Лава арзон ва мустаҳкам Смарт 4 телефонини намойиш этди
Ҳиндистоннинг Лава компанияси 90 АҚШ долларига баҳоланган, МИЛ-СТД-810H ҳарбий стандартига мувофиқ сертификатланган Смарт 4 смартфонини тақдим этди. Қурилма Android Го тизимида ишлайди, 1,6 ГГс гача частотада ишлайдиган саккиз ядроли Унисок SC9863A процессори, 3 GB тезкор ва 32 GB доимий хотирага эга бўлиб, хотирани микроСД картаси орқали 512 GB гача кенгайтириш мумкин.
Ҳиндистоннинг Лава компанияси кундалик содда вазифалар учун мўлжалланган ҳамёнбоп Смарт 4 смартфонини расман тақдим этди. ixbt.com маълумотига кўра, янги қурилма ўзининг халқаро бозордаги нархи ва ихчам имкониятлари билан бир қаторда, энг асосийси — ҳарбий даражадаги ҳимоя стандартига эга эканлиги билан эътиборни тортади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Техник имкониятлар ва унумдорликСмартфон энгилроқ иловалар учун оптималлаштирилган Android Го операцион тизимида ишлайди. Аппарат таъминоти асосини 1,6 ГГс гача частотада ишлайдиган саккиз ядроли Унисок SC9863A процессори ҳамда IMG8322 график тезютгичи ташкил этади. Қурилма 3 GB тезкор ва 32 GB доимий хотира билан жиҳозланган.
Фойдаланувчилар хотиранинг етишмовчилигидан қийналмаслиги учун унинг ҳажмини микроСД карталари ёрдамида 512 GB гача кенгайтириш имконияти тақдим этилган. Ушбу кўрсаткичлар қурилма оғир ўйинлар учун эмас, балки қўнғироқлар, мессенжерлар ва кундалик оддий юмушлар учун мўлжалланганини кўрсатади.
Экран ва дизайн хусусиятлариМодел 960 × 540 пиксел ўлчамли ва 6,56 дюймли LCD-дисплей билан таъминланган. Ушбу нарх сегментидаги қурилмалар учун камдан-кам учрайдиган афзаллик сифатида экран 90 Hz янгиланиш частотасини қўллаб-қувватлайди, бу эса тасвир ҳаракатини силлиқроқ қилади.
Бюджет даражасидаги қурилма эканлигига қарамай, Лава Смарт 4 замонавий фойдаланувчилар қадрлайдиган бир қатор фойдали функцияларни олди. Жумладан, корпус ён томонига сканер ўрнатилган бўлиб, у эгасининг хавфсизлигини таъминлайди.
- 3,5 мм аудиорухсатнома ва ФМ-радио мавжуд
- USB Тйпе-К порти орқали қувватланади
- Иккита СИМ-карта ва 4G ВоЛТE тармоқларини қўллаб-қувватлайди
- Wi-Fi, Bluetooth 4.2 ва ГПС модуллари ўрнатилган
Автономлик ва чидамлиликҚурилманинг энг муҳим устунликларидан бири бу унинг 5000 мА·ч сиғимли аккумуляторидир. Бундай батарея қуввати смартфонга қувватни узоқ вақт сақлаш имконини беради, бироқ нархни паст сақлаш мақсадида қувватлаш қуввати 10 В билан чекланган.
Асосий камера ёруғлик диодли чақноқ билан бирга 8 MP, олд камераси эса 5 MP аниқликда суратга олади. Энг муҳими, қурилма МИЛ-СТД-810H ҳарбий стандартига мувофиқ сертификатланган бўлиб, унинг корпуси ташқи таъсирлар ва зарбаларга чидамлилигини тасдиқлайди.
Ҳозирги вақтда ушбу мобил қурилма Ҳиндистон бозорида сотувга чиқарилган бўлиб, унинг нархи атиги 90 АҚШ долларини ташкил қилади. Бу эса уни энг арзон ва пишиқ танловлардан бирига айлантиради.
…