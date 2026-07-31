"Брага"даги Садриддин Ҳасановнинг “Порту”га урган суперголини кўринг
Португалиянинг нуфузли “Брага” клуби тизимига қўшилган икки нафар иқтидорли ўзбек футболчиси – Садриддин Ҳасанов ва Сайфиддин Содиқов янги мавсум олдидан ўтказилаётган тайёргарлик жараёнида ўзларини кўрсатишни бошлашди. Айниқса, Ҳасановнинг назорат учрашувидаги маҳорати португалиялик мутахассислар эътиборини тортди.
Zamin.uz ёш легионерларимизнинг Европа майдонларидаги илк қадамлари, трансфер тафсилотлари ва бўлажак режалари ҳақида батафсил маълумот беради.
Ҳасановнинг “Порту” дарвозасига йўллаган "ракетаси"
“Брага”нинг 23 ёшгача бўлган жамоаси (U-23) мавсум олди тайёргарлик доирасида Португалия футболи грандларидан бири – “Порту” клубининг ёшлар жамоасига қарши ўртоқлик учрашувини ўтказди.
Ушбу баҳсда ҳужумкор ярим ҳимоячимиз Садриддин Ҳасанов учрашувнинг энг ёрқин лаҳзасини тақдим этди. У узоқ масофадан белгиланган жарима зарбасини маҳорат билан ижро этиб, тўпни тўғри рақиб дарвозаси тўрига жойлаб қўйди ва ҳисобни очди. Якунда “Брага” вакиллари яна иккита гол уриб, 3:0 ҳисобида ғалаба қозонишди.
Содиқовнинг ҳолати ва мавсумнинг бошланиши
Ушбу учрашувда иккинчи легионеримиз Сайфиддин Содиқов кичик жароҳати борлиги сабабли иштирок этмади. Шунга қарамай, сўнгги маълумотларга кўра, у мавсум бошлангунга қадар тўлиқ соғайиб, сафга қайтади.
Ёш ўзбек футболчилари учун расмий мавсум 11 август куни старт олади. “Брага U-23” жамоаси илк турда “Фаренсе U-23” жамоасига қарши майдонга тушади.
Миллионлик шартномалар ва академиялар инвестицияси
“Брага” клуби ўзбекистонлик ёш иқтидорларга катта ишонч билдирмоқда ва бу трансфер қийматларида ҳам ўз аксини топган:
Садриддин Ҳасанов: “Бунёдкор” академияси тарбияланувчиси португалияликлар билан беш йиллик узоқ муддатли шартнома имзолади. Унинг трансфери учун “Брага” 250 минг евро тўлагани хабар қилинмоқда.
Сайфиддин Содиқов: “Ahmedov FC” тарбияланувчиси ҳам Европа майдонларига йўл олди ва “Брага” билан беш йиллик битим тузди. Унинг трансфер қиймати эса 300 минг евро этиб белгилангани қайд этилган.
Ёш легионерларимизнинг трансфер таҳлили
Кўрсаткич
Садриддин Ҳасанов
Сайфиддин Содиқов
Жамоаси
“Брага U-23” (Португалия)
“Брага U-23” (Португалия)
Олдинги академияси
“Бунёдкор” (Ўзбекистон)
“Ahmedov FC” (Ўзбекистон)
Шартнома муддати
5 йил
5 йил
Трансфер қиймати
250,000 Евро
300,000 Евро
Расмий дебют санаси
11 Август (vs “Фаренсе U-23”)
Кўриб чиқилмоқда (жароҳат сабабли)
Хулоса ва Тахминлар: Ўзбек футболининг Европа сари навбатдаги қадами
Садриддин Ҳасанов ва Сайфиддин Содиқовнинг Португалиянинг “Брага” клубига трансфер қилиниши ўзбек футболи академияларининг салоҳияти тобора ошиб бораётганини ва Европа клублари скаутлари эътиборини тортаётганини кўрсатади. Клубнинг ёш ҳужумчиларимиз учун киритган ярим миллион евродан ортиқ сармояси ва беш йиллик шартномалар узоқ муддатли лойиҳадан далолат беради. Агар ёшларимиз Португалиядаги рақобатга бардош бериб, ўз салоҳиятини намойиш эта олишса, яқин келажакда уларни “Брага”нинг асосий жамоасида ва Европанинг бошқа гранд клубларида кўришимиз мумкин. Уларнинг фаолияти барча ўзбек мухлисларининг диққат марказида бўлиши шубҳасиз.
Ушбу муҳим спорт хабарини дўстларингиз ва футбол ишқибозларига юборинг! Кўпчилик ўзбек ёшларининг Португалиядаги тақдири ҳақида билиши керак.
Сизнингча, Садриддин Ҳасанов ва Сайфиддин Содиқов Португалия Суперлигасида асосий таркибдан жой ола билишадими? Изоҳларда фикрингизни қолдиринг!
…