Бу ҳақда унинг кўп йиллик агенти Фил Белфилд маълум қилди.

Қайд этилишича, актриса 17 июль куни қисқа муддатли хасталикдан сўнг ҳаётдан кўз юмган. Унинг оиласи ва яқинлари номидан тарқатилган расмий баёнотда Бренда Фрикернинг ўз яқинлари бағрида, сокин муҳитда оламдан ўтгани маълум қилинган.

«Бугун эрталаб, 2026 йил 17 июль куни Бренда қисқа муддатли хасталикдан сўнг сокингина ҳаётдан кўз юмганини чуқур қайғу билан маълум қиламиз. У яқинлари даврасида бу дунёни тарк этди», — дейилади расмий баёнотда.

Yelkalarida va boshida kabutarlar qo'ngan, shlyapali hamda palto kiygan ayol.

Бренда Фрикер 1990 йилда режиссёр Жим Шеридан суратга олган «Менинг чап оёғим» драмасида фалаж бўлиб қолган рассом ва ёзувчи Кристи Брауннинг меҳрибон онаси — миссис Браун образини юксак маҳорат билан гавдалантириб, «Оскар» мукофотига сазовор бўлган эди. Шу орқали у Америка киноакадемиясининг нуфузли олтин ҳайкалчасини қўлга киритган тарихдаги илк ирландиялик аёл сифатида кино тарихидан жой олган.

Шунингдек, Бренда Фрикер қарийб 60 йиллик ижодий фаолияти давомида Ирландия, Буюк Британия ва Голливудда театр, кино ҳамда телевидение соҳаларида самарали меҳнат қилди. У ўзининг сермаҳсул фаолияти, бетакрор ижролари ва юксак истеъдоди билан бир неча авлод томошабинлари меҳрини қозониб, ўз даврининг энг ҳурматли ва рамзий актрисаларидан бири сифатида эътироф этилди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жудаям латофатли бўлган болливуд юлдузи Катрина Каиф 43 ёшини нишонладиЖудаям латофатли бўлган болливуд юлдузи Катрина Каиф 43 ёшини нишонладиБугун, 19:01“Today” кўрсатувида Энн Хетеуэйни йиғлатган кутилмаган совға!“Today” кўрсатувида Энн Хетеуэйни йиғлатган кутилмаган совға!Бугун, 18:57Ким Су-ҳюн ва Сео Е-жи ижодга қайтмоқдаКим Су-ҳюн ва Сео Е-жи ижодга қайтмоқдаБугун, 18:23“Севги изтироби” юлдузлари яна бир сериалда жам бўлади“Севги изтироби” юлдузлари яна бир сериалда жам бўладиБугун, 17:43Қиз узатишнинг энг таъсирли онлари: ота-онаси билан хайрлашув ва укасининг кўз ёшлари (видео)Қиз узатишнинг энг таъсирли онлари: ота-онаси билан хайрлашув ва укасининг кўз ёшлари (видео)Бугун, 17:36Райҳон турмуш ўртоғи билан Парижда: суратлар мухлисларни бефарқ қолдирмади (видео)Райҳон турмуш ўртоғи билан Парижда: суратлар мухлисларни бефарқ қолдирмади (видео)Бугун, 16:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Аббосбек Файзуллаев қайси вилоятга куёв бўлаётгани маълум бўлди
Аббосбек Файзуллаев қайси вилоятга куёв бўлаётгани маълум бўлди
Санъатни энг машҳур даврида тарк этган Гулчеҳра Эшонқулова 45 ёшда
Санъатни энг машҳур даврида тарк этган Гулчеҳра Эшонқулова 45 ёшда
140 килодан 70 килога озган Муборак Абдуллаева ижодга қайтди
140 килодан 70 килога озган Муборак Абдуллаева ижодга қайтди
Аббосбек Файзуллаев тўйидаги оналарга гул бериш ва куёв отиш анъанаси диққатни тортди (видео)
Аббосбек Файзуллаев тўйидаги оналарга гул бериш ва куёв отиш анъанаси диққатни тортди (видео)
Аббосбек Файзуллаевнинг тўйидан илк лавҳалар тарқалди (видео)
Аббосбек Файзуллаевнинг тўйидан илк лавҳалар тарқалди (видео)
Шоҳруҳ Мирзо ва Ойшахон илк бор фарзандли бўлишди
Шоҳруҳ Мирзо ва Ойшахон илк бор фарзандли бўлишди
Маданият вазири Озодбек Назарбековнинг тадбирдаги рақси ижтимоий тармоқларда муҳокама уйғотди
Маданият вазири Озодбек Назарбековнинг тадбирдаги рақси ижтимоий тармоқларда муҳокама уйғотди
Юлдуз Турдиева ва афғон хонандаси Қаис Улфат дуэти яна эътибор марказида (видео)
Юлдуз Турдиева ва афғон хонандаси Қаис Улфат дуэти яна эътибор марказида (видео)