«Ливерпуль» афсонаси Муҳаммад Салоҳ «Ал-Иттиҳод» клубига ўтмоқда

·25·Спорт
«Ливерпуль» афсонаси Муҳаммад Салоҳ «Ал-Иттиҳод» клубига ўтмоқда
Қисқача

Мисрлик ҳужумчи Муҳаммад Саудия Арабистонининг «Ал-Иттиҳод» клубига ўтиши арафасида турибди ва томонлар ўртасида якуний ҳужжатлар яқин кунларда имзоланиши кутилмоқда. Бунгача футболчи Туркиянинг «Бешиктош» клуби билан музокаралар олиб борган, бироқ молиявий келишмовчиликлар сабабли келишув амалга ошмаган.

Фаолиятини «Ливерпуль» клубида якунлаган мисрлик ҳужумчи ва жаҳон футболи юлдузларидан бири Муҳаммад Салоҳ Саудия Арабистонининг амалдаги чемпиони «Ал-Иттиҳод» клубига ўтиши арафасида турибди. Бу ҳақда нуфузли Goal нашри хабар берди. Трансфер бўйича якуний келишувга эришилгани ва ҳужжатлар яқин кунларда имзоланиши кутилмоқда. Бу воқеа Саудия Про-лигаси учун энг йирик ва шов-шувли харидлардан бири бўлиши шубҳасиз.

«Бешиктош» билан музокаралар барбод бўлди: Молиявий баҳслар

Мисрлик тўпурарнинг фаолиятини давом эттириш борасидаги дастлабки режалари Европа қитъаси билан боғлиқ эди. Манба маълумотларига кўра, Муҳаммад Салоҳ Туркиянинг «Бешиктош» клуби билан музокаралар олиб борган. Бироқ, томонлар молиявий шартлар бўйича бир қарорга кела олишмаган.

Жумладан, футболчи ва клуб ўртасидаги маош миқдори ва қўшимча бонуслар бўйича келишмовчиликлар музокараларнинг тўхтаб қолишига сабаб бўлган. Айнан мана шу вазият Саудия Арабистонининг «Ал-Иттиҳод» клуби мутасаддилари учун имконият яратди.

«Ал-Иттиҳод»нинг космик таклифи: Йиллик 25 миллион доллар маош

«Ливерпуль»нинг собиқ етакчиси эркин агентга айлангач, «Ал-Иттиҳод» раҳбарияти у билан зудлик билан боғланишган. Саудияликлар Салоҳга молиявий жиҳатдан жуда жозибадор бўлган шартнома таклиф қилишган.

Хусусан, таклиф этилган янги битимга кўра, мисрлик ҳужумчининг йиллик маоши 25 миллион доллар (тахминан 23 миллион евро) этиб белгиланган. Бу сумма уни Саудия Про-лигасидаги энг кўп маош олувчи футболчилардан бирига айлантиради. Хабарга кўра, Салоҳ ушбу таклифни қабул қилган ва фаолиятини Саудия Арабистонида давом эттиришга розилик билдирган.

Муҳаммад Салоҳнинг трансфер таҳлили ва статистикаси

Кўрсаткич / Тафсилотлар

Таҳлил ва Шарҳ

Футболчи

Муҳаммад Салоҳ (Миср, 32 ёш)

Ҳозирги ҳолати

Эркин агент («Ливерпуль»ни тарк этган)

Музокаралар баҳси

«Бешиктош» (Туркия) – Муваффақиятсиз (молиявий келишмовчилик)

Янги клуб

«Ал-Иттиҳод» (Саудия Арабистони, Жадда)

Таклиф этилган маош

Йиллик 25 миллион доллар (расмий тасдиқ кутилмоқда)

Келишув ҳолати

Розилик билдирилган, ҳужжатлар имзоланиши кутилмоқда

Хулоса ва Тахминлар: «Ливерпуль» афсонасининг янги даври бошланади

Муҳаммад Салоҳнинг Саудия Арабистонига кўчиб ўтиши дунё футболида йилнинг энг йирик трансферларидан бири сифатида тарихга кириши мумкин. «Ливерпуль» таркибида етти йил давомида икки марта Англия чемпиони бўлган, Чемпионлар лигаси, Жаҳон клублар ўртасидаги чемпионати ва УЕФА Суперкубоги ғолиблигини қўлга киритган афсонавий ҳужумчи энди янги чақириқни қабул қилмоқда. 32 ёшли футболчи эркин агент сифатида «Ливерпуль»ни тарк этганидан сўнг, «Ал-Иттиҳод» таклиф этган молиявий ва спорт шартлари унинг учун энг мақбул вариант бўлиб чиқди.

Агар келишув амалга ошса, Салоҳ Саудия Про-лигасининг янада кучайишига ва Жадда клубининг Осиё Чемпионлар лигасида муваффақият қозонишига катта ҳисса қўшиши кутилмоқда. Унинг трансфери Саудия Арабистони футболининг жаҳон даражасидаги обрўсини ошириш йўлидаги навбатдаги муҳим қадам бўлади.

Ушбу муҳим футбол хабарини дўстларингиз ва футбол ишқибозларига юборинг! Кўпчилик учун Муҳаммад Салоҳнинг Саудияга трансфери тафсилотлари ва рекорд маоши ҳақидаги маълумотни билиш қизиқ бўлиши мумкин.

Сизнингча, Муҳаммад Салоҳ Саудия Про-лигасида ҳам Европа даражасидаги натижаларни кўрсата оладими? Изоҳларда фикрингизни қолдиринг!

Муҳаммад СалоҳЛиверпульАл-ИттиҳодБешиктошСаудия Арабистони
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Реал»нинг қатъий позицияси: Винисиусга шарт қўйилди – янги шартнома ёки сотув«Реал»нинг қатъий позицияси: Винисиусга шарт қўйилди – янги шартнома ёки сотувБугун, 17:57Каземиро Лионель Месси билан бир жамоада тўп тепишни орзу қилганини айтдиКаземиро Лионель Месси билан бир жамоада тўп тепишни орзу қилганини айтдиБугун, 17:56Муҳаммад Салоҳ фаолиятида бурилиш: Саудия Арабистони сари янги қадамМуҳаммад Салоҳ фаолиятида бурилиш: Саудия Арабистони сари янги қадамБугун, 17:50"Брага"даги Садриддин Ҳасановнинг “Порту”га урган суперголини кўринг"Брага"даги Садриддин Ҳасановнинг “Порту”га урган суперголини кўрингБугун, 17:35Муҳаммад Салоҳ фаолиятида бурилиш: Саудия Арабистони вариантМуҳаммад Салоҳ фаолиятида бурилиш: Саудия Арабистони вариантБугун, 17:33Родри трансфери Манчестер Сити ва Энзо Мареска учун жиддий муаммо туғдириши мумкинРодри трансфери Манчестер Сити ва Энзо Мареска учун жиддий муаммо туғдириши мумкинБугун, 17:31
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда