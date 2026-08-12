OpenAI Линух фойдаланувчилари учун махсус ChatGPT иловасини чиқарди
OpenAI Линух операцион тизими учун ChatGPTнинг махсус десктоп иловасини расман тақдим этди. Илова ҳозирча превиев шаклида бутун дунё бўйлаб фойдаланишга топширилган бўлиб, ChatGPT Ворк ҳамда Кодех имкониятларини ҳам ўз ичига олади. Расмий дастур Убунту 24.04 ва 26.04 ЛЦ десктоп версиялари, Дебиан 13, Федора 43 ҳамда 44 дистрибутивларига мослаштирилган.
Сунъий интеллект соҳасидаги етакчи компания деб тан олинган OpenAI дунё бўйлаб миллионлаб фойдаланувчиларга эга бўлган ChatGPT чат-ботининг Линух операцион тизими учун мўлжалланган махсус десктоп иловасини расман тақдим этди. Ушбу қадам очиқ кодли дастурий таъминот ҳамжамияти узоқ вақтдан бери кутган муҳим янгилик бўлиб, компания маҳсулотларини барча асосий компьютер платформаларида тўлиқ қамраб олиш имконини берди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
ixbt.com нашрининг ёритишича, OpenAI мазкур қарорни Линух фойдаланувчиларидан келиб тушган кўплаб сўровларга жавобан амалга оширган. Компания вакилларининг таъкидлашича, ушбу глобал чиқарилиш орқали нафақат оддий ChatGPT, балки ChatGPT Ворк ҳамда Кодех имкониятлари ҳам Линух муҳитига тўғридан-тўғри кўчирилмоқда. Илова ҳозирча дастлабки синов тариқасида (превиев) бутун дунё бўйлаб фойдаланишга топширилди.
Қўллаб-қувватланадиган дистрибутивлар ва имкониятларҲозирги кунда Линух тармоғида юзлаб турли хил операцион тизим версиялари мавжуд бўлиб, OpenAI уларнинг энг барқарор ва оммабоп базавий вариантларини танлаб олди. Хусусан, янги расмий илова қуйидаги асосий дизайнларга мослаштирилган:
- Убунту 24.04 ва 26.04 ЛТС десктоп версиялари
- Дебиан 13 операцион тизими
- Федора 43 ҳамда 44 дистрибутивлари
Бозордаги рақобат ва келажакдаги режаларМазкур йўналишдаги рақобат ҳам эътибордан четда қолгани йўқ. Таққослаш учун, асосий рақобатчилардан бири саналган Anthropic компанияси бундан бир ой олдинроқ Линух учун ўзининг Claude десктоп иловасини чиқарган эди. Anthropic дастури Убунту 22.04 ёки ундан кейинги, шунингдек, Дебиан 12 ва ундан юқори версияларни қўллаб-қувватлашга мослаштирилган.
OpenAI томонидан Линух учун ChatGPT иловасининг ишга туширилиши дастурчилар ва очиқ кодли технологиялар тарафдорлари учун кундалик иш жараёнини сезиларли даражада тезлаштиради. Эндиликда Линух платформасида ишловчи мутахассислар ҳам сунъий интеллект воситаларидан тўғридан-тўғри компьютер экрани орқали қулай тарзда фойдаланишлари мумкин бўлади.
…