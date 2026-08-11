Расман: «Металлург» бош мураббийи Илҳом Мўминжонов истеъфога чиқди

·0·Спорт
Расман: «Металлург» бош мураббийи Илҳом Мўминжонов истеъфога чиқди

Бекободнинг «Металлург» клуби мураббийлар штабида жиддий ўзгариш юз берди. Жамоа бош мураббийи Илҳом Мўминжонов эгаллаб турган лавозимидан истеъфо беришга қарор қилди ва клуб раҳбарияти унинг аризасини қабул қилди.

Мавсум аввалида жамоа олдига Суперлига йўлланмасини қўлга киритишдек масъулиятли вазифа қўйилган эди. Бироқ биринчи давра давомида кутилмаган очко йўқотишлари сабабли «Металлург» турнир жадвалида етакчилар қаторидан пастлаб кетди.

«Яйпан»га қарши ўйин ва сўнгги томчи

Истеъфога туртки берган сўнгги воқеа Пролиганинг (ёки чемпионатнинг) 14-тури доирасида содир бўлди. Бекободда Фарғонанинг «Яйпан» клубини қабул қилган «Металлург» учрашув давомида ҳисобда олдинда бораётганига қарамай, якунда ғалабани бой берди ва қимматли очколардан маҳрум бўлди.

Учрашув тугагач, бош мураббий Илҳом Мўминжонов клуб раҳбариятига учрашиб, истеъфо сўраган.

Клуб раҳбариятининг расмий қарори

Клуб раҳбарияти юзага келган турнир вазияти, жамоанинг охирги натижалари ҳамда мураббийнинг шахсий сўровини атрофлича ўрганиб чиқиб, унинг аризасини қаноатлантиришга қарор қилди.

«Юзага келган вазият, мураббийнинг сўрови ва барча деталларни инобатга олган ҳолда клуб раҳбарияти Илҳом Мўминжоновнинг истеъфо ҳақидаги аризасини қабул қилди», — дейилади Бекобод клубининг расмий ахборотида.

Илҳом Мўминжоновнинг «Металлург»даги статистикаси

Илҳом Мўминжонов қўл остида «Металлург» жорий чемпионат доирасида жами 14 та учрашув ўтказди:

  • Ғалабалар: 6 та

  • Дуранглар: 4 та

  • Мағлубиятлар: 4 та

Ҳозирча жамоани вақтинчалик бошқариб турадиган мураббий ёки янги бош мураббий номзоди бўйича клуб томонидан қўшимча маълумот берилиши кутилмоқда.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

UFC 330 учун танлов: Гарри-Махачев баҳсида Аспиналл фикрича ким устун?UFC 330 учун танлов: Гарри-Махачев баҳсида Аспиналл фикрича ким устун?Бугун, 12:28Маттй Каш: Астон Вилла UEFA Суперкубогида ғалаба қозонишга тайёрМаттй Каш: Астон Вилла UEFA Суперкубогида ғалаба қозонишга тайёрБугун, 12:16Ферран Торрес ва Родри ёзги трансфер ойнасида клубини ўзгартириши мумкинФерран Торрес ва Родри ёзги трансфер ойнасида клубини ўзгартириши мумкинБугун, 12:10Ривер Плейт Тяаго Алмадани трансфер қилдиРивер Плейт Тяаго Алмадани трансфер қилдиБугун, 11:30Гарри Кейн фаолиятида иккинчи марта Европа "Олтин бутсаси"ни оладиГарри Кейн фаолиятида иккинчи марта Европа "Олтин бутсаси"ни оладиБугун, 10:55Марк Кукуреля Жозе Моуриню қўл остида Реал Мадрид муваффақиятига ишонмоқдаМарк Кукуреля Жозе Моуриню қўл остида Реал Мадрид муваффақиятига ишонмоқдаБугун, 09:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)