Алессандро Костакурта: “Милан” Чемпионлар лигасига қайтиши мумкин”

·30·Спорт
Алессандро Костакурта: “Милан” Чемпионлар лигасига қайтиши мумкин”
Қисқача

Алессандро Костакурта фикрича, “Милан” ўтган мавсумда ўйнаган футболчилари ўз даражасини оширса, Чемпионлар лигасига муваффақиятли қайтиши мумкин. У таркибнинг кучайтирилгани, Лука Модричнинг қолиши ва бош мураббийнинг ёндашуви жамоа салоҳиятини оширганини таъкидлади. Костакурта ҳозир “Милан”нинг молиявий имкониятлари аввалгидек эмаслигини айтиб, яқин 6-7 йил ичида Италия клубларининг Европада устунликка эришиши қийинлигини билдирди.

Италиянинг “Милан” клубининг собиқ ҳимоячиси Алессандро Костакурта жамоанинг жорий мавсумдаги ҳаракатлари ҳамда клуб бошидан кечираётган ўзгаришлар ҳақида ўз фикрлари билан ўртоқлашди. Корриере делло Sport нашрига берган интервюсида у “россонерилар” таркибни кучайтириш йўлида яхши қадамлар ташлаганини, бироқ сўнгги йиллардаги молиявий имкониятлар аввалгидек эмаслигини алоҳида таъкидлаб ўтди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com хабар беришича, тажрибали мутахассис ва эксперт дастлабки ғалати бошланишдан кейин клуб трансфер бозорида ўзини ижобий томондан кўрсатганини қайд этган. Унинг сўзларига кўра, жамоага келиб қўшилган янги ўйинчилар, жумладан, ҳимоя чизиғини мустаҳкамлаган футболчи ҳамда жамоа учун фидокорона ҳаракат қиладиган ҳужумчи клуб салоҳиятини оширган.

Таркибдаги ўзгаришлар ва мураббий омили

Костакурта жамоа таркибида Лука Модричнинг қолгани ҳам улкан аҳамиятга эга эканини, бу ўзига хос трансферга тенглигини таъкидлади. Шунингдек, у бош мураббийнинг ёндашуви жамоада иштиёқ уйғотишига қодирлигини билдирди.

  • “Милан” ҳимоя ва ҳужум чизиғини яхши футболчилар билан тўлдирди
  • Лука Модричнинг қолиши жамоа учун муҳим қадам бўлди
  • Ўтган мавсумдаги асосий муаммо футболчиларнинг руҳий тушкунлиги билан боғлиқ эди

Собиқ ҳимоячининг фикрича, ҳозирги кунда асосий вазифа — ўтган мавсумда ўйнаган футболчилар ўз ўйин даражасини яна-да оширишидир. Шундагина “Милан” Чемпионлар лигасига муваффақиятли қайтиши мумкинлиги айтиб ўтилди.

Европа футболидаги молиявий тафовут

Костакурта ўз давридаги “Милан” билан ҳозирги ҳолатни солиштирар экан, молиявий омил ҳал қилувчи рол ўйнашини яширмади. Унинг таъкидлашича, ўша вақтда клуб Европадаги бошқа барча жамоалардан кўра кўпроқ маблағ сарфлаган, бугунги кунда эса клублар бу борада етакчи ўнталикка ҳам кирмаяпти.

Шу билан бирга, мутахассис PSJ клубини сўнгги йилларда Европадаги энг кучли жамоалардан бири деб атади. Луис Энрике бошчилигидаги Париж клуби футболчиларининг майдонда кўрсатаётган шижоати ва мураббийга бўлган Ишончи таҳсинга лойиқлигини эътироф этди.

Италия жамоаларининг Европа майдонларидаги ғалабалари ҳақида гапирар экан, Костакурта бу фақатгина инвестицияларга бориб тақалишини билдирди. Унинг башоратига кўра, яқин 6-7 йил ичида Италия клублари Европада устунликка эришиши қийин, чунки ҳозирнинг ўзида Париж Сен-Жермен, Бавария, Арсенал, Манчестер Сити, Ливерпул, Барселона ва Реал Мадрид каби жамоалар рақобатда анча олдинда бормоқда.

МиланАлессандро КостакуртаЧемпионлар лигасиИталия футболиТрансферлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Филип Ёргенсен Страцбурга кўчиб ўтдиФилип Ёргенсен Страцбурга кўчиб ўтдиБугун, 13:54Марчегиани: Suzuki ва Викарио Ювентус учун тайёр эмасМарчегиани: Suzuki ва Викарио Ювентус учун тайёр эмасБугун, 13:50Ли Диксон: Винисиус трансфери атрофидаги вазият Арсенал учун фойдали бўлдиЛи Диксон: Винисиус трансфери атрофидаги вазият Арсенал учун фойдали бўлдиБугун, 13:34Рандал Коло Муани Тоттенхемаги муваффақиятсизлик сабабларини тушунтирдиРандал Коло Муани Тоттенхемаги муваффақиятсизлик сабабларини тушунтирдиБугун, 13:30Интер Куртис Жонс трансфери бўйича музокараларни фаоллаштирдиИнтер Куртис Жонс трансфери бўйича музокараларни фаоллаштирдиБугун, 13:17Реал Мадрид Колумбиядаги зилзила муносабати билан ҳамдардлик билдирдиРеал Мадрид Колумбиядаги зилзила муносабати билан ҳамдардлик билдирдиБугун, 13:13
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)