Рандал Коло Муани Тоттенхемаги муваффақиятсизлик сабабларини тушунтирди

·18·Спорт
Рандал Коло Муани Тоттенхемаги муваффақиятсизлик сабабларини тушунтирди
Қисқача

Рандал Коло Муани Тоттенхем сафида ўйнаган даврида хаёли бошқа жойда бўлгани ва доимо Ювентусга қайтишни истагани сабабли энг яхши ўйинини кўрсата олмаганини тан олди. Ўтган мавсумда ижара асосида Англия клубида тўп тепган 27 ёшли ҳужумчи барча мусобақаларда 41 та учрашувда 5 та гол уриб, 4 та голли узатмани амалга оширди.

Франциялик ҳужумчи Рандал Коло Муани Англия Премер-лигасидаги қийин даври ва нима сабабдан Тоттенхем сафида ўзининг энг яхши ўйинини кўрсатаолмагани ҳақида очиқ гапирди. Goal.com хабар беришича, 27 ёшли футболчи Лондон клубидаги фаолияти давомида хаёли бошқа жойда бўлганини ва доимо Ювентусга қайтишни истаганини тан олган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ўтган мавсумни Тоттенхем сафида ижара асосида ўтказган форвард Англия чемпионатида кутилган натижаларни кўрсата олмади. У барча мусобақаларда 41 та учрашувда майдонга тушиб, бор-йўғи 5 та гол урди ва 4 та голли узатмага муаллифлик қилди. Бундай паст кўрсаткичлар Лондон клубининг футболчи билан тўлиқ шартнома имзолашдан воз кечишига сабаб бўлди.

Туттоспорт нашрига берган интервюсида Коло Муани ўзининг шахсий муаммолари ва майдондаги қийинчиликларига изоҳ берди. Унинг сўзларига кўра, футболчилик фаолиятида бундай қора кунлар ҳам бўлиб туради ва бу давр унга жиддий сабоқ бўлган.

Туринга қайтиш ва янги босқич

"Бир нечта нарсалар ўхшамади. Менинг фикримча, бу шахсий масала эди. Ўйлайманки, хаёлимгача бошқа жойда эди: мен Ювентусга қайтишни хоҳлагандим", — дейди ҳужумчи. Шунингдек, у фаолиятида илк бор жароҳатларга дуч келганини, бироқ уларни муваффақиятли енгиб ўтганини таъкидлади.

Пари Сен-Жермен клубидан Турин грандига ўтиш музокаралари жуда узоқ ва мураккаб кечди. Ёзги трансфер ойнасидаги бу узоқ давом этган музокаралар барча томонларнинг сабрини синовдан ўтказди. Шунга қарамай, футболчи клуб ва шаҳар билан боғлиқ кучли ҳиссиётлар туфайли трансфер амалга ошишига ишончи комил бўлганини билдирди.

Коло Муани ушбу трансфер тарихидаги энг қиммат француз футболчисига айланди ва Аллианз Стадиумга қайтганидан фахрланишини яширмади. Унинг қайтишида бош мураббий Лучано Спаллеттининг шахсий қизиқиши ҳам муҳим рол ўйнаган.

Лучано Спаллетти омили ва келажак режалари

Тажрибали мутахассис Коло Муанини ўзининг тактик лойиҳасида асосий фигуралардан бири сифатида кўрган. Ҳужумчи мураббийнинг ҳужумкор ўйин фалсафаси унинг хусусиятларига жуда мос келишини таъкидлаб, кўрсатилган ишончни оқлашга тайёрлигини айтди.

"Мураббийнинг келишимни шу қадар истагани мени жуда хурсанд қилди. Мен унинг қандай ишлашини, ҳужумчилардан нима талаб қилишини яхши биламан. Бу либосни кийиш шунчаки шараф ва мен бор кучимни беришга тайёрман", — дея якунлади футболчи.

Рандал Коло МуаниЮвентусТоттенхемЛучано СпаллеттиТрансферлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Филип Ёргенсен Страцбурга кўчиб ўтдиФилип Ёргенсен Страцбурга кўчиб ўтдиБугун, 13:54Марчегиани: Suzuki ва Викарио Ювентус учун тайёр эмасМарчегиани: Suzuki ва Викарио Ювентус учун тайёр эмасБугун, 13:50Ли Диксон: Винисиус трансфери атрофидаги вазият Арсенал учун фойдали бўлдиЛи Диксон: Винисиус трансфери атрофидаги вазият Арсенал учун фойдали бўлдиБугун, 13:34Интер Куртис Жонс трансфери бўйича музокараларни фаоллаштирдиИнтер Куртис Жонс трансфери бўйича музокараларни фаоллаштирдиБугун, 13:17Реал Мадрид Колумбиядаги зилзила муносабати билан ҳамдардлик билдирдиРеал Мадрид Колумбиядаги зилзила муносабати билан ҳамдардлик билдирдиБугун, 13:13Алессандро Костакурта: “Милан” Чемпионлар лигасига қайтиши мумкин”Алессандро Костакурта: “Милан” Чемпионлар лигасига қайтиши мумкин”Бугун, 12:59
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)