Ли Диксон: Винисиус трансфери атрофидаги вазият Арсенал учун фойдали бўлди

·25·Спорт
Ли Диксон: Винисиус трансфери атрофидаги вазият Арсенал учун фойдали бўлди
Қисқача

Ли Диксон Винисиус Жуниор трансфери амалга ошмагани Арсеналга зарар етказмаганини, футболчининг вакиллари эса клуб қизиқишидан Реал Мадрид билан фойдалироқ шартнома тузиш учун фойдаланган бўлиши мумкинлигини айтди. Унинг фикрича, дунё даражасидаги футболчига қизиқиш билдирилгани Арсеналнинг жиддий мақсадларини кўрсатиб, Манчестер Сити ва Манчестер Юнайтед каби рақибларга кучли сигнал юборган.

БестБеттингСитес нашри маълумотига кўра, Лондоннинг Арсенал клуби собиқ ҳимоячиси Ли Диксон Винисиус Жуниорнинг трансфери амалга ошмагани жамоага мутлақо зиён етказмаганини маълум қилди. Аввалроқ бразилиялик юлдуз Мадриднинг Реал клуби билан янги шартнома имзолагани ва Англия премер-лигасига ўтиш эҳтимоли йўққа чиққани хабар қилинган эди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Мутахассиснинг фикрича, Винисиуснинг вакиллари Реал Мадрид клубидан янада фойдали шартларни қўлга киритиш мақсадида Арсенал қизиқишидан усталик билан фойдаланган бўлиши мумкин. Гарчи трансфер амалга ошмаган бўлса-да, бу ҳолат Лондон клубининг нуфузига путур етказгани йўқ.

Трансфер бозоридаги жиддий ниятлар

Диксоннинг таъкидлашича, Арсенал раҳбариятининг дунё даражасидаги футболчига қизиқиш билдиргани клубнинг йирик мақсадлар сари интилаётганини кўрсатди. Бу каби қадамлар футбол оламидаги бошқа рақобатдош жамоаларда ҳам ўзига хос таассурот қолдиради.

"Бу оддийгина ўйин эди, деб ўйлайман. Арсенал унинг трансферидан қуруқ қолгани жамоага зарар етказгани йўқ. Аксинча, клубнинг бундай курашга қўшилгани уларнинг жиддий ниятларини намоён этди", — дейди собиқ футболчи.

Шунингдек, у бундай даражадаги трансфер музокаралари жуда мураккаб кечишини ва уларни амалга ошириш осон эмаслигини қўшимча қилди. Шунга қарамай, клубнинг трансфер бозорида фаоллик кўрсатгани ижобий баҳоланди.

Рақобатчиларга йўлланган кучли сигнал

Собиқ ҳимоячининг фикрича, Арсеналнинг трансфер бозоридаги бу каби ҳаракатлари Манчестер Сити ва Манчестер Юнайтед каби асосий рақибларни ҳам ҳушёр торттиради. Бу бошқа топ-клублар учун ҳам жиддий сигналлардан биридир.

"Тўсатдан Манчестер Сити ва Манчестер Юнайтед вакиллари Арсеналнинг ўз мускул намойиш қилаётганини кўришади. Бу бошқа жамоаларда ҳайрат уйғотади ва улар ҳам ўз навбатида кучайиши лозимлигини тушуниб етишади", — дея тушунтирди Диксон.

Чап қанотдаги таркибий имкониятлар

Мақолада, шунингдек, жамоанинг ҳужум чизиғидаги чап қанот позицияси ҳам муҳокама қилинди. Ли Диксоннинг фикрича, янги трансферлар ва мавжуд футболчилар ротацияси жамоага Премер-лига чемпионлиги учун курашда ёрдам беради.

Ўтган мавсумда Леандро Троссард ва Габриел Мартинелли бу позицияда муваффақиятли ҳаракат қилиб, муҳим голларни киритишган эди. Янги футболчиларнинг қўшилиши эса Арсенал ҳужум чизиғининг рақобатбардошлигини янада оширади.

АрсеналВинисиус ЖуниорРеал МадридЛи ДиксонАнглия Премер-лигаси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Филип Ёргенсен Страцбурга кўчиб ўтдиФилип Ёргенсен Страцбурга кўчиб ўтдиБугун, 13:54Марчегиани: Suzuki ва Викарио Ювентус учун тайёр эмасМарчегиани: Suzuki ва Викарио Ювентус учун тайёр эмасБугун, 13:50Рандал Коло Муани Тоттенхемаги муваффақиятсизлик сабабларини тушунтирдиРандал Коло Муани Тоттенхемаги муваффақиятсизлик сабабларини тушунтирдиБугун, 13:30Интер Куртис Жонс трансфери бўйича музокараларни фаоллаштирдиИнтер Куртис Жонс трансфери бўйича музокараларни фаоллаштирдиБугун, 13:17Реал Мадрид Колумбиядаги зилзила муносабати билан ҳамдардлик билдирдиРеал Мадрид Колумбиядаги зилзила муносабати билан ҳамдардлик билдирдиБугун, 13:13Алессандро Костакурта: “Милан” Чемпионлар лигасига қайтиши мумкин”Алессандро Костакурта: “Милан” Чемпионлар лигасига қайтиши мумкин”Бугун, 12:59
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)