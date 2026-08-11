iPhone 18 Pro Max аккумулятори ҳажми фош этилди
iPhone 18 Pro Max учун мўлжалланган аккумуляторнинг номинал сиғими 5391 мА·ч экани сиздирилган суратлар орқали тасдиқланди. Бу кўрсаткич Хитой бозори учун сертификатланган версияга тегишли бўлиб, июл ойида тарқалган дастлабки маълумотларга мос келади. Глобал нано-СИМ версияларида 5235 мА·ч, АҚШнинг эСИМ моделлари учун эса 5425 мА·ч сиғимли батареялар қўлланиши айтилган.
Apple компаниясининг келгуси йилдаги флагман смартфони — iPhone 18 Pro Max модели учун мўлжалланган аккумуляторнинг суратлари интернетда эълон қилинди. Ушбу сиздириб юборилган маълумотлар қурилманинг автономлиги бўйича муҳим ўзгаришларни кўрсатиб, фойдаланувчилар ва технология ихлосмандларида катта қизиқиш уйғотмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com нашрининг хабар беришича, таниқли Yeux1122 лақабли инсайдер бўлажак флагманнинг батарея суратларини тарқатган. Тасвирларда компания логотипи, хизмат кўрсатиш белгилари ҳамда корпуснинг ўзига босилган техник параметрлар аниқ кўриниб турибди. Унга кўра, батареянинг номинал сиғими 5391 мА·ч ташкил этади.
Ушбу кўрсаткич июль ойида АҚШ версиясидаги iPhone 18 Pro Max ҳақида тарқалган дастлабки маълумотларга тўлиқ мос келади. Июн ойи бошларидаёқ барча iPhone 18 Pro Max версиялари илк бор 5000 мА·ч чегарасидан ўтиши ҳақида хабарлар чиққан эди.
Батарея турлари ва минтақавий фарқларИюль ойининг бошларида тармоқда аккумуляторларнинг реал суратлари пайдо бўлган эди. Ўшанда нано-СИМ картали глобал версиялар учун 5235 мА·ч сиғимли, АҚШ учун мўлжалланган эСИМ-моделлар учун эса 5425 мА·ч қувватга эга батареялар кўрсатилганди.
Хитой бозори учун сертификатланган аккумулятор сиғими эса айнан 5391 мА·ч га тенг эканлиги маълум қилинган эди. Ҳозирги кунда Yeux1122 эълон қилган суратлар айнан мазкур рақамларнинг ҳаққониятини яна бир бор тасдиқламоқда.
Қувват олиш тезлиги ва рақобатЯнги аккумулятор сиғими сезиларли даражада ошганига қарамай, Apple фойдаланувчиларни қувват олиш тезлиги бўйича кескин янгиликлар билан хурсанд қилиши даргумон. Жорий iPhone 17 серияси расман 40 В гача бўлган симли қувват олишни қўллаб-қувватласа-да, реал шароитда смартфонлар одатда 27–28 В атрофида қувват истеъмол қилади.
Мазкур кўрсаткич 100 В ва ундан юқори қувват технологияларини фаол жорий этиб келаётган Android-флагманлар фонида анча вазмин кўринади. Шунга қарамай, юқори сиғимли янги батареялар iPhone 18 Pro Max фойдаланувчиларига кун давомида янада барқарор автономликни тақдим этиши кутилмоқда.
…