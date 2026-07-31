«Реал»нинг қатъий позицияси: Винисиусга шарт қўйилди – янги шартнома ёки сотув

·0·Спорт
«Реал»нинг қатъий позицияси: Винисиусга шарт қўйилди – янги шартнома ёки сотув

Мадриднинг «Реал» клуби бразилиялик юлдуз ҳужумчи Винисиус Жуниор билан амалдаги шартномани узайтириш масаласини тезроқ ҳал қилмоқчи. Нуфузли Marca нашри тарқатган хабарга кўра, «қаймоқранглилар» раҳбарияти футболчининг вакилларига янги битим бўйича сўнгги ва қатъий таклифни берган. Музокараларни чўзиш ниятида бўлмаган клуб Винисиусга аниқ шарт қўйди.

«Маошни ошириш йўқ, музокаралар ёпилди»

Мадридликлар таклиф этилган маош миқдорини яна оширишни ёки музокараларни янги босқичга олиб чиқишни режалаштирмаяпти. «Реал» раҳбарияти клубдаги мавжуд иш ҳақи тизимини Винисиус учун ўзгартиришга ва уни жамоадаги энг кўп маблағ оладиган ўйинчига айлантиришга тайёр эмаслигини билдирган. Жамоадаги молиявий иерархияни сақлаб қолиш клубнинг асосий устувор йўналишларидан бири бўлиб қолмоқда.

Рад жавоби сотувга олиб келади

Вазиятнинг жиддийлиги шундаки, агар Винисиус берилган ушбу сўнгги таклифни рад этса, «Реал» уни трансферга қўяди. Клуб раҳбарияти футболчини аллақачон ёзги трансфер ойнасида сотиш вариантларини жиддий кўриб чиқишни бошлайди. Ҳозирда 26 ёшда бўлган ва энг гуллаган даврини ўтказаётган бразилиялик футболчининг амалдаги шартномаси 2027 йилгача мўлжалланган, аммо клуб уни бепул қўйиб юбориш хавфини олишни истамаяпти.

Бу қадам «Реал»нинг сўнгги йиллардаги трансфер сиёсатига мос келади – клуб ҳатто энг катта юлдузлари билан ҳам молиявий талаблар борасида муросасиз позицияни эгаллашдан қўрқмайди (Рамос, Роналду мисолларини эслаш мумкин). Винисиус жамоанинг асосий ўйинчиларидан бири бўлса-да, клуб ички балансни бузишни хоҳламаяпти.

Винисиус Мадридда бахтлими?

Музокараларнинг бундай кескин тус олиши Винисиуснинг Мадриддаги бахтли келажаги борасида саволлар туғдириши мумкин. У ўзини жамоанинг асосий юлдузи деб ҳисобласа-да, клуб раҳбарияти уни энг кўп маош олувчи футболчи даражасига кўтармоқчи эмас. Бу ички келишмовчилик футболчининг ўйинига ва жамоадаги муҳитга таъсир қилиши мумкин.

«Реал» Винисиус Жуниорни сотиб, тушган маблағни бошқа позицияларни кучайтиришга йўналтириши ҳам эҳтимолдан холи эмас. Бу эса трансфер бозоридаги навбатдаги йирик воқеа бўлиши шубҳасиз.

Ушбу муҳим трансфер хабарини дўстларингиз ва футбол ишқибозларига юборинг! Кўпчилик учун «Реал»нинг Винисиусга қўйган ультиматуми ҳақида билиш қизиқ бўлиши мумкин.

Сизнингча, Винисиус «Реал»нинг сўнгги таклифини қабул қиладими ёки Мадридни тарк этадими? Изоҳларда фикрингизни қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Ливерпуль» афсонаси Муҳаммад Салоҳ «Ал-Иттиҳод» клубига ўтмоқда«Ливерпуль» афсонаси Муҳаммад Салоҳ «Ал-Иттиҳод» клубига ўтмоқдаБугун, 17:42"Брага"даги Садриддин Ҳасановнинг “Порту”га урган суперголини кўринг"Брага"даги Садриддин Ҳасановнинг “Порту”га урган суперголини кўрингБугун, 17:35Муҳаммад Салоҳ фаолиятида бурилиш: Саудия Арабистони вариантМуҳаммад Салоҳ фаолиятида бурилиш: Саудия Арабистони вариантБугун, 17:33Родри трансфери Манчестер Сити ва Энзо Мареска учун жиддий муаммо туғдириши мумкинРодри трансфери Манчестер Сити ва Энзо Мареска учун жиддий муаммо туғдириши мумкинБугун, 17:31Арсенал Бруно Гимараес трансфери бўйича келишувга эришдиАрсенал Бруно Гимараес трансфери бўйича келишувга эришдиБугун, 17:11Жейми Каррагер Ливерпулни Бредли Барколя трансферидан огоҳлантирдиЖейми Каррагер Ливерпулни Бредли Барколя трансферидан огоҳлантирдиБугун, 16:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда