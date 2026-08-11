Реал Мадрид Колумбиядаги зилзила муносабати билан ҳамдардлик билдирди

·32·Спорт
Реал Мадрид Колумбиядаги зилзила муносабати билан ҳамдардлик билдирди
Қисқача

Реал Мадрид Колумбияда душанба куни содир бўлган 7,4 магнитудали зилзила қурбонларининг оилалари ва мамлакат халқига ҳамдардлик билдирди. Зилзила Манизалес, Кали ва Перейра шаҳарларидаги инфратузилмаларга жиддий зарар етказди. Димаёр қутқарув ишларига эътибор қаратиш ва стадионларни текшириш учун барча ички чемпионат учрашувларини 24 соатга кечиктирди.

Испаниянинг Реал Мадрид клуби душанба куни Колумбияда содир бўлган вайронкор 7,4 магнитудали зилзила ортидан мамлакат халқига ўзининг расмий бирдамлик баёнотини эълон қилди. Goal.com хабар беришича, Европанинг энг нуфузли жамоаларидан бири бўлган қироллик клуби жабрланганларнинг оилаларига чуқур таъзия билдириб, оғир дамларда бутун колумбияликларга маънавий кўмак кўрсатди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Душанба куни тонгда рўй берган улкан табиий офат мамлакатнинг бир қанча асосий ҳудудлари, жумладан Манизалес, Кали ва Перейра шаҳарларидаги инфратузилмаларга жиддий зарар етказди. Ушбу фожиадан сўнг Реал Мадрид раҳбарияти ва Директорлар кенгаши тезкорлик билан ҳаракат қилиб, Жанубий Америкадаги фожиа қурбонлари хавфсизлиги учун дуо қилишди ва ўзларининг чуқур ҳамдардлигини билдиришди.

Клубнинг расмий медиа каналлари орқали эълон қилинган баёнотда қуйидаги сўзлар келтирилган: “Реал Мадрид клуби, унинг президенти ва Директорлар кенгаши сўнгги соатларда ушбу севимли мамлакатни ларзага келтирган зилзила муносабати билан ҳалок бўлганларнинг оила аъзоларига ҳамда барча Колумбия халқига ўз ҳамдардлигини билдиради”.

“Реал Мадрид номидан биз ўз бирдамлигимизни ижор этамиз ва барча жабрланганларга тезроқ соғайиб кетишларини тилаб, ўз муҳаббатимизни йўллаймиз”, — дейилади клуб баёнотида. Ушбу халқаро даражадаги қўллаб-қувватлаш фожиа гирдобида қолган Колумбия жамоатчилиги учун муҳим маънавий далда бўлди.

Sport соҳасидаги ўзгаришлар ва қолдирилган ўйинлар

Колумбиядаги миллий фавқулодда вазиятлар режими мамлакатдаги турли соҳалар қатори спорт саноатини ҳам фалажлаб қўйди. Хусусан, мамлакат футбол бошқаруви органи — Димайор қутқарув амалиётларига эътибор қаратиш ва офатдан зарар кўрган ҳудудлардаги стадионлар ҳолатини баҳолаш мақсадида барча ички чемпионат учрашувларини 24 соатга кечиктиришга мажбур бўлди.

Қолдирилган ички ўйинлар босқичма-босқич равишда сешанба ва чоршанба кунларига белгиланиши кўзда тутилган. Бироқ ўйинларни қайта бошлаш стадионлар инфратузилмасини қатъий хавфсизлик текширувидан ўтказиш ҳамда зарур транспорт алоқаларини тиклаш ишларига бевосита боғлиқ бўлиб қолмоқда.

Ҳозирги вақтда Димайор ташкилоти ўзининг 36 та аъзо клуби билан биргаликда миллий фавқулодда хизматлар билан яқиндан ҳамкорликни давом эттирмоқда. Мутасаддилар барча текширувлар якунлангачгина узоқ муддатли тақвим бўйича якуний қарор қабул қилишни режалаштирган.

Реал МадридКолумбияЗилзилаФутболДимайор
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Арсенал афсонаси Маркус Рэшфорд ва Майлс Люис-Скелли айирбошлашини ёқладиАрсенал афсонаси Маркус Рэшфорд ва Майлс Люис-Скелли айирбошлашини ёқладиБугун, 14:18Андони Ираола қўл остидаги Ливерпул: 2026/27 йилги мавсум учун тахминий таркибАндони Ираола қўл остидаги Ливерпул: 2026/27 йилги мавсум учун тахминий таркибБугун, 14:13Филип Ёргенсен Страцбурга кўчиб ўтдиФилип Ёргенсен Страцбурга кўчиб ўтдиБугун, 13:54Марчегиани: Suzuki ва Викарио Ювентус учун тайёр эмасМарчегиани: Suzuki ва Викарио Ювентус учун тайёр эмасБугун, 13:50Ли Диксон: Винисиус трансфери атрофидаги вазият Арсенал учун фойдали бўлдиЛи Диксон: Винисиус трансфери атрофидаги вазият Арсенал учун фойдали бўлдиБугун, 13:34Рандал Коло Муани Тоттенхемаги муваффақиятсизлик сабабларини тушунтирдиРандал Коло Муани Тоттенхемаги муваффақиятсизлик сабабларини тушунтирдиБугун, 13:30
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)