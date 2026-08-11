Реал Мадрид Колумбиядаги зилзила муносабати билан ҳамдардлик билдирди
Реал Мадрид Колумбияда душанба куни содир бўлган 7,4 магнитудали зилзила қурбонларининг оилалари ва мамлакат халқига ҳамдардлик билдирди. Зилзила Манизалес, Кали ва Перейра шаҳарларидаги инфратузилмаларга жиддий зарар етказди. Димаёр қутқарув ишларига эътибор қаратиш ва стадионларни текшириш учун барча ички чемпионат учрашувларини 24 соатга кечиктирди.
Испаниянинг Реал Мадрид клуби душанба куни Колумбияда содир бўлган вайронкор 7,4 магнитудали зилзила ортидан мамлакат халқига ўзининг расмий бирдамлик баёнотини эълон қилди. Goal.com хабар беришича, Европанинг энг нуфузли жамоаларидан бири бўлган қироллик клуби жабрланганларнинг оилаларига чуқур таъзия билдириб, оғир дамларда бутун колумбияликларга маънавий кўмак кўрсатди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Душанба куни тонгда рўй берган улкан табиий офат мамлакатнинг бир қанча асосий ҳудудлари, жумладан Манизалес, Кали ва Перейра шаҳарларидаги инфратузилмаларга жиддий зарар етказди. Ушбу фожиадан сўнг Реал Мадрид раҳбарияти ва Директорлар кенгаши тезкорлик билан ҳаракат қилиб, Жанубий Америкадаги фожиа қурбонлари хавфсизлиги учун дуо қилишди ва ўзларининг чуқур ҳамдардлигини билдиришди.
Клубнинг расмий медиа каналлари орқали эълон қилинган баёнотда қуйидаги сўзлар келтирилган: “Реал Мадрид клуби, унинг президенти ва Директорлар кенгаши сўнгги соатларда ушбу севимли мамлакатни ларзага келтирган зилзила муносабати билан ҳалок бўлганларнинг оила аъзоларига ҳамда барча Колумбия халқига ўз ҳамдардлигини билдиради”.
“Реал Мадрид номидан биз ўз бирдамлигимизни ижор этамиз ва барча жабрланганларга тезроқ соғайиб кетишларини тилаб, ўз муҳаббатимизни йўллаймиз”, — дейилади клуб баёнотида. Ушбу халқаро даражадаги қўллаб-қувватлаш фожиа гирдобида қолган Колумбия жамоатчилиги учун муҳим маънавий далда бўлди.
Sport соҳасидаги ўзгаришлар ва қолдирилган ўйинларКолумбиядаги миллий фавқулодда вазиятлар режими мамлакатдаги турли соҳалар қатори спорт саноатини ҳам фалажлаб қўйди. Хусусан, мамлакат футбол бошқаруви органи — Димайор қутқарув амалиётларига эътибор қаратиш ва офатдан зарар кўрган ҳудудлардаги стадионлар ҳолатини баҳолаш мақсадида барча ички чемпионат учрашувларини 24 соатга кечиктиришга мажбур бўлди.
Қолдирилган ички ўйинлар босқичма-босқич равишда сешанба ва чоршанба кунларига белгиланиши кўзда тутилган. Бироқ ўйинларни қайта бошлаш стадионлар инфратузилмасини қатъий хавфсизлик текширувидан ўтказиш ҳамда зарур транспорт алоқаларини тиклаш ишларига бевосита боғлиқ бўлиб қолмоқда.
Ҳозирги вақтда Димайор ташкилоти ўзининг 36 та аъзо клуби билан биргаликда миллий фавқулодда хизматлар билан яқиндан ҳамкорликни давом эттирмоқда. Мутасаддилар барча текширувлар якунлангачгина узоқ муддатли тақвим бўйича якуний қарор қабул қилишни режалаштирган.
…