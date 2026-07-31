Каземиро Лионель Месси билан бир жамоада тўп тепишни орзу қилганини айтди

·0·Спорт
Каземиро Лионель Месси билан бир жамоада тўп тепишни орзу қилганини айтди

Таниқли яримҳимоячи Каземиро фаолиятидаги янги саҳифа, Лионель Месси билан бир жамоада ўйнаш имконияти ҳамда терма жамоадаги оғриқли мағлубиятлар ҳақида гапирди. Манчестер Юнайтед ва Реал Мадрид сафидаги ёрқин ўйинлари билан танилган тажрибали футболчи MLS вакили Интер Миами клубига эркин агент сифатида қўшилди ва янги жамоаси сафида дебют учрашувини ўтказди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

ESPN нашри тарқатган маълумотларга кўра, 34 ёшли бразилиялик футболчига Европанинг бир нечта клубларидан, жумладан Италиядан таклифлар бўлганига қарамай, унинг асосий мақсади айнан Маями жамоасига ўтиш бўлган. Натижада у ўзининг собиқ рақиблари Лионель Месси ва Луис Суарес билан бир сафда ҳаракат қиладиган юлдузли жамоага келиб қўшилди.

Майдондаги қийин рақибдан содиқ жамоадошгача

Испания Ла Лигасидаги шиддатли Эль Класико ўйинларида Лионель Мессига қарши кўп бора тўқнаш келган Каземиро аргентиналик ҳужумчини футбол оламидаги энг буюк шахслардан бири сифатида эътироф этди. Унинг сўзларига кўра, Мессини бир ўзи тўхтатиб қолиш имконсиз вазифа бўлган ва бунинг учун доимо жамоадошларининг ёрдамига таянишга тўғри келган.

«Месси менга қанча бош оғриқ келтирганини тасаввур қила олмайсиз», — дейди Каземиро. «Албатта, мен ҳар доим энг яхшилар билан бирга ўйнашни орзу қилганман. Уни якка ўзи тўхтатишнинг иложи йўқ эди. Ҳозир унинг ёнида эканимдан ва биргаликда совринлар ютишни давом эттирмоқчилигимдан жуда хурсандман. У футбол худоларидан бири, ҳатто футболнинг ўз худоси десак ҳам бўлади».

Жаҳон чемпионатидаги оғриқли хотиралар

Шунингдек, бразилиялик футболчи 2026 йилги жаҳон чемпионатида Норвегия терма жамоасидан учралган оғриқли мағлубиятни ҳам эсга олди. Ўша учрашувда дубл қайд этиб, Бразилия терма жамоасининг мусобақадаги юришига нуқта қўйган Эрлинг Холанднинг ҳаракатлари Каземирода катта таассурот қолдирган.

«Жаҳон чемпионатида содир воқеалар... биз дунёнинг энг яхши 9-рақамли ҳужумчиларидан бири бўлган Холанд ҳақида гапиряпмиз ва у иккита гол урди», — дея қўшимча қилди тажрибали яримҳимоячи. У болалигида Бразилия сафида учта мундиалда ўйнашни тасаввур ҳам қилмагани, шунга қарамай шундай имкониятга эга бўлганидан фахрланишини таъкидлади.

КаземироЛионель МессиЭрлинг ХоландИнтер МиамиБразилия терма жамоаси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Реал»нинг қатъий позицияси: Винисиусга шарт қўйилди – янги шартнома ёки сотув«Реал»нинг қатъий позицияси: Винисиусга шарт қўйилди – янги шартнома ёки сотувБугун, 17:57Муҳаммад Салоҳ фаолиятида бурилиш: Саудия Арабистони сари янги қадамМуҳаммад Салоҳ фаолиятида бурилиш: Саудия Арабистони сари янги қадамБугун, 17:50«Ливерпуль» афсонаси Муҳаммад Салоҳ «Ал-Иттиҳод» клубига ўтмоқда«Ливерпуль» афсонаси Муҳаммад Салоҳ «Ал-Иттиҳод» клубига ўтмоқдаБугун, 17:42"Брага"даги Садриддин Ҳасановнинг “Порту”га урган суперголини кўринг"Брага"даги Садриддин Ҳасановнинг “Порту”га урган суперголини кўрингБугун, 17:35Муҳаммад Салоҳ фаолиятида бурилиш: Саудия Арабистони вариантМуҳаммад Салоҳ фаолиятида бурилиш: Саудия Арабистони вариантБугун, 17:33Родри трансфери Манчестер Сити ва Энзо Мареска учун жиддий муаммо туғдириши мумкинРодри трансфери Манчестер Сити ва Энзо Мареска учун жиддий муаммо туғдириши мумкинБугун, 17:31
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда