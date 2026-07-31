Альфа-банк iPhone эгалари учун янги иловани тақдим этди
Россиянинг йирик молия институтларидан бири бўлган Альфа-банк фойдаланувчилар учун навбатдаги дастурий таъминотини чиқариб, уни App Store расмий каталогига жойлаштирди. ТАСС ахборот агентлигининг банк матбуот хизматига таяниб хабар беришича, гап iPhone фойдаланувчиларига мўлжалланган «Инвестпоток» иловаси ҳақида бормоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Мазкур сервис инвестиция ва молиявий операцияларни амалга оширишга қизиқувчи мижозларга мўлжалланган бўлиб, у орқали мобил қурилмалар ёрдамида қимматли қоғозлар бозорида фаолият юритиш имконияти яратилади. Банк вакиллари фойдаланувчиларни янги дастурни зудлик билан ўрнатиб олишга чақирмоқда.
Акция ва имтиёзларТақдим этилаётган маълумотларга кўра, янги дастур орқали дарҳол брокерлик ҳисобварағини очиш имконияти мавжуд. Шунингдек, молия ташкилоти янги инвесторларни жалб қилиш мақсадида махсус акция эълон қилган бўлиб, унга кўра янги қўшилган мижозларга 5 минг рублгача бўлган миқдорда акциялар совға қилинади.
Бироқ, замонавий молия бозоридаги мавжуд вазият ва чекловларни ҳисобга олган ҳолда, банк ходимлари муҳим огоҳлантиришни ҳам қўшимча қилишган. Уларнинг тасдиқлашича, мазкур сервис келгусида App Store платформасидан олиб ташланиши ёки блокланиши эҳтимоли йўқ эмас.
Хавфсизлик ва истиқболларСўнгги йилларда Apple компаниясининг иловалар дўконидаги сиёсати ва санкция чоралари туфайли банк ва молия иловалари тез-тез ўзгаришларга учраб келмоқда. Шу сабабли фойдаланувчилар бундай дастурларни мавжуд пайтда юклаб олишга ҳаракат қилишади.
Мутахассислар бундай иловаларни ўрнатишда уларнинг расмий манбалардан олинганига эътибор қаратиш лозимлигини эслатиб ўтишади. Альфа-банк томонидан чиқарилган янги «Инвестпоток» иловаси ҳам вақтинчалик барқарор ишлаши ёки келгусида муаммоларга дуч келиши мумкинлиги банкнинг ўзи томонидан тан олингани эътиборга лойиқ.
Ҳозирча иловани App Store'дан тўғридан-тўғри юклаб олиш ва тақдим этилган бонуслардан фойдаланиш имконияти сақланиб қолмоқда. Банк мижозлари ва янги инвесторлар ушбу имкониятдан фойдаланган ҳолда ўзларининг инвестицион портфелини шакллантиришлари мумкин.
…