Винисиус Жуниор Реал Мадрид сафига қайтди ва Арсенал режаларига таъсир қилди
Лондоннинг Арсенал клуби бразилиялик юлдуз Винисиус Жуниорни ўз сафига қўшиб олиш борасидаги интилишларида дастлабки жиддий тўсиққа учради. Goal.com хабар беришича, миш-мишларга қарамай, ҳужумчи Испания пойтахтига қайтиб, Реал Мадрид машғулотларига қўшилди ва бу "қизиллар"нинг ёзги трансфер режасига жиддий зарба бўлиши мумкин. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Душанба куни тонгда бразилиялик футболчи Вальдебебас мажмуасига қора рангли BMW автомобилида етиб келди. Клуб расмий баёнотига кўра, у майдонга чиқишдан олдин тиббий кўрикдан ўтиш учун шифохонага ташриф буюрган. 26 ёшли футболчининг қайтиши унинг янги бош мураббий қўл остидаги келгуси мавсумга тайёргарлик кўриш ниятида эканини кўрсатади.
Арсенал ва Микел Артета режаларидаги ўзгаришларФутболчининг Мадрид клубидаги келажаги ҳозирча савол остида қолмоқда, чунки унинг амалдаги шартномасининг якунланишига атиги 12 ой қолди. Ҳозирча янги битим имзолангани йўқ, бу эса унинг фаолиятини бошқа жамоада давом эттириши мумкинлиги ҳақидаги тахминларни кучайтирмоқда.
Арсенал бош мураббийи Микел Артета ўз фаолиятидаги энг йирик трансферни амалга ошириш учун шахсан ҳаракат қилмоқда. Испания ОАВ хабарларига кўра, Лондон клуби устози Винисиусни Англия Премер-лигасига кўчиб ўтишга кўндириш учун бевосита музокаралар олиб бормоқда ва бутун жамоа лойиҳасини унинг маҳоратига мослаб қуришни таклиф қилган.
Трансфер бозоридаги вазият ва келажак истиқболлариГарчи Винисиус ҳозирча Реал Мадрид сафида тайёргарликни бошлаган бўлса-да, Арсенал вазиятни диққат билан кузатиб бормоқда ва ҳар қандай ўзгаришга тайёр турибди. Бу қадам лондонликларнинг трансфер бозоридаги янгича қатъиятидан далолат беради.
Клуб Англия Премер-лигасидаги чемпионлик унвонини ҳимоя қилишга ҳозирлик кўраётган бир пайтда дунёнинг энг яхши ўйинчиларини нишонга олмоқда. Ҳозирча футболчи Реал Мадрид футболчиси бўлиб қолмоқда, бироқ шартнома узайтирилмас экан, трансфер ҳақидаги миш-мишлар давом этиши аниқ.
…