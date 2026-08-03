Винисиус Жуниор Реал Мадрид сафига қайтди ва Арсенал режаларига таъсир қилди

·0·Спорт
Винисиус Жуниор Реал Мадрид сафига қайтди ва Арсенал режаларига таъсир қилди

Лондоннинг Арсенал клуби бразилиялик юлдуз Винисиус Жуниорни ўз сафига қўшиб олиш борасидаги интилишларида дастлабки жиддий тўсиққа учради. Goal.com хабар беришича, миш-мишларга қарамай, ҳужумчи Испания пойтахтига қайтиб, Реал Мадрид машғулотларига қўшилди ва бу "қизиллар"нинг ёзги трансфер режасига жиддий зарба бўлиши мумкин. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Душанба куни тонгда бразилиялик футболчи Вальдебебас мажмуасига қора рангли BMW автомобилида етиб келди. Клуб расмий баёнотига кўра, у майдонга чиқишдан олдин тиббий кўрикдан ўтиш учун шифохонага ташриф буюрган. 26 ёшли футболчининг қайтиши унинг янги бош мураббий қўл остидаги келгуси мавсумга тайёргарлик кўриш ниятида эканини кўрсатади.

Арсенал ва Микел Артета режаларидаги ўзгаришлар

Футболчининг Мадрид клубидаги келажаги ҳозирча савол остида қолмоқда, чунки унинг амалдаги шартномасининг якунланишига атиги 12 ой қолди. Ҳозирча янги битим имзолангани йўқ, бу эса унинг фаолиятини бошқа жамоада давом эттириши мумкинлиги ҳақидаги тахминларни кучайтирмоқда.

Арсенал бош мураббийи Микел Артета ўз фаолиятидаги энг йирик трансферни амалга ошириш учун шахсан ҳаракат қилмоқда. Испания ОАВ хабарларига кўра, Лондон клуби устози Винисиусни Англия Премер-лигасига кўчиб ўтишга кўндириш учун бевосита музокаралар олиб бормоқда ва бутун жамоа лойиҳасини унинг маҳоратига мослаб қуришни таклиф қилган.

Трансфер бозоридаги вазият ва келажак истиқболлари

Гарчи Винисиус ҳозирча Реал Мадрид сафида тайёргарликни бошлаган бўлса-да, Арсенал вазиятни диққат билан кузатиб бормоқда ва ҳар қандай ўзгаришга тайёр турибди. Бу қадам лондонликларнинг трансфер бозоридаги янгича қатъиятидан далолат беради.

Клуб Англия Премер-лигасидаги чемпионлик унвонини ҳимоя қилишга ҳозирлик кўраётган бир пайтда дунёнинг энг яхши ўйинчиларини нишонга олмоқда. Ҳозирча футболчи Реал Мадрид футболчиси бўлиб қолмоқда, бироқ шартнома узайтирилмас экан, трансфер ҳақидаги миш-мишлар давом этиши аниқ.

Винисиус ЖуниорРеал МадридАрсеналМикел АртетаПремер-лига
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Кристос Колис Микел Артетага ўз шартини қўйдиКристос Колис Микел Артетага ўз шартини қўйдиБугун, 15:50Джермейн Дженас Люис Холлни Манчестер Юнайтедга ўтишга чақирдиДжермейн Дженас Люис Холлни Манчестер Юнайтедга ўтишга чақирдиБугун, 15:31Тоҳиржонова Гранадада ғолиб бўлди: рейтинги ҳам сезиларли ошди!Тоҳиржонова Гранадада ғолиб бўлди: рейтинги ҳам сезиларли ошди!Бугун, 15:29Гвардиоладан кейинги «Манчестер Сити»: Мареска катта ваъда берди...Гвардиоладан кейинги «Манчестер Сити»: Мареска катта ваъда берди...Бугун, 15:26Атлетико Мадрид Джек Грилишни ўз сафига қўшиб олмоқчиАтлетико Мадрид Джек Грилишни ўз сафига қўшиб олмоқчиБугун, 15:19Барселона жамоасининг Англиядаги йиғини кутилмаган муаммоларга дуч келдиБарселона жамоасининг Англиядаги йиғини кутилмаган муаммоларга дуч келдиБугун, 14:59
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда