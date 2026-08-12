Тоттенхем Фоларин Балогун трансфери бўйича музокараларни бошлади
Англия Премер-лигасининг Тоттенхем клуби ўз ҳужум чизиғини кучайтириш мақсадида Монаконинг истеъдодли ҳужумчиси Фоларин Балогудни ўз сафига қўшиб олиш учун расмий музокараларга киришди. ЛЪEқуипе нашри тарқатган маълумотларга кўра, Лондон жамоаси АҚШ терма жамоаси аъзоси бўлган футболчи учун тахминан 60 миллион евро миқдорида маблағ сарфлашга тайёр турибди ва ёзги трансфер ойнаси ёпилишидан олдин келишувга эришишни режалаштирмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ўтган мавсум Франциянинг Монако жамоаси сафида барқарор ўйин кўрсатган Фоларин Балогун барча мусобақаларда 45 та учрашувда майдонга тушиб, ўз ҳисобига 19 та гол ёздириб қўйди. Унинг бу муваффақиятли ҳаракатлари нафақат клуб даражасида, балки халқаро майдонда, жумладан жаҳон чемпионатидаги ёрқин ўйинларида ҳам яққол намоён бўлди. Шундан сўнг таниқли агент Хорхе Мендеш билан ҳамкорликни бошлаган футболчига бир қатор Европа клублари, жумладан Нюкасл ҳам қизиқиш билдираётган эди, бироқ Тоттенхем музокараларда етакчиликни қўлга олди.
Ҳужум чизиғини янгилаш заруратиТоттенхем бош мураббий Роберто Де Зерби қўл остида ўз ўйинини яхшилашга интилмоқда. Жамоанинг асосий ҳужумчиси Доменик Соланке ўзига билдирилган ишончни оқлашда қийналаётгани ва барқарорлик етишмаётгани сабабли, клуб раҳбарияти ҳужум чизиғини янги кучлар билан бойитишни муҳим вазифа деб топди. Олдинроқ Арсенал сафида ҳам тўп сурган Балогун Англия Премер-лигасида ўзини тўлақонли кўрсата олмагани учун бу ерда ҳали бажарилмаган ишлари борлигини ҳис қилмоқда ва лигага қайтишга иштиёқи баланд.
Монако раҳбарияти эса ўз етакчисини қўйиб юборишга шошилмаяпти. Клуб бош мураббийи Филипе Луис Хетафе жамоасига қарши кечган ўртоқлик ўйинидан сўнг футболчининг ўзига хос хусусиятлари ва жамоа учун қанчалик муҳимлигини алоҳида таъкидлаб ўтди. Монако ва футболчи ўртасидаги амалдаги шартнома 2028-йилнинг 30-июнига қадар мўлжалланган бўлиб, бу француз клубига трансфер бозорида сезиларли устунлик тақдим этади.
…