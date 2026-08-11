Алессандро Костакурта: “Милан” Чемпионлар лигасига қайтиши мумкин”
Алессандро Костакурта фикрича, “Милан” ўтган мавсумда ўйнаган футболчилари ўз даражасини оширса, Чемпионлар лигасига муваффақиятли қайтиши мумкин. У таркибнинг кучайтирилгани, Лука Модричнинг қолиши ва бош мураббийнинг ёндашуви жамоа салоҳиятини оширганини таъкидлади. Костакурта ҳозир “Милан”нинг молиявий имкониятлари аввалгидек эмаслигини айтиб, яқин 6-7 йил ичида Италия клубларининг Европада устунликка эришиши қийинлигини билдирди.
Италиянинг “Милан” клубининг собиқ ҳимоячиси Алессандро Костакурта жамоанинг жорий мавсумдаги ҳаракатлари ҳамда клуб бошидан кечираётган ўзгаришлар ҳақида ўз фикрлари билан ўртоқлашди. Корриере делло Sport нашрига берган интервюсида у “россонерилар” таркибни кучайтириш йўлида яхши қадамлар ташлаганини, бироқ сўнгги йиллардаги молиявий имкониятлар аввалгидек эмаслигини алоҳида таъкидлаб ўтди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com хабар беришича, тажрибали мутахассис ва эксперт дастлабки ғалати бошланишдан кейин клуб трансфер бозорида ўзини ижобий томондан кўрсатганини қайд этган. Унинг сўзларига кўра, жамоага келиб қўшилган янги ўйинчилар, жумладан, ҳимоя чизиғини мустаҳкамлаган футболчи ҳамда жамоа учун фидокорона ҳаракат қиладиган ҳужумчи клуб салоҳиятини оширган.
Таркибдаги ўзгаришлар ва мураббий омилиКостакурта жамоа таркибида Лука Модричнинг қолгани ҳам улкан аҳамиятга эга эканини, бу ўзига хос трансферга тенглигини таъкидлади. Шунингдек, у бош мураббийнинг ёндашуви жамоада иштиёқ уйғотишига қодирлигини билдирди.
- “Милан” ҳимоя ва ҳужум чизиғини яхши футболчилар билан тўлдирди
- Лука Модричнинг қолиши жамоа учун муҳим қадам бўлди
- Ўтган мавсумдаги асосий муаммо футболчиларнинг руҳий тушкунлиги билан боғлиқ эди
Собиқ ҳимоячининг фикрича, ҳозирги кунда асосий вазифа — ўтган мавсумда ўйнаган футболчилар ўз ўйин даражасини яна-да оширишидир. Шундагина “Милан” Чемпионлар лигасига муваффақиятли қайтиши мумкинлиги айтиб ўтилди.
Европа футболидаги молиявий тафовутКостакурта ўз давридаги “Милан” билан ҳозирги ҳолатни солиштирар экан, молиявий омил ҳал қилувчи рол ўйнашини яширмади. Унинг таъкидлашича, ўша вақтда клуб Европадаги бошқа барча жамоалардан кўра кўпроқ маблағ сарфлаган, бугунги кунда эса клублар бу борада етакчи ўнталикка ҳам кирмаяпти.
Шу билан бирга, мутахассис PSJ клубини сўнгги йилларда Европадаги энг кучли жамоалардан бири деб атади. Луис Энрике бошчилигидаги Париж клуби футболчиларининг майдонда кўрсатаётган шижоати ва мураббийга бўлган Ишончи таҳсинга лойиқлигини эътироф этди.
Италия жамоаларининг Европа майдонларидаги ғалабалари ҳақида гапирар экан, Костакурта бу фақатгина инвестицияларга бориб тақалишини билдирди. Унинг башоратига кўра, яқин 6-7 йил ичида Италия клублари Европада устунликка эришиши қийин, чунки ҳозирнинг ўзида Париж Сен-Жермен, Бавария, Арсенал, Манчестер Сити, Ливерпул, Барселона ва Реал Мадрид каби жамоалар рақобатда анча олдинда бормоқда.
…