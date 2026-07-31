Mercedes-Benz рахбари автомобиллардаги тугмалар масаласида фикр билдирди
Сўнгги йилларда замонавий автомобиллар дизайнида жисмоний тугмалардан воз кечиб, уларнинг ўрнини катта сенсорли экранга бўшатиб бериш тенденцияси авж олди. Германиянинг нуфузли автоишлаб чиқарувчиси Mercedes-Benz компанияси ҳам бу жараёнда фаол қатнашиб, ҳатто энига 1410 миллиметргача етувчи улкан МБУХ Hypeрскреэн дисплейларини жорий қилди. ixbt.com маълумотига кўра, компания раҳбарияти рақамли бошқарувга ҳаддан ташқари берилиб кетилганини ва бу борада бироз хатога йўл қўйилганини тан олди. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Автомобилсозлик саноатида барча функцияларни экран ичига яшириш амалиёти ҳайдовчилар томонидан кўп бора танқидга учраган эди. Кўпчилик амалиётчилар йўл вақтида керакли созламаларни топиш учун менюларни титкилаб ўтириш хавфсизликка салбий таъсир кўрсатишини таъкидлаб келишади. Mercedes-Benz бош директори Ола Каллениус мижозлардан келиб тушаётган бу каби ҳақли эътирофларни инобатга олиб, келгусида айрим жисмоний бошқарув элементлари амалиётга қайтарилишини маълум қилди.
Рақамли интерфейс ва фойдаланувчи қулайлигиОла Каллениуснинг таъкидлашича, немис бренди муҳандислари фойдаланувчи интерфейси (УИ) устида жуда кўп вақт сарфлайди. Компания ичида интерфейс нақадар содда бўлиши кераклиги ҳақида ҳазиломуз талаблар ҳам бор. Раҳбарият тизим шунчалик осон ишланиши керакки, ундан беш ёшли бола ҳам, Mercedes бошқаруви аъзоси ҳам қийналмасдан фойдалана олиши лозим деб ҳисоблайди.
Шунга қарамай, раҳбар автоиндустрия умуман олганда рақамлаштириш масаласида бироз «ҳаддидан ошиб юборганини» очиқ тан олди. Унинг сўзларига кўра, баъзида компаниялар шунчаки технология учун технология яратиб, асл мижоз эҳтиёжларини унутиб қўйишади. Айнан шунинг учун ҳам бренд ўз автомобилларининг рул қисмига жисмоний бошқарув тугмаларини қайтара бошлади.
Келажакда автомобил салонлари қандай кўриниш олади?Келгусида автомобиллардаги экранлар ўлчами янада катталашиши мумкинми, деган саволга Ола Каллениус аниқ жавоб бериш қийинлигини айтди. Бироқ унинг фикрича, автомобилсозлик саноати ҳозирча «энг кам тугма» нуқтасига етиб келди. Яни бундан буён барча нарсани экранга киритиш сиёсати чекланиб, энг мақбул ва зарур функциялар яна жисмоний тугмалар орқали бошқариладиган давр бошланмоқда.
Компания овозли бошқарув тизимларини ҳам мукаммаллаштириш устида тинимсиз иш олиб бормоқда, бироқ анъанавий тугмаларнинг ўрни бошқа эканлиги амалда ўз тасдиқини топмоқда. Mercedes-Benz келгусида ўз мижозларининг қулайлиги ва хавфсизлигини биринчи ўринга қўйиб, энг мақбул жисмоний тугмаларни босқичма-босқич қайта жорий этишини тасдиқлади.
…