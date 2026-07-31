«Реал»нинг қатъий позицияси: Винисиусга шарт қўйилди – янги шартнома ёки сотув
Мадриднинг «Реал» клуби бразилиялик юлдуз ҳужумчи Винисиус Жуниор билан амалдаги шартномани узайтириш масаласини тезроқ ҳал қилмоқчи. Нуфузли Marca нашри тарқатган хабарга кўра, «қаймоқранглилар» раҳбарияти футболчининг вакилларига янги битим бўйича сўнгги ва қатъий таклифни берган. Музокараларни чўзиш ниятида бўлмаган клуб Винисиусга аниқ шарт қўйди.
«Маошни ошириш йўқ, музокаралар ёпилди»
Мадридликлар таклиф этилган маош миқдорини яна оширишни ёки музокараларни янги босқичга олиб чиқишни режалаштирмаяпти. «Реал» раҳбарияти клубдаги мавжуд иш ҳақи тизимини Винисиус учун ўзгартиришга ва уни жамоадаги энг кўп маблағ оладиган ўйинчига айлантиришга тайёр эмаслигини билдирган. Жамоадаги молиявий иерархияни сақлаб қолиш клубнинг асосий устувор йўналишларидан бири бўлиб қолмоқда.
Рад жавоби сотувга олиб келади
Вазиятнинг жиддийлиги шундаки, агар Винисиус берилган ушбу сўнгги таклифни рад этса, «Реал» уни трансферга қўяди. Клуб раҳбарияти футболчини аллақачон ёзги трансфер ойнасида сотиш вариантларини жиддий кўриб чиқишни бошлайди. Ҳозирда 26 ёшда бўлган ва энг гуллаган даврини ўтказаётган бразилиялик футболчининг амалдаги шартномаси 2027 йилгача мўлжалланган, аммо клуб уни бепул қўйиб юбориш хавфини олишни истамаяпти.
Бу қадам «Реал»нинг сўнгги йиллардаги трансфер сиёсатига мос келади – клуб ҳатто энг катта юлдузлари билан ҳам молиявий талаблар борасида муросасиз позицияни эгаллашдан қўрқмайди (Рамос, Роналду мисолларини эслаш мумкин). Винисиус жамоанинг асосий ўйинчиларидан бири бўлса-да, клуб ички балансни бузишни хоҳламаяпти.
Винисиус Мадридда бахтлими?
Музокараларнинг бундай кескин тус олиши Винисиуснинг Мадриддаги бахтли келажаги борасида саволлар туғдириши мумкин. У ўзини жамоанинг асосий юлдузи деб ҳисобласа-да, клуб раҳбарияти уни энг кўп маош олувчи футболчи даражасига кўтармоқчи эмас. Бу ички келишмовчилик футболчининг ўйинига ва жамоадаги муҳитга таъсир қилиши мумкин.
«Реал» Винисиус Жуниорни сотиб, тушган маблағни бошқа позицияларни кучайтиришга йўналтириши ҳам эҳтимолдан холи эмас. Бу эса трансфер бозоридаги навбатдаги йирик воқеа бўлиши шубҳасиз.
Ушбу муҳим трансфер хабарини дўстларингиз ва футбол ишқибозларига юборинг! Кўпчилик учун «Реал»нинг Винисиусга қўйган ультиматуми ҳақида билиш қизиқ бўлиши мумкин.
Сизнингча, Винисиус «Реал»нинг сўнгги таклифини қабул қиладими ёки Мадридни тарк этадими? Изоҳларда фикрингизни қолдиринг!
…