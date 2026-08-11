iPhone 18 Pro Max аккумулятори ҳажми фош этилди

·27·Техно
iPhone 18 Pro Max аккумулятори ҳажми фош этилди
Қисқача

iPhone 18 Pro Max учун мўлжалланган аккумуляторнинг номинал сиғими 5391 мА·ч экани сиздирилган суратлар орқали тасдиқланди. Бу кўрсаткич Хитой бозори учун сертификатланган версияга тегишли бўлиб, июл ойида тарқалган дастлабки маълумотларга мос келади. Глобал нано-СИМ версияларида 5235 мА·ч, АҚШнинг эСИМ моделлари учун эса 5425 мА·ч сиғимли батареялар қўлланиши айтилган.

Apple компаниясининг келгуси йилдаги флагман смартфони — iPhone 18 Pro Max модели учун мўлжалланган аккумуляторнинг суратлари интернетда эълон қилинди. Ушбу сиздириб юборилган маълумотлар қурилманинг автономлиги бўйича муҳим ўзгаришларни кўрсатиб, фойдаланувчилар ва технология ихлосмандларида катта қизиқиш уйғотмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com нашрининг хабар беришича, таниқли Yeux1122 лақабли инсайдер бўлажак флагманнинг батарея суратларини тарқатган. Тасвирларда компания логотипи, хизмат кўрсатиш белгилари ҳамда корпуснинг ўзига босилган техник параметрлар аниқ кўриниб турибди. Унга кўра, батареянинг номинал сиғими 5391 мА·ч ташкил этади.

Ушбу кўрсаткич июль ойида АҚШ версиясидаги iPhone 18 Pro Max ҳақида тарқалган дастлабки маълумотларга тўлиқ мос келади. Июн ойи бошларидаёқ барча iPhone 18 Pro Max версиялари илк бор 5000 мА·ч чегарасидан ўтиши ҳақида хабарлар чиққан эди.

Батарея турлари ва минтақавий фарқлар

Июль ойининг бошларида тармоқда аккумуляторларнинг реал суратлари пайдо бўлган эди. Ўшанда нано-СИМ картали глобал версиялар учун 5235 мА·ч сиғимли, АҚШ учун мўлжалланган эСИМ-моделлар учун эса 5425 мА·ч қувватга эга батареялар кўрсатилганди.

Хитой бозори учун сертификатланган аккумулятор сиғими эса айнан 5391 мА·ч га тенг эканлиги маълум қилинган эди. Ҳозирги кунда Yeux1122 эълон қилган суратлар айнан мазкур рақамларнинг ҳаққониятини яна бир бор тасдиқламоқда.

Қувват олиш тезлиги ва рақобат

Янги аккумулятор сиғими сезиларли даражада ошганига қарамай, Apple фойдаланувчиларни қувват олиш тезлиги бўйича кескин янгиликлар билан хурсанд қилиши даргумон. Жорий iPhone 17 серияси расман 40 В гача бўлган симли қувват олишни қўллаб-қувватласа-да, реал шароитда смартфонлар одатда 27–28 В атрофида қувват истеъмол қилади.

Мазкур кўрсаткич 100 В ва ундан юқори қувват технологияларини фаол жорий этиб келаётган Android-флагманлар фонида анча вазмин кўринади. Шунга қарамай, юқори сиғимли янги батареялар iPhone 18 Pro Max фойдаланувчиларига кун давомида янада барқарор автономликни тақдим этиши кутилмоқда.

AppleiPhone 18 Pro MaxСмартфонБатареяТехнологиялар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Minisforum Элите Mini M2 Air-304: ихчам ва ҳамёнбоп мини-ПК тақдим этилдиMinisforum Элите Mini M2 Air-304: ихчам ва ҳамёнбоп мини-ПК тақдим этилдиБугун, 13:51Лава арзон ва мустаҳкам Смарт 4 телефонини намойиш этдиЛава арзон ва мустаҳкам Смарт 4 телефонини намойиш этдиБугун, 12:52Хитойда фирибгарлар RTX 5080 видеоларини RTX 3060 картасига алмаштиришдиХитойда фирибгарлар RTX 5080 видеоларини RTX 3060 картасига алмаштиришдиБугун, 12:27ЛГ компанияси қалинлиги бир сантиметрдан кам бўлган OLED W6 телевизорини намойиш этдиЛГ компанияси қалинлиги бир сантиметрдан кам бўлган OLED W6 телевизорини намойиш этдиБугун, 11:55Минимал Пҳоне 2 тақдим этилди: тўлақонли клавиатура ва замонавий технологияларМинимал Пҳоне 2 тақдим этилди: тўлақонли клавиатура ва замонавий технологияларБугун, 11:22Марк Суккерберг сунъий интеллектни чекланган доирадагилар назорат қилишига қарши чиқдиМарк Суккерберг сунъий интеллектни чекланган доирадагилар назорат қилишига қарши чиқдиБугун, 10:56
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди