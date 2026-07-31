"Брага"даги Садриддин Ҳасановнинг “Порту”га урган суперголини кўринг

·0·Спорт
"Брага"даги Садриддин Ҳасановнинг “Порту”га урган суперголини кўринг

Португалиянинг нуфузли “Брага” клуби тизимига қўшилган икки нафар иқтидорли ўзбек футболчиси – Садриддин Ҳасанов ва Сайфиддин Содиқов янги мавсум олдидан ўтказилаётган тайёргарлик жараёнида ўзларини кўрсатишни бошлашди. Айниқса, Ҳасановнинг назорат учрашувидаги маҳорати португалиялик мутахассислар эътиборини тортди.

Zamin.uz ёш легионерларимизнинг Европа майдонларидаги илк қадамлари, трансфер тафсилотлари ва бўлажак режалари ҳақида батафсил маълумот беради.

Ҳасановнинг “Порту” дарвозасига йўллаган "ракетаси"

“Брага”нинг 23 ёшгача бўлган жамоаси (U-23) мавсум олди тайёргарлик доирасида Португалия футболи грандларидан бири – “Порту” клубининг ёшлар жамоасига қарши ўртоқлик учрашувини ўтказди.

Ушбу баҳсда ҳужумкор ярим ҳимоячимиз Садриддин Ҳасанов учрашувнинг энг ёрқин лаҳзасини тақдим этди. У узоқ масофадан белгиланган жарима зарбасини маҳорат билан ижро этиб, тўпни тўғри рақиб дарвозаси тўрига жойлаб қўйди ва ҳисобни очди. Якунда “Брага” вакиллари яна иккита гол уриб, 3:0 ҳисобида ғалаба қозонишди.

Содиқовнинг ҳолати ва мавсумнинг бошланиши

Ушбу учрашувда иккинчи легионеримиз Сайфиддин Содиқов кичик жароҳати борлиги сабабли иштирок этмади. Шунга қарамай, сўнгги маълумотларга кўра, у мавсум бошлангунга қадар тўлиқ соғайиб, сафга қайтади.

Ёш ўзбек футболчилари учун расмий мавсум 11 август куни старт олади. “Брага U-23” жамоаси илк турда “Фаренсе U-23” жамоасига қарши майдонга тушади.

Миллионлик шартномалар ва академиялар инвестицияси

“Брага” клуби ўзбекистонлик ёш иқтидорларга катта ишонч билдирмоқда ва бу трансфер қийматларида ҳам ўз аксини топган:

  • Садриддин Ҳасанов: “Бунёдкор” академияси тарбияланувчиси португалияликлар билан беш йиллик узоқ муддатли шартнома имзолади. Унинг трансфери учун “Брага” 250 минг евро тўлагани хабар қилинмоқда.

  • Сайфиддин Содиқов: “Ahmedov FC” тарбияланувчиси ҳам Европа майдонларига йўл олди ва “Брага” билан беш йиллик битим тузди. Унинг трансфер қиймати эса 300 минг евро этиб белгилангани қайд этилган.

Ёш легионерларимизнинг трансфер таҳлили

Кўрсаткич

Садриддин Ҳасанов

Сайфиддин Содиқов

Жамоаси

“Брага U-23” (Португалия)

“Брага U-23” (Португалия)

Олдинги академияси

“Бунёдкор” (Ўзбекистон)

“Ahmedov FC” (Ўзбекистон)

Шартнома муддати

5 йил

5 йил

Трансфер қиймати

250,000 Евро

300,000 Евро

Расмий дебют санаси

11 Август (vs “Фаренсе U-23”)

Кўриб чиқилмоқда (жароҳат сабабли)

Хулоса ва Тахминлар: Ўзбек футболининг Европа сари навбатдаги қадами

Садриддин Ҳасанов ва Сайфиддин Содиқовнинг Португалиянинг “Брага” клубига трансфер қилиниши ўзбек футболи академияларининг салоҳияти тобора ошиб бораётганини ва Европа клублари скаутлари эътиборини тортаётганини кўрсатади. Клубнинг ёш ҳужумчиларимиз учун киритган ярим миллион евродан ортиқ сармояси ва беш йиллик шартномалар узоқ муддатли лойиҳадан далолат беради. Агар ёшларимиз Португалиядаги рақобатга бардош бериб, ўз салоҳиятини намойиш эта олишса, яқин келажакда уларни “Брага”нинг асосий жамоасида ва Европанинг бошқа гранд клубларида кўришимиз мумкин. Уларнинг фаолияти барча ўзбек мухлисларининг диққат марказида бўлиши шубҳасиз.

Ушбу муҳим спорт хабарини дўстларингиз ва футбол ишқибозларига юборинг! Кўпчилик ўзбек ёшларининг Португалиядаги тақдири ҳақида билиши керак.

Сизнингча, Садриддин Ҳасанов ва Сайфиддин Содиқов Португалия Суперлигасида асосий таркибдан жой ола билишадими? Изоҳларда фикрингизни қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Арсенал Бруно Гимараес трансфери бўйича келишувга эришдиАрсенал Бруно Гимараес трансфери бўйича келишувга эришдиБугун, 17:11Жейми Каррагер Ливерпулни Бредли Барколя трансферидан огоҳлантирдиЖейми Каррагер Ливерпулни Бредли Барколя трансферидан огоҳлантирдиБугун, 16:58Анчелоттининг сенсацион баёноти: Бразилия терма жамоаси инқирозининг асл сабаблари...Анчелоттининг сенсацион баёноти: Бразилия терма жамоаси инқирозининг асл сабаблари...Бугун, 16:37Реал Мадрид академияси трансферлар орқали рекорд даражада даромад топмоқдаРеал Мадрид академияси трансферлар орқали рекорд даражада даромад топмоқдаБугун, 16:31Коул Палмер Морган Рожерсни ўз нишонлаш усули учун огоҳлантирдиКоул Палмер Морган Рожерсни ўз нишонлаш усули учун огоҳлантирдиБугун, 16:16Сандро Тонали Тоттенхемга ўтиш сабаблари ҳақида гапирдиСандро Тонали Тоттенхемга ўтиш сабаблари ҳақида гапирдиБугун, 15:37
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда