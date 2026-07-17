Илон Маск ва Сем Алтман ўртасидаги низо: Коинотдаги маълумотлар маркази лойиҳаси реалми

·0·Техно
Илон Маск ва Сем Алтман ўртасидаги низо: Коинотдаги маълумотлар маркази лойиҳаси реалми

Сунъий интеллект технологиялари ва коинотни ўзлаштириш соҳасининг икки етакчи намояндаси — Илон Маск ҳамда Сем Алтман ўртасидаги навбатдаги зиддият коинотда маълумотларни қайта ишлаш марказларини (дата-сентер) ташкил этиш масаласини кун тартибига чиқарди. Ушбу баҳс нафақат икки миллиардернинг шахсий қарашларини, балки замонавий технологик имкониятлар ва келажак режалари ўртасидаги жиддий тафовутни ҳам кўрсатиб бермоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Зиддият Илон Маскнинг OpenAI раҳбари Сем Алтманга нисбатан фирибгарликда айблаб ёзган пости билан бошланди. Бунга жавобан Алтман Маскнинг коинотда сунъий интеллект ҳисоблаш қувватларини жойлаштириш ғоясини танқид остига олди. Унинг фикрича, Маск инвесторларга коинотдаги маълумотлар марказлари концепциясини ҳаддан ташқари яқин муддатда амалга ошадиган лойиҳа сифатида тақдим этмоқда, бу эса амалдаги техник имкониятларга зид келади.

Гап SpaceX компаниясининг сунъий интеллект вазифаларини бажариш ва сўровларни қайта ишлаш учун мўлжалланган махсус сунъий йўлдошлар тармоғини орбитага чиқариш режаси ҳақида бормоқда. Айнан орбитал ҳисоблаш тизимларини ривожлантириш SpaceX компаниясининг бозор қиймати юқори баҳоланишига хизмат қилаётган асосий омиллардан бири ҳисобланади. Мазкур ғоя тарафдорлари орбитал марказлар янги форматдаги булутли хизматларни яратишига ишонишади.

Техник тўсиқлар ва иқтисодий самарадорлик

Бироқ коинот техникаси бўйича мутахассислар ушбу лойиҳанинг амалга ошиши йўлида бир қатор чекловлар борлигини таъкидламоқда. Иқтисодий самарадорликка эришиш учун юкларни орбитага чиқариш нархи ҳозиргидан анча арзон бўлиши ва юқори қувватли сунъий йўлдошларни оммавий ишлаб чиқариш йўлга қўйилиши шарт. Ҳозирги технологиялар бундай тизимларни тезкорлик билан кенгайтириш имконини бермайди.

SpaceX бу муаммони ҳал қилишда ўзининг Starship ракетасига асосий умид боғлаган. Компания ушбу ракетани тўлиқ кўп марта ишлатиладиган тизимга айлантириб, юк ташиш харажатларини кескин камайтиришни режалаштирмоқда. Аммо яқин ўртадаги синов парвозларида ракетанинг иккала босқичи муваффақиятли қайтариб қўйилган тақдирда ҳам, бу дарҳол тижорий эксплуатацияга ўтилишини англатмайди.

Маълумотларга кўра, Starship ракетасининг вада қилинган тўлиқ кўп марталик иш режимига ўтиши учун яна бир неча йил талаб этилиши мумкин. Шунингдек, SpaceX инвесторларга яқин истиқболда ракетанинг иккинчи босқичи ҳар бир парвоздан сўнг йўқотилиши мумкинлигини ҳам билдирган. Бундай сценарий эса коинотдаги маълумотлар марказлари инфратузилмасини иқтисодий жиҳатдан фойдасиз қилиб қўяди.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, коинотда сунъий интеллект ускуналарига эга алоҳида сунъий йўлдошлар яқин йилларда пайдо бўлиши мумкин, бироқ бундай тизимларнинг оммавий ва тизимли равишда ишга тушиши фақат 2030-йилларга борибгина ҳақиқатга айланиши эҳтимоли юқори. Ҳозирча Маск ва Алтман ўртасидаги баҳс технологик тараққиётнинг реал суръатлари ва амбициялар ўртасидаги кураш бўлиб қолмоқда.

SpaceXOpenAIElon MuskSam AltmanСунъий Интеллект
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Стеам платформасидаги сохта ўйинлар орқали криптовалюта ўғирлаган шахс қўлга олиндиСтеам платформасидаги сохта ўйинлар орқали криптовалюта ўғирлаган шахс қўлга олиндиБугун, 21:21Болалар хавфсизлиги учун махсус смартфонлар: Технология гигантлари ота-оналарга ёрдам бермоқдаБолалар хавфсизлиги учун махсус смартфонлар: Технология гигантлари ота-оналарга ёрдам бермоқдаБугун, 21:20Linus Torvalds ва сунъий интеллект: Линух асосчиси танқидчиларга кескин жавоб бердиLinus Torvalds ва сунъий интеллект: Линух асосчиси танқидчиларга кескин жавоб бердиБугун, 20:53Патреон сунъий интеллект ботларига қарши курашни кучайтирди: Энди рухсат сўралмайдиПатреон сунъий интеллект ботларига қарши курашни кучайтирди: Энди рухсат сўралмайдиБугун, 20:24Amazon тизимидаги хатолик: AWS фойдаланувчиларига миллиардлаб доллар қарз ёзилдиAmazon тизимидаги хатолик: AWS фойдаланувчиларига миллиардлаб доллар қарз ёзилдиБугун, 20:22Tesla электромобилларидаги энг чидамли аккумулятор номи маълум бўлдиTesla электромобилларидаги энг чидамли аккумулятор номи маълум бўлдиБугун, 20:21
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди