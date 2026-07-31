Mercedes-Benz рахбари автомобиллардаги тугмалар масаласида фикр билдирди

·0·Авто
Mercedes-Benz рахбари автомобиллардаги тугмалар масаласида фикр билдирди

Сўнгги йилларда замонавий автомобиллар дизайнида жисмоний тугмалардан воз кечиб, уларнинг ўрнини катта сенсорли экранга бўшатиб бериш тенденцияси авж олди. Германиянинг нуфузли автоишлаб чиқарувчиси Mercedes-Benz компанияси ҳам бу жараёнда фаол қатнашиб, ҳатто энига 1410 миллиметргача етувчи улкан МБУХ Hypeрскреэн дисплейларини жорий қилди. ixbt.com маълумотига кўра, компания раҳбарияти рақамли бошқарувга ҳаддан ташқари берилиб кетилганини ва бу борада бироз хатога йўл қўйилганини тан олди. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Автомобилсозлик саноатида барча функцияларни экран ичига яшириш амалиёти ҳайдовчилар томонидан кўп бора танқидга учраган эди. Кўпчилик амалиётчилар йўл вақтида керакли созламаларни топиш учун менюларни титкилаб ўтириш хавфсизликка салбий таъсир кўрсатишини таъкидлаб келишади. Mercedes-Benz бош директори Ола Каллениус мижозлардан келиб тушаётган бу каби ҳақли эътирофларни инобатга олиб, келгусида айрим жисмоний бошқарув элементлари амалиётга қайтарилишини маълум қилди.

Рақамли интерфейс ва фойдаланувчи қулайлиги

Ола Каллениуснинг таъкидлашича, немис бренди муҳандислари фойдаланувчи интерфейси (УИ) устида жуда кўп вақт сарфлайди. Компания ичида интерфейс нақадар содда бўлиши кераклиги ҳақида ҳазиломуз талаблар ҳам бор. Раҳбарият тизим шунчалик осон ишланиши керакки, ундан беш ёшли бола ҳам, Mercedes бошқаруви аъзоси ҳам қийналмасдан фойдалана олиши лозим деб ҳисоблайди.

Шунга қарамай, раҳбар автоиндустрия умуман олганда рақамлаштириш масаласида бироз «ҳаддидан ошиб юборганини» очиқ тан олди. Унинг сўзларига кўра, баъзида компаниялар шунчаки технология учун технология яратиб, асл мижоз эҳтиёжларини унутиб қўйишади. Айнан шунинг учун ҳам бренд ўз автомобилларининг рул қисмига жисмоний бошқарув тугмаларини қайтара бошлади.

Келажакда автомобил салонлари қандай кўриниш олади?

Келгусида автомобиллардаги экранлар ўлчами янада катталашиши мумкинми, деган саволга Ола Каллениус аниқ жавоб бериш қийинлигини айтди. Бироқ унинг фикрича, автомобилсозлик саноати ҳозирча «энг кам тугма» нуқтасига етиб келди. Яни бундан буён барча нарсани экранга киритиш сиёсати чекланиб, энг мақбул ва зарур функциялар яна жисмоний тугмалар орқали бошқариладиган давр бошланмоқда.

Компания овозли бошқарув тизимларини ҳам мукаммаллаштириш устида тинимсиз иш олиб бормоқда, бироқ анъанавий тугмаларнинг ўрни бошқа эканлиги амалда ўз тасдиқини топмоқда. Mercedes-Benz келгусида ўз мижозларининг қулайлиги ва хавфсизлигини биринчи ўринга қўйиб, энг мақбул жисмоний тугмаларни босқичма-босқич қайта жорий этишини тасдиқлади.

Mercedes-BenzАвтомобилТехнологияЯнгиликларЭлектрокар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Смарт #1 кроссовери янги 800 вольтли архитектурага ўтдиСмарт #1 кроссовери янги 800 вольтли архитектурага ўтдиБугун, 17:30BYD Британия бозорига 402 от кучига эга янги гибрид кроссоверини чиқардиBYD Британия бозорига 402 от кучига эга янги гибрид кроссоверини чиқардиБугун, 15:57Xiaomi арзон гидравлик тизимлардан фойдаланишга қарор қилдиXiaomi арзон гидравлик тизимлардан фойдаланишга қарор қилдиБугун, 15:22Yandex Фабрика флагман горный велосипедлар сериясини тақдим этдиYandex Фабрика флагман горный велосипедлар сериясини тақдим этдиБугун, 14:53ДС автомобиллари Буюк Британияда рекорд даражада кам сотилдиДС автомобиллари Буюк Британияда рекорд даражада кам сотилдиБугун, 11:22BYD твердотел батареялар учун янги патент олдиBYD твердотел батареялар учун янги патент олдиБугун, 08:21
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси