Марчегиани: Suzuki ва Викарио Ювентус учун тайёр эмас
Италия терма жамоаси ва Лацио клубининг собиқ дарвозабони, ҳозирда Sky телеканалида эксперт сифатида фаолият юритиб келаётган Лука Марчегиани Туриннинг Ювентус клубидаги дарвозабонлар тақдири ҳақида ўз фикрлари билан ўртоқлашди. Унинг сўзларига кўра, жамоанинг амалдаги посбонларини кескин танқид қилишга ҳали эрта, трансфер бозорида тилга олинаётган янги номлар эса Турин гранди даражасига етиш учун бироз вақт керак бўлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com нашрининг хабар беришича, Ювентус ушбу трансфер ойнасида асосий таркиб учун янги дарвозабон сотиб олишни ўз олдига асосий мақсад қилиб қўйган. Жамоа таркибидаги ўзгаришлар ва таркибни кучайтириш борасидаги уринишлар мухлислар ҳамда мутахассислар эътиборида қолмоқда, чунки сўнгги мавсумлардаги хатолар клуб раҳбариятини ҳушёр торттирган.
Ди Грегорио ва дарвозабонлар масаласиЛука Марчегиани собиқ жамоадоши ва ҳамкасбларини баҳолар экан, танқидлар бироз ошириб юборилганига эътибор қаратди. Унинг фикрича, Мичеле Ди Грегорио жуда эрта рўйхатдан чиқариб ташланди ва жамоанинг барча муваффақиятсизликларида айбдор қилинди. Гарчи у қийин кечган 2025/26 йилги мавсумда бир нечта эътиборга молик хатоларга йўл қўйган бўлса-да, ўтган ҳафтадаги Интерга қарши ўртоқлик ўйинида яна бир ноаниқ ҳаракатни амалга оширди.
Шунга қарамай, тажрибали мутахассис дарвозабонлар чизиғидаги муаммоларни фақат битта футболчига юклаш нотўғри эканини таъкидлади. Мураббийлар штаби ҳар бир вазиятни диққат билан таҳлил қилиб, келгуси учрашувлар учун энг мақбул қарорни қабул қилиши лозим.
Янги номлар ва уларнинг имкониятлариМатбуотда Ювентус сафига келиб қўшилиши мумкин бўлган номлар сифатида Зион Suzuki ва Гуглиелмо Викарио фаол тилга олинмоқда. Бироқ Лука Марчегиани бу футболчиларнинг Турин клубида ўйнашга тайёрлигига шубҳа билан қарайди.
Унинг таъкидлашича, Suzuki ва Викариога нисбатан барча ҳурмат сақланган ҳолда, уларнинг ҳар иккиси ҳам ҳозирча Ювентус каби босим юқори бўлган клуб талабларига тўлиқ жавоб бера олмайди. Шу билан бирга, мутахассис Викариоларнинг APЛдаги синовлардан муваффақиятли ўтганини юқори баҳолашини ҳам қўшимча қилиб ўтди.
Клубда тайёргарлик жараёнлари жадал давом этмоқда. Хусусан, Палермо жамоасига қарши режалаштирилган навбатдаги ўртоқлик ўйинида дарвозани Маттиа Перин қўриқлаши кутилмоқда. Ушбу учрашув мураббийлар штабига посбонларнинг жорий спорт формасини яна бир бор баҳолаш имконини беради.
…