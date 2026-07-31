Андижондаги мудҳиш ЙТҲ: Tracker’да 21 бола ва 6 ёшли қизалоқнинг ўлими
Андижон вилоятининг Хўжаобод туманида кенг жамоатчиликни ларзага солган фожиали йўл-транспорт ҳодисаси тафсилотлари маълум бўлди. Tracker русумли автомашина хусусий боғча тарбияланувчиларини олиб кетаётганда ҳалокатга учраган. Kun.uz суд ҳужжатлари билан танишиб, воқеанинг даҳшатли тафсилотларини очиқлади.
Тўлдирилган салон ва юкхона: Фожиа қандай юз берди?
Суд ҳукмига кўра, ЙТҲ жорий йилнинг 21 февраль куни эрталаб “Хўжаобод-Бобур” автомобил йўлида содир бўлган. 40 ёшли ҳайдовчи аёл, И.А., бошқарувидаги Tracker автомашинасига қоидаларни қўпол равишда бузган ҳолда 21 нафар ёш болани миндирган. Болалар хусусий боғчага олиб кетилаётган бўлган.
Автомашина ҳаракатланиб бораётганда, ҳайдовчи бошқарувни йўқотган ва транспорт воситаси йўл четидаги бетон ёритиш устунига бориб урилган. Зарбанинг кучлилигидан машинага жиддий шикаст етган.
Оғир йўқотиш: 6 ёшли қизалоқ шифохонада вафот этди
Мудҳиш авария оқибатида 8 нафар бола турли даражадаги тан жароҳатлари олган. Энг ачинарлиси, жароҳатланганлардан бири – бор-йўғи 6 ёшда бўлган қизалоқ оғир аҳволда шифохонанинг жонлантириш бўлимига ётқизилган. Шифокорларнинг жонбозлигига қарамай, жажжи бемор 4 кундан кейин ҳаётдан кўз юмган.
«Болаларни ҳатто «багаж»га ҳам чиқардим» — ҳайдовчи иқрори
Суд мажлисида ҳайдовчи аёл ўз айбига тўлиқ иқрор бўлиб, ўша куни юз берган воқеаларни сўзлаб берган. Унинг сўзларига кўра, аварияга чап томондан баланд тезликда ўтган бошқа бир машина сабаб бўлган.
“Ушбу ҳолатдан қўрқиб кетиб, ўзим билмаган ҳолда машинамни ўнг томонга буриб юбордим. Сўнг йўл четига чиқиб, бошқарувни бутунлай йўқотдим ва ёритиш устунига урилдим. [...] Қоидаларга риоя қилмасдан 21 нафар болани машинанинг олд, орқа ва “багаж” қисмига чиқардим. Қилмишимдан пушаймонман”, – деган у судда.
Ҳайдовчи аёл, шунингдек, 2-гуруҳ ногирони эканини билдириб, суддан ўзига нисбатан енгиллик беришни сўраган.
Суд ҳукми: Озодликни чеклаш жазоси
Жиззах ишлари бўйича Хўжаобод туман суди И.А.ни Жиноят кодексининг 266-моддаси 2-қисми (Транспорт воситалари ҳаракати ёки улардан фойдаланиш хавфсизлиги қоидаларини бузиш, одам ўлимига сабаб бўлиши) билан айбли деб топди.
Суд енгиллаштирувчи ҳолатларни, жумладан аёлнинг ногиронлигини инобатга олиб (Жиноят кодексининг 45 ва 57-моддалари асосида), унга қуйидаги жазони тайинлади:
2 йил муддатга транспорт воситаларини бошқариш ҳуқуқидан маҳрум қилиш;
3 йил муддатга озодликни чеклаш (уй қамоғи ва маълум тақиқлар).
Хулоса ва Таҳлил: Масъулиятсизликнинг баҳоси
Ушбу фожиа йўл ҳаракати хавфсизлиги қоидаларига риоя қилмаслик, айниқса болалар транспортини ташкил этишдаги қўпол масъулиятсизлик қандай аянчли оқибатларга олиб келиши мумкинлигини яна бир бор кўрсатди. Кичик ҳажмдаги енгил автомашинага 21 нафар болани тиқиш, ҳатто юкхонадан фойдаланиш — бу нафақат қоидабузарлик, балки инсон ҳаётини хавф остига қўйишдир.
Суд ҳукми қонун устуворлигини таъминлаган бўлса-да, вафот этган қизалоқнинг оиласи учун бу ўрнини тўлдириб бўлмайдиган йўқотишдир. Бу воқеа барча ҳайдовчилар, боғча раҳбарлари ва ота-оналар учун жиддий огоҳлантириш бўлиши зарур.
Ушбу муҳим мақолани дўстларингиз ва яқинларингизга улашинг! Йўллардаги хавфсизлик ва болалар ҳаётига масъулият ҳақида кўпчилик билиши керак.
Сизнингча, бу каби ҳолатларнинг олдини олиш учун ким жавобгар: ҳайдовчи, боғча раҳбариятими ёки фарзандини бундай шароитда машинага чиқарган ота-оналар? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
…