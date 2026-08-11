Лава арзон ва мустаҳкам Смарт 4 телефонини намойиш этди

·46·Техно
Лава арзон ва мустаҳкам Смарт 4 телефонини намойиш этди
Қисқача

Ҳиндистоннинг Лава компанияси 90 АҚШ долларига баҳоланган, МИЛ-СТД-810H ҳарбий стандартига мувофиқ сертификатланган Смарт 4 смартфонини тақдим этди. Қурилма Android Го тизимида ишлайди, 1,6 ГГс гача частотада ишлайдиган саккиз ядроли Унисок SC9863A процессори, 3 GB тезкор ва 32 GB доимий хотирага эга бўлиб, хотирани микроСД картаси орқали 512 GB гача кенгайтириш мумкин.

Ҳиндистоннинг Лава компанияси кундалик содда вазифалар учун мўлжалланган ҳамёнбоп Смарт 4 смартфонини расман тақдим этди. ixbt.com маълумотига кўра, янги қурилма ўзининг халқаро бозордаги нархи ва ихчам имкониятлари билан бир қаторда, энг асосийси — ҳарбий даражадаги ҳимоя стандартига эга эканлиги билан эътиборни тортади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Техник имкониятлар ва унумдорлик

Смартфон энгилроқ иловалар учун оптималлаштирилган Android Го операцион тизимида ишлайди. Аппарат таъминоти асосини 1,6 ГГс гача частотада ишлайдиган саккиз ядроли Унисок SC9863A процессори ҳамда IMG8322 график тезютгичи ташкил этади. Қурилма 3 GB тезкор ва 32 GB доимий хотира билан жиҳозланган.

Фойдаланувчилар хотиранинг етишмовчилигидан қийналмаслиги учун унинг ҳажмини микроСД карталари ёрдамида 512 GB гача кенгайтириш имконияти тақдим этилган. Ушбу кўрсаткичлар қурилма оғир ўйинлар учун эмас, балки қўнғироқлар, мессенжерлар ва кундалик оддий юмушлар учун мўлжалланганини кўрсатади.

Экран ва дизайн хусусиятлари

Модел 960 × 540 пиксел ўлчамли ва 6,56 дюймли LCD-дисплей билан таъминланган. Ушбу нарх сегментидаги қурилмалар учун камдан-кам учрайдиган афзаллик сифатида экран 90 Hz янгиланиш частотасини қўллаб-қувватлайди, бу эса тасвир ҳаракатини силлиқроқ қилади.

Бюджет даражасидаги қурилма эканлигига қарамай, Лава Смарт 4 замонавий фойдаланувчилар қадрлайдиган бир қатор фойдали функцияларни олди. Жумладан, корпус ён томонига сканер ўрнатилган бўлиб, у эгасининг хавфсизлигини таъминлайди.

  • 3,5 мм аудиорухсатнома ва ФМ-радио мавжуд
  • USB Тйпе-К порти орқали қувватланади
  • Иккита СИМ-карта ва 4G ВоЛТE тармоқларини қўллаб-қувватлайди
  • Wi-Fi, Bluetooth 4.2 ва ГПС модуллари ўрнатилган

Автономлик ва чидамлилик

Қурилманинг энг муҳим устунликларидан бири бу унинг 5000 мА·ч сиғимли аккумуляторидир. Бундай батарея қуввати смартфонга қувватни узоқ вақт сақлаш имконини беради, бироқ нархни паст сақлаш мақсадида қувватлаш қуввати 10 В билан чекланган.

Асосий камера ёруғлик диодли чақноқ билан бирга 8 MP, олд камераси эса 5 MP аниқликда суратга олади. Энг муҳими, қурилма МИЛ-СТД-810H ҳарбий стандартига мувофиқ сертификатланган бўлиб, унинг корпуси ташқи таъсирлар ва зарбаларга чидамлилигини тасдиқлайди.

Ҳозирги вақтда ушбу мобил қурилма Ҳиндистон бозорида сотувга чиқарилган бўлиб, унинг нархи атиги 90 АҚШ долларини ташкил қилади. Бу эса уни энг арзон ва пишиқ танловлардан бирига айлантиради.

ЛаваСмартфонAndroid ГоАрзон телефонТехнологиялар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Minisforum Элите Mini M2 Air-304: ихчам ва ҳамёнбоп мини-ПК тақдим этилдиMinisforum Элите Mini M2 Air-304: ихчам ва ҳамёнбоп мини-ПК тақдим этилдиБугун, 13:51iPhone 18 Pro Max аккумулятори ҳажми фош этилдиiPhone 18 Pro Max аккумулятори ҳажми фош этилдиБугун, 13:24Хитойда фирибгарлар RTX 5080 видеоларини RTX 3060 картасига алмаштиришдиХитойда фирибгарлар RTX 5080 видеоларини RTX 3060 картасига алмаштиришдиБугун, 12:27ЛГ компанияси қалинлиги бир сантиметрдан кам бўлган OLED W6 телевизорини намойиш этдиЛГ компанияси қалинлиги бир сантиметрдан кам бўлган OLED W6 телевизорини намойиш этдиБугун, 11:55Минимал Пҳоне 2 тақдим этилди: тўлақонли клавиатура ва замонавий технологияларМинимал Пҳоне 2 тақдим этилди: тўлақонли клавиатура ва замонавий технологияларБугун, 11:22Марк Суккерберг сунъий интеллектни чекланган доирадагилар назорат қилишига қарши чиқдиМарк Суккерберг сунъий интеллектни чекланган доирадагилар назорат қилишига қарши чиқдиБугун, 10:56
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди