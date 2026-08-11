Марчегиани: Suzuki ва Викарио Ювентус учун тайёр эмас

·0·Спорт
Марчегиани: Suzuki ва Викарио Ювентус учун тайёр эмас

Италия терма жамоаси ва Лацио клубининг собиқ дарвозабони, ҳозирда Sky телеканалида эксперт сифатида фаолият юритиб келаётган Лука Марчегиани Туриннинг Ювентус клубидаги дарвозабонлар тақдири ҳақида ўз фикрлари билан ўртоқлашди. Унинг сўзларига кўра, жамоанинг амалдаги посбонларини кескин танқид қилишга ҳали эрта, трансфер бозорида тилга олинаётган янги номлар эса Турин гранди даражасига етиш учун бироз вақт керак бўлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com нашрининг хабар беришича, Ювентус ушбу трансфер ойнасида асосий таркиб учун янги дарвозабон сотиб олишни ўз олдига асосий мақсад қилиб қўйган. Жамоа таркибидаги ўзгаришлар ва таркибни кучайтириш борасидаги уринишлар мухлислар ҳамда мутахассислар эътиборида қолмоқда, чунки сўнгги мавсумлардаги хатолар клуб раҳбариятини ҳушёр торттирган.

Ди Грегорио ва дарвозабонлар масаласи

Лука Марчегиани собиқ жамоадоши ва ҳамкасбларини баҳолар экан, танқидлар бироз ошириб юборилганига эътибор қаратди. Унинг фикрича, Мичеле Ди Грегорио жуда эрта рўйхатдан чиқариб ташланди ва жамоанинг барча муваффақиятсизликларида айбдор қилинди. Гарчи у қийин кечган 2025/26 йилги мавсумда бир нечта эътиборга молик хатоларга йўл қўйган бўлса-да, ўтган ҳафтадаги Интерга қарши ўртоқлик ўйинида яна бир ноаниқ ҳаракатни амалга оширди.

Шунга қарамай, тажрибали мутахассис дарвозабонлар чизиғидаги муаммоларни фақат битта футболчига юклаш нотўғри эканини таъкидлади. Мураббийлар штаби ҳар бир вазиятни диққат билан таҳлил қилиб, келгуси учрашувлар учун энг мақбул қарорни қабул қилиши лозим.

Янги номлар ва уларнинг имкониятлари

Матбуотда Ювентус сафига келиб қўшилиши мумкин бўлган номлар сифатида Зион Suzuki ва Гуглиелмо Викарио фаол тилга олинмоқда. Бироқ Лука Марчегиани бу футболчиларнинг Турин клубида ўйнашга тайёрлигига шубҳа билан қарайди.

Унинг таъкидлашича, Suzuki ва Викариога нисбатан барча ҳурмат сақланган ҳолда, уларнинг ҳар иккиси ҳам ҳозирча Ювентус каби босим юқори бўлган клуб талабларига тўлиқ жавоб бера олмайди. Шу билан бирга, мутахассис Викариоларнинг APЛдаги синовлардан муваффақиятли ўтганини юқори баҳолашини ҳам қўшимча қилиб ўтди.

Клубда тайёргарлик жараёнлари жадал давом этмоқда. Хусусан, Палермо жамоасига қарши режалаштирилган навбатдаги ўртоқлик ўйинида дарвозани Маттиа Перин қўриқлаши кутилмоқда. Ушбу учрашув мураббийлар штабига посбонларнинг жорий спорт формасини яна бир бор баҳолаш имконини беради.

ЖувентусСерие АЛука МарчегианиТрансферларФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Филип Ёргенсен Страцбурга кўчиб ўтдиФилип Ёргенсен Страцбурга кўчиб ўтдиБугун, 13:54Ли Диксон: Винисиус трансфери атрофидаги вазият Арсенал учун фойдали бўлдиЛи Диксон: Винисиус трансфери атрофидаги вазият Арсенал учун фойдали бўлдиБугун, 13:34Рандал Коло Муани Тоттенхемаги муваффақиятсизлик сабабларини тушунтирдиРандал Коло Муани Тоттенхемаги муваффақиятсизлик сабабларини тушунтирдиБугун, 13:30Интер Куртис Жонс трансфери бўйича музокараларни фаоллаштирдиИнтер Куртис Жонс трансфери бўйича музокараларни фаоллаштирдиБугун, 13:17Реал Мадрид Колумбиядаги зилзила муносабати билан ҳамдардлик билдирдиРеал Мадрид Колумбиядаги зилзила муносабати билан ҳамдардлик билдирдиБугун, 13:13Алессандро Костакурта: “Милан” Чемпионлар лигасига қайтиши мумкин”Алессандро Костакурта: “Милан” Чемпионлар лигасига қайтиши мумкин”Бугун, 12:59
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)