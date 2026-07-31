Альфа-банк iPhone эгалари учун янги иловани тақдим этди

·0·Техно
Альфа-банк iPhone эгалари учун янги иловани тақдим этди

Россиянинг йирик молия институтларидан бири бўлган Альфа-банк фойдаланувчилар учун навбатдаги дастурий таъминотини чиқариб, уни App Store расмий каталогига жойлаштирди. ТАСС ахборот агентлигининг банк матбуот хизматига таяниб хабар беришича, гап iPhone фойдаланувчиларига мўлжалланган «Инвестпоток» иловаси ҳақида бормоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Мазкур сервис инвестиция ва молиявий операцияларни амалга оширишга қизиқувчи мижозларга мўлжалланган бўлиб, у орқали мобил қурилмалар ёрдамида қимматли қоғозлар бозорида фаолият юритиш имконияти яратилади. Банк вакиллари фойдаланувчиларни янги дастурни зудлик билан ўрнатиб олишга чақирмоқда.

Акция ва имтиёзлар

Тақдим этилаётган маълумотларга кўра, янги дастур орқали дарҳол брокерлик ҳисобварағини очиш имконияти мавжуд. Шунингдек, молия ташкилоти янги инвесторларни жалб қилиш мақсадида махсус акция эълон қилган бўлиб, унга кўра янги қўшилган мижозларга 5 минг рублгача бўлган миқдорда акциялар совға қилинади.

Бироқ, замонавий молия бозоридаги мавжуд вазият ва чекловларни ҳисобга олган ҳолда, банк ходимлари муҳим огоҳлантиришни ҳам қўшимча қилишган. Уларнинг тасдиқлашича, мазкур сервис келгусида App Store платформасидан олиб ташланиши ёки блокланиши эҳтимоли йўқ эмас.

Хавфсизлик ва истиқболлар

Сўнгги йилларда Apple компаниясининг иловалар дўконидаги сиёсати ва санкция чоралари туфайли банк ва молия иловалари тез-тез ўзгаришларга учраб келмоқда. Шу сабабли фойдаланувчилар бундай дастурларни мавжуд пайтда юклаб олишга ҳаракат қилишади.

Мутахассислар бундай иловаларни ўрнатишда уларнинг расмий манбалардан олинганига эътибор қаратиш лозимлигини эслатиб ўтишади. Альфа-банк томонидан чиқарилган янги «Инвестпоток» иловаси ҳам вақтинчалик барқарор ишлаши ёки келгусида муаммоларга дуч келиши мумкинлиги банкнинг ўзи томонидан тан олингани эътиборга лойиқ.

Ҳозирча иловани App Store'дан тўғридан-тўғри юклаб олиш ва тақдим этилган бонуслардан фойдаланиш имконияти сақланиб қолмоқда. Банк мижозлари ва янги инвесторлар ушбу имкониятдан фойдаланган ҳолда ўзларининг инвестицион портфелини шакллантиришлари мумкин.

Альфа-банкApp StoreИнвестпотокiPhoneИнвестиция
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Рян Виллиаms хусусий кредит менежерлари учун мўлжалланган Эллис AIга 10 миллион доллар маблағ жалб қилдиРян Виллиаms хусусий кредит менежерлари учун мўлжалланган Эллис AIга 10 миллион доллар маблағ жалб қилдиБугун, 17:26Хитой ўзининг 50 та Беидоу сунъий йўлдошини янгиладиХитой ўзининг 50 та Беидоу сунъий йўлдошини янгиладиБугун, 16:51Avito Услуги сунъий интеллект мутахассисларини қидириш фильтрини ишга туширдиAvito Услуги сунъий интеллект мутахассисларини қидириш фильтрини ишга туширдиБугун, 16:23OnePlus 7000 мА·соат батареяли арзон смартфонини тақдим этдиOnePlus 7000 мА·соат батареяли арзон смартфонини тақдим этдиБугун, 15:58Tecno компанияси “нол рамкали” илк смартфон видеосини намойиш этдиTecno компанияси “нол рамкали” илк смартфон видеосини намойиш этдиБугун, 14:27Intel сўнгги 40 йилда илк бор x86 архитектураси лицензиясини бердиIntel сўнгги 40 йилда илк бор x86 архитектураси лицензиясини бердиБугун, 13:50
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади