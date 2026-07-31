«Ливерпуль» афсонаси Муҳаммад Салоҳ «Ал-Иттиҳод» клубига ўтмоқда
Мисрлик ҳужумчи Муҳаммад Саудия Арабистонининг «Ал-Иттиҳод» клубига ўтиши арафасида турибди ва томонлар ўртасида якуний ҳужжатлар яқин кунларда имзоланиши кутилмоқда. Бунгача футболчи Туркиянинг «Бешиктош» клуби билан музокаралар олиб борган, бироқ молиявий келишмовчиликлар сабабли келишув амалга ошмаган.
Фаолиятини «Ливерпуль» клубида якунлаган мисрлик ҳужумчи ва жаҳон футболи юлдузларидан бири Муҳаммад Салоҳ Саудия Арабистонининг амалдаги чемпиони «Ал-Иттиҳод» клубига ўтиши арафасида турибди. Бу ҳақда нуфузли Goal нашри хабар берди. Трансфер бўйича якуний келишувга эришилгани ва ҳужжатлар яқин кунларда имзоланиши кутилмоқда. Бу воқеа Саудия Про-лигаси учун энг йирик ва шов-шувли харидлардан бири бўлиши шубҳасиз.
«Бешиктош» билан музокаралар барбод бўлди: Молиявий баҳслар
Мисрлик тўпурарнинг фаолиятини давом эттириш борасидаги дастлабки режалари Европа қитъаси билан боғлиқ эди. Манба маълумотларига кўра, Муҳаммад Салоҳ Туркиянинг «Бешиктош» клуби билан музокаралар олиб борган. Бироқ, томонлар молиявий шартлар бўйича бир қарорга кела олишмаган.
Жумладан, футболчи ва клуб ўртасидаги маош миқдори ва қўшимча бонуслар бўйича келишмовчиликлар музокараларнинг тўхтаб қолишига сабаб бўлган. Айнан мана шу вазият Саудия Арабистонининг «Ал-Иттиҳод» клуби мутасаддилари учун имконият яратди.
«Ал-Иттиҳод»нинг космик таклифи: Йиллик 25 миллион доллар маош
«Ливерпуль»нинг собиқ етакчиси эркин агентга айлангач, «Ал-Иттиҳод» раҳбарияти у билан зудлик билан боғланишган. Саудияликлар Салоҳга молиявий жиҳатдан жуда жозибадор бўлган шартнома таклиф қилишган.
Хусусан, таклиф этилган янги битимга кўра, мисрлик ҳужумчининг йиллик маоши 25 миллион доллар (тахминан 23 миллион евро) этиб белгиланган. Бу сумма уни Саудия Про-лигасидаги энг кўп маош олувчи футболчилардан бирига айлантиради. Хабарга кўра, Салоҳ ушбу таклифни қабул қилган ва фаолиятини Саудия Арабистонида давом эттиришга розилик билдирган.
Муҳаммад Салоҳнинг трансфер таҳлили ва статистикаси
Кўрсаткич / Тафсилотлар
Таҳлил ва Шарҳ
Футболчи
Муҳаммад Салоҳ (Миср, 32 ёш)
Ҳозирги ҳолати
Эркин агент («Ливерпуль»ни тарк этган)
Музокаралар баҳси
«Бешиктош» (Туркия) – Муваффақиятсиз (молиявий келишмовчилик)
Янги клуб
«Ал-Иттиҳод» (Саудия Арабистони, Жадда)
Таклиф этилган маош
Йиллик 25 миллион доллар (расмий тасдиқ кутилмоқда)
Келишув ҳолати
Розилик билдирилган, ҳужжатлар имзоланиши кутилмоқда
Хулоса ва Тахминлар: «Ливерпуль» афсонасининг янги даври бошланади
Муҳаммад Салоҳнинг Саудия Арабистонига кўчиб ўтиши дунё футболида йилнинг энг йирик трансферларидан бири сифатида тарихга кириши мумкин. «Ливерпуль» таркибида етти йил давомида икки марта Англия чемпиони бўлган, Чемпионлар лигаси, Жаҳон клублар ўртасидаги чемпионати ва УЕФА Суперкубоги ғолиблигини қўлга киритган афсонавий ҳужумчи энди янги чақириқни қабул қилмоқда. 32 ёшли футболчи эркин агент сифатида «Ливерпуль»ни тарк этганидан сўнг, «Ал-Иттиҳод» таклиф этган молиявий ва спорт шартлари унинг учун энг мақбул вариант бўлиб чиқди.
Агар келишув амалга ошса, Салоҳ Саудия Про-лигасининг янада кучайишига ва Жадда клубининг Осиё Чемпионлар лигасида муваффақият қозонишига катта ҳисса қўшиши кутилмоқда. Унинг трансфери Саудия Арабистони футболининг жаҳон даражасидаги обрўсини ошириш йўлидаги навбатдаги муҳим қадам бўлади.
Ушбу муҳим футбол хабарини дўстларингиз ва футбол ишқибозларига юборинг! Кўпчилик учун Муҳаммад Салоҳнинг Саудияга трансфери тафсилотлари ва рекорд маоши ҳақидаги маълумотни билиш қизиқ бўлиши мумкин.
Сизнингча, Муҳаммад Салоҳ Саудия Про-лигасида ҳам Европа даражасидаги натижаларни кўрсата оладими? Изоҳларда фикрингизни қолдиринг!
…