Ли Диксон: Винисиус трансфери атрофидаги вазият Арсенал учун фойдали бўлди
Ли Диксон Винисиус Жуниор трансфери амалга ошмагани Арсеналга зарар етказмаганини, футболчининг вакиллари эса клуб қизиқишидан Реал Мадрид билан фойдалироқ шартнома тузиш учун фойдаланган бўлиши мумкинлигини айтди. Унинг фикрича, дунё даражасидаги футболчига қизиқиш билдирилгани Арсеналнинг жиддий мақсадларини кўрсатиб, Манчестер Сити ва Манчестер Юнайтед каби рақибларга кучли сигнал юборган.
БестБеттингСитес нашри маълумотига кўра, Лондоннинг Арсенал клуби собиқ ҳимоячиси Ли Диксон Винисиус Жуниорнинг трансфери амалга ошмагани жамоага мутлақо зиён етказмаганини маълум қилди. Аввалроқ бразилиялик юлдуз Мадриднинг Реал клуби билан янги шартнома имзолагани ва Англия премер-лигасига ўтиш эҳтимоли йўққа чиққани хабар қилинган эди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Мутахассиснинг фикрича, Винисиуснинг вакиллари Реал Мадрид клубидан янада фойдали шартларни қўлга киритиш мақсадида Арсенал қизиқишидан усталик билан фойдаланган бўлиши мумкин. Гарчи трансфер амалга ошмаган бўлса-да, бу ҳолат Лондон клубининг нуфузига путур етказгани йўқ.
Трансфер бозоридаги жиддий ниятларДиксоннинг таъкидлашича, Арсенал раҳбариятининг дунё даражасидаги футболчига қизиқиш билдиргани клубнинг йирик мақсадлар сари интилаётганини кўрсатди. Бу каби қадамлар футбол оламидаги бошқа рақобатдош жамоаларда ҳам ўзига хос таассурот қолдиради.
"Бу оддийгина ўйин эди, деб ўйлайман. Арсенал унинг трансферидан қуруқ қолгани жамоага зарар етказгани йўқ. Аксинча, клубнинг бундай курашга қўшилгани уларнинг жиддий ниятларини намоён этди", — дейди собиқ футболчи.
Шунингдек, у бундай даражадаги трансфер музокаралари жуда мураккаб кечишини ва уларни амалга ошириш осон эмаслигини қўшимча қилди. Шунга қарамай, клубнинг трансфер бозорида фаоллик кўрсатгани ижобий баҳоланди.
Рақобатчиларга йўлланган кучли сигналСобиқ ҳимоячининг фикрича, Арсеналнинг трансфер бозоридаги бу каби ҳаракатлари Манчестер Сити ва Манчестер Юнайтед каби асосий рақибларни ҳам ҳушёр торттиради. Бу бошқа топ-клублар учун ҳам жиддий сигналлардан биридир.
"Тўсатдан Манчестер Сити ва Манчестер Юнайтед вакиллари Арсеналнинг ўз мускул намойиш қилаётганини кўришади. Бу бошқа жамоаларда ҳайрат уйғотади ва улар ҳам ўз навбатида кучайиши лозимлигини тушуниб етишади", — дея тушунтирди Диксон.
Чап қанотдаги таркибий имкониятларМақолада, шунингдек, жамоанинг ҳужум чизиғидаги чап қанот позицияси ҳам муҳокама қилинди. Ли Диксоннинг фикрича, янги трансферлар ва мавжуд футболчилар ротацияси жамоага Премер-лига чемпионлиги учун курашда ёрдам беради.
Ўтган мавсумда Леандро Троссард ва Габриел Мартинелли бу позицияда муваффақиятли ҳаракат қилиб, муҳим голларни киритишган эди. Янги футболчиларнинг қўшилиши эса Арсенал ҳужум чизиғининг рақобатбардошлигини янада оширади.
…