Рандал Коло Муани Тоттенхемаги муваффақиятсизлик сабабларини тушунтирди
Рандал Коло Муани Тоттенхем сафида ўйнаган даврида хаёли бошқа жойда бўлгани ва доимо Ювентусга қайтишни истагани сабабли энг яхши ўйинини кўрсата олмаганини тан олди. Ўтган мавсумда ижара асосида Англия клубида тўп тепган 27 ёшли ҳужумчи барча мусобақаларда 41 та учрашувда 5 та гол уриб, 4 та голли узатмани амалга оширди.
Франциялик ҳужумчи Рандал Коло Муани Англия Премер-лигасидаги қийин даври ва нима сабабдан Тоттенхем сафида ўзининг энг яхши ўйинини кўрсатаолмагани ҳақида очиқ гапирди. Goal.com хабар беришича, 27 ёшли футболчи Лондон клубидаги фаолияти давомида хаёли бошқа жойда бўлганини ва доимо Ювентусга қайтишни истаганини тан олган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ўтган мавсумни Тоттенхем сафида ижара асосида ўтказган форвард Англия чемпионатида кутилган натижаларни кўрсата олмади. У барча мусобақаларда 41 та учрашувда майдонга тушиб, бор-йўғи 5 та гол урди ва 4 та голли узатмага муаллифлик қилди. Бундай паст кўрсаткичлар Лондон клубининг футболчи билан тўлиқ шартнома имзолашдан воз кечишига сабаб бўлди.
Туттоспорт нашрига берган интервюсида Коло Муани ўзининг шахсий муаммолари ва майдондаги қийинчиликларига изоҳ берди. Унинг сўзларига кўра, футболчилик фаолиятида бундай қора кунлар ҳам бўлиб туради ва бу давр унга жиддий сабоқ бўлган.
Туринга қайтиш ва янги босқич"Бир нечта нарсалар ўхшамади. Менинг фикримча, бу шахсий масала эди. Ўйлайманки, хаёлимгача бошқа жойда эди: мен Ювентусга қайтишни хоҳлагандим", — дейди ҳужумчи. Шунингдек, у фаолиятида илк бор жароҳатларга дуч келганини, бироқ уларни муваффақиятли енгиб ўтганини таъкидлади.
Пари Сен-Жермен клубидан Турин грандига ўтиш музокаралари жуда узоқ ва мураккаб кечди. Ёзги трансфер ойнасидаги бу узоқ давом этган музокаралар барча томонларнинг сабрини синовдан ўтказди. Шунга қарамай, футболчи клуб ва шаҳар билан боғлиқ кучли ҳиссиётлар туфайли трансфер амалга ошишига ишончи комил бўлганини билдирди.
Коло Муани ушбу трансфер тарихидаги энг қиммат француз футболчисига айланди ва Аллианз Стадиумга қайтганидан фахрланишини яширмади. Унинг қайтишида бош мураббий Лучано Спаллеттининг шахсий қизиқиши ҳам муҳим рол ўйнаган.
Лучано Спаллетти омили ва келажак режалариТажрибали мутахассис Коло Муанини ўзининг тактик лойиҳасида асосий фигуралардан бири сифатида кўрган. Ҳужумчи мураббийнинг ҳужумкор ўйин фалсафаси унинг хусусиятларига жуда мос келишини таъкидлаб, кўрсатилган ишончни оқлашга тайёрлигини айтди.
"Мураббийнинг келишимни шу қадар истагани мени жуда хурсанд қилди. Мен унинг қандай ишлашини, ҳужумчилардан нима талаб қилишини яхши биламан. Бу либосни кийиш шунчаки шараф ва мен бор кучимни беришга тайёрман", — дея якунлади футболчи.
…