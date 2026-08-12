Малика Равшанова 10 ёшга тўлган қизини табриклади (видео)

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Малика Равшанова 10 ёшга тўлган қизини табриклади (видео)

Хонанда Малика Равшанованинг қизи Солиҳа 10 ёшни қарши олди. Хонанда ушбу қувончли кун муносабати билан қизига бўлган самимий тилакларини ижтимоий тармоқдаги саҳифаси орқали бўлишди.

Малика Равшанова қизининг туғилган куни акс этган видеони жойлаб, унга илиқ тилакларини билдирди:

“Солиҳажоним, 10 ёшинг муборак бўлсин! Умримизга қувонч олиб кирган ширин қизим, доимо соғлом, бахтли ва омадли бўлгин. Барча орзуларинг ушалсин, Аллоҳим сени доимо ўз паноҳида асрасин! Сени яхши кўрамиз, жоним қизим”, — деб ёзган хонанда.

Мазкур постга хонанданинг мухлислари ва яқинлари ҳам бефарқ қолмади. Улар Солиҳани туғилган куни билан қутлаб, унга самимий тилакларини билдиришмоқда.

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Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
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