Интер Куртис Жонс трансфери бўйича музокараларни фаоллаштирди

·33·Спорт
Интер Куртис Жонс трансфери бўйича музокараларни фаоллаштирди
Қисқача

Интер клуби Ливерпул ярим ҳимоячиси Куртис Жонсни ёзги трансфер ойнасида ўз сафига қўшиб олиш учун музокараларни фаоллаштирди. Бош мураббий Кристиан Киву англиялик футболчини асосий трансфер мақсади сифатида белгилаган ва клуб унинг трансфери устида саккиз ойдан бери ишламоқда. Жонс Ливерпул билан шартномасини узайтирмаслигини билдирган ҳамда фаолиятини Италия А сериясида давом эттиришни истамоқда.

Италиянинг Интер клуби Ливерпул ярим ҳимоячиси Куртис Жонсни ўз сафига қўшиб олиш учун фаол ҳаракатларни бошлади. Жамоа бош мураббий Кристиан Киву англиялик футболчини ёзги трансфер ойнасидаги асосий устувор мақсад сифатида белгилаган бўлиб, томонлар ўртасидаги музокаралар сўнгги ойларда жадал тус олди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com нашри тарқатган маълумотларга кўра, миланликлар клуби ушбу трансфер устида саккиз ойдан бери ишламоқда. Бош мураббий Кристиан Киву Жонснинг тактик имкониятлари, тезлиги ва техникасини юқори баҳолаб, уни ўз ўйин услубига мукаммал мос тушишига иишонмоқда.

Трансфер атрофидаги вазият ва шартнома масалалари

Футболчининг Ливерпул билан амалдаги шартномасини узайтиришни рад этгани Интер учун қўл келди. Куртис Жонс инглиз клуби раҳбариятига янги битим имзоламаслигини очиқ маълум қилган ва фаолиятини Италия А сериясида давом этишни истамоқда.

Яқинда ярим ҳимоячининг Монакога қарши ўртоқлик ўйинида қатнашмагани трансфер миш-мишларини янада кучайтирди. Расман унинг сон қисмида кичик жароҳат борлиги айтилган бўлса-да, бу ҳолат мухлислар ва мутахассисларда шубҳа уйғотди.

Молия ва келажакдаги режалар

Куртис Жонснинг бошқа жамоалардан тушган таклифларни рад этиб, айниқса Италияга интилаётгани унинг ниятлари жиддийлигидан далолат беради. Бироқ, клублар ўртасидаги трансфер нархи борасида маълум бир тафовут сақланиб қолмоқда.

Интер раҳбарияти Ливерпул талаб қилаётган йирик маблағни ҳозирча тўлиқ қоплашга шошилмаяпти. Шунингдек, миланликлар ярим ҳимоя чизиғи футболчилар билан тўлиб кетгани ҳам бу масалага таъсир кўрсатмоқда.

Агар клублар ҳозир келишувга эришмаса, Интер футболчини келаси мавсумда эркин агент сифатида текинга қўлга киритиш имкониятига ҳам эга. Шунга қарамай, Киву жамоани кучайтириш учун бу трансферни имкон қадар тезроқ якунлашни талаб қилмоқда.

ИнтерЛиверпулКуртис ЖонсТрансферА серия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Арсенал афсонаси Маркус Рэшфорд ва Майлс Люис-Скелли айирбошлашини ёқладиАрсенал афсонаси Маркус Рэшфорд ва Майлс Люис-Скелли айирбошлашини ёқладиБугун, 14:18Андони Ираола қўл остидаги Ливерпул: 2026/27 йилги мавсум учун тахминий таркибАндони Ираола қўл остидаги Ливерпул: 2026/27 йилги мавсум учун тахминий таркибБугун, 14:13Филип Ёргенсен Страцбурга кўчиб ўтдиФилип Ёргенсен Страцбурга кўчиб ўтдиБугун, 13:54Марчегиани: Suzuki ва Викарио Ювентус учун тайёр эмасМарчегиани: Suzuki ва Викарио Ювентус учун тайёр эмасБугун, 13:50Ли Диксон: Винисиус трансфери атрофидаги вазият Арсенал учун фойдали бўлдиЛи Диксон: Винисиус трансфери атрофидаги вазият Арсенал учун фойдали бўлдиБугун, 13:34Рандал Коло Муани Тоттенхемаги муваффақиятсизлик сабабларини тушунтирдиРандал Коло Муани Тоттенхемаги муваффақиятсизлик сабабларини тушунтирдиБугун, 13:30
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)