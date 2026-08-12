OpenAI Линух фойдаланувчилари учун махсус ChatGPT иловасини чиқарди

·21·Техно
OpenAI Линух фойдаланувчилари учун махсус ChatGPT иловасини чиқарди
Қисқача

OpenAI Линух операцион тизими учун ChatGPTнинг махсус десктоп иловасини расман тақдим этди. Илова ҳозирча превиев шаклида бутун дунё бўйлаб фойдаланишга топширилган бўлиб, ChatGPT Ворк ҳамда Кодех имкониятларини ҳам ўз ичига олади. Расмий дастур Убунту 24.04 ва 26.04 ЛЦ десктоп версиялари, Дебиан 13, Федора 43 ҳамда 44 дистрибутивларига мослаштирилган.

Сунъий интеллект соҳасидаги етакчи компания деб тан олинган OpenAI дунё бўйлаб миллионлаб фойдаланувчиларга эга бўлган ChatGPT чат-ботининг Линух операцион тизими учун мўлжалланган махсус десктоп иловасини расман тақдим этди. Ушбу қадам очиқ кодли дастурий таъминот ҳамжамияти узоқ вақтдан бери кутган муҳим янгилик бўлиб, компания маҳсулотларини барча асосий компьютер платформаларида тўлиқ қамраб олиш имконини берди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

ixbt.com нашрининг ёритишича, OpenAI мазкур қарорни Линух фойдаланувчиларидан келиб тушган кўплаб сўровларга жавобан амалга оширган. Компания вакилларининг таъкидлашича, ушбу глобал чиқарилиш орқали нафақат оддий ChatGPT, балки ChatGPT Ворк ҳамда Кодех имкониятлари ҳам Линух муҳитига тўғридан-тўғри кўчирилмоқда. Илова ҳозирча дастлабки синов тариқасида (превиев) бутун дунё бўйлаб фойдаланишга топширилди.

Қўллаб-қувватланадиган дистрибутивлар ва имкониятлар

Ҳозирги кунда Линух тармоғида юзлаб турли хил операцион тизим версиялари мавжуд бўлиб, OpenAI уларнинг энг барқарор ва оммабоп базавий вариантларини танлаб олди. Хусусан, янги расмий илова қуйидаги асосий дизайнларга мослаштирилган:

  • Убунту 24.04 ва 26.04 ЛТС десктоп версиялари
  • Дебиан 13 операцион тизими
  • Федора 43 ҳамда 44 дистрибутивлари
Мутахассисларнинг фикрича, ушбу асосий версиялар кўплаб бошқа қуйи (довнстреам) дистрибутивлар ва таҳрирлар учун ҳам пойдевор вазифасини ўтайди. Шу сабабли, бошқа очиқ кодли тизим фойдаланувчилари ҳам мазкур иловадан муаммосиз фойдаланиш имкониятига эга бўладилар.

Бозордаги рақобат ва келажакдаги режалар

Мазкур йўналишдаги рақобат ҳам эътибордан четда қолгани йўқ. Таққослаш учун, асосий рақобатчилардан бири саналган Anthropic компанияси бундан бир ой олдинроқ Линух учун ўзининг Claude десктоп иловасини чиқарган эди. Anthropic дастури Убунту 22.04 ёки ундан кейинги, шунингдек, Дебиан 12 ва ундан юқори версияларни қўллаб-қувватлашга мослаштирилган.

OpenAI томонидан Линух учун ChatGPT иловасининг ишга туширилиши дастурчилар ва очиқ кодли технологиялар тарафдорлари учун кундалик иш жараёнини сезиларли даражада тезлаштиради. Эндиликда Линух платформасида ишловчи мутахассислар ҳам сунъий интеллект воситаларидан тўғридан-тўғри компьютер экрани орқали қулай тарзда фойдаланишлари мумкин бўлади.

OpenAIChatGPTЛинухДастурлашСунъий интеллект
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

FBI ижтимоий тармоқ аккаунтларини бузиб кириш бўйича огоҳлантирдиFBI ижтимоий тармоқ аккаунтларини бузиб кириш бўйича огоҳлантирдиБугун, 00:53Google компаниясининг Gemini иловаси фойдаланувчилари сони 1 миллиарддан ошдиGoogle компаниясининг Gemini иловаси фойдаланувчилари сони 1 миллиарддан ошдиКеча, 23:59OpenAI бош директори ўринбосари Брад Лигҳткап компанияни тарк этдиOpenAI бош директори ўринбосари Брад Лигҳткап компанияни тарк этдиКеча, 23:27Сунъий интеллект монополиясига қарши: Mark Zuckerberg манифестиСунъий интеллект монополиясига қарши: Mark Zuckerberg манифестиКеча, 23:25Игор Бабусчкин сунъий интеллект стартапи 1,1 миллиард доллар инвестиция жалб қилдиИгор Бабусчкин сунъий интеллект стартапи 1,1 миллиард доллар инвестиция жалб қилдиКеча, 23:20Дегенцентралашган Bluesky тармоғи фаоллиги пасаймоқдаДегенцентралашган Bluesky тармоғи фаоллиги пасаймоқдаКеча, 22:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди