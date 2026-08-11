Расман: «Металлург» бош мураббийи Илҳом Мўминжонов истеъфога чиқди
Бекободнинг «Металлург» клуби мураббийлар штабида жиддий ўзгариш юз берди. Жамоа бош мураббийи Илҳом Мўминжонов эгаллаб турган лавозимидан истеъфо беришга қарор қилди ва клуб раҳбарияти унинг аризасини қабул қилди.
Мавсум аввалида жамоа олдига Суперлига йўлланмасини қўлга киритишдек масъулиятли вазифа қўйилган эди. Бироқ биринчи давра давомида кутилмаган очко йўқотишлари сабабли «Металлург» турнир жадвалида етакчилар қаторидан пастлаб кетди.
«Яйпан»га қарши ўйин ва сўнгги томчи
Истеъфога туртки берган сўнгги воқеа Пролиганинг (ёки чемпионатнинг) 14-тури доирасида содир бўлди. Бекободда Фарғонанинг «Яйпан» клубини қабул қилган «Металлург» учрашув давомида ҳисобда олдинда бораётганига қарамай, якунда ғалабани бой берди ва қимматли очколардан маҳрум бўлди.
Учрашув тугагач, бош мураббий Илҳом Мўминжонов клуб раҳбариятига учрашиб, истеъфо сўраган.
Клуб раҳбариятининг расмий қарори
Клуб раҳбарияти юзага келган турнир вазияти, жамоанинг охирги натижалари ҳамда мураббийнинг шахсий сўровини атрофлича ўрганиб чиқиб, унинг аризасини қаноатлантиришга қарор қилди.
«Юзага келган вазият, мураббийнинг сўрови ва барча деталларни инобатга олган ҳолда клуб раҳбарияти Илҳом Мўминжоновнинг истеъфо ҳақидаги аризасини қабул қилди», — дейилади Бекобод клубининг расмий ахборотида.
Илҳом Мўминжоновнинг «Металлург»даги статистикаси
Илҳом Мўминжонов қўл остида «Металлург» жорий чемпионат доирасида жами 14 та учрашув ўтказди:
Ғалабалар: 6 та
Дуранглар: 4 та
Мағлубиятлар: 4 та
Ҳозирча жамоани вақтинчалик бошқариб турадиган мураббий ёки янги бош мураббий номзоди бўйича клуб томонидан қўшимча маълумот берилиши кутилмоқда.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…