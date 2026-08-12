Тоттенхем Фоларин Балогун трансфери бўйича музокараларни бошлади

·0·Спорт
Тоттенхем Фоларин Балогун трансфери бўйича музокараларни бошлади

Англия Премер-лигасининг Тоттенхем клуби ўз ҳужум чизиғини кучайтириш мақсадида Монаконинг истеъдодли ҳужумчиси Фоларин Балогудни ўз сафига қўшиб олиш учун расмий музокараларга киришди. ЛЪEқуипе нашри тарқатган маълумотларга кўра, Лондон жамоаси АҚШ терма жамоаси аъзоси бўлган футболчи учун тахминан 60 миллион евро миқдорида маблағ сарфлашга тайёр турибди ва ёзги трансфер ойнаси ёпилишидан олдин келишувга эришишни режалаштирмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ўтган мавсум Франциянинг Монако жамоаси сафида барқарор ўйин кўрсатган Фоларин Балогун барча мусобақаларда 45 та учрашувда майдонга тушиб, ўз ҳисобига 19 та гол ёздириб қўйди. Унинг бу муваффақиятли ҳаракатлари нафақат клуб даражасида, балки халқаро майдонда, жумладан жаҳон чемпионатидаги ёрқин ўйинларида ҳам яққол намоён бўлди. Шундан сўнг таниқли агент Хорхе Мендеш билан ҳамкорликни бошлаган футболчига бир қатор Европа клублари, жумладан Нюкасл ҳам қизиқиш билдираётган эди, бироқ Тоттенхем музокараларда етакчиликни қўлга олди.

Ҳужум чизиғини янгилаш зарурати

Тоттенхем бош мураббий Роберто Де Зерби қўл остида ўз ўйинини яхшилашга интилмоқда. Жамоанинг асосий ҳужумчиси Доменик Соланке ўзига билдирилган ишончни оқлашда қийналаётгани ва барқарорлик етишмаётгани сабабли, клуб раҳбарияти ҳужум чизиғини янги кучлар билан бойитишни муҳим вазифа деб топди. Олдинроқ Арсенал сафида ҳам тўп сурган Балогун Англия Премер-лигасида ўзини тўлақонли кўрсата олмагани учун бу ерда ҳали бажарилмаган ишлари борлигини ҳис қилмоқда ва лигага қайтишга иштиёқи баланд.

Монако раҳбарияти эса ўз етакчисини қўйиб юборишга шошилмаяпти. Клуб бош мураббийи Филипе Луис Хетафе жамоасига қарши кечган ўртоқлик ўйинидан сўнг футболчининг ўзига хос хусусиятлари ва жамоа учун қанчалик муҳимлигини алоҳида таъкидлаб ўтди. Монако ва футболчи ўртасидаги амалдаги шартнома 2028-йилнинг 30-июнига қадар мўлжалланган бўлиб, бу француз клубига трансфер бозорида сезиларли устунлик тақдим этади.

ТоттенхемФоларин БалогунМонакоТрансферПремер-лига
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Рафаел Леао келажаги ва Милан атрофидаги трансфер вазиятиРафаел Леао келажаги ва Милан атрофидаги трансфер вазиятиБугун, 00:51Майкл Оуен Арсенални чемпионликка асосий даъвогар деб атадиМайкл Оуен Арсенални чемпионликка асосий даъвогар деб атадиБугун, 00:37Месси отасининг вафоти сабаб АҚШга қайтишдан бош тортди: Футбол оламида қайғули онларМесси отасининг вафоти сабаб АҚШга қайтишдан бош тортди: Футбол оламида қайғули онларБугун, 00:19«Уни камтарроқ қилиб қўямиз»: Махачев Гаррининг шов-шувли баёнотига жавоб қайтарди«Уни камтарроқ қилиб қўямиз»: Махачев Гаррининг шов-шувли баёнотига жавоб қайтардиБугун, 00:09Хабиб Нурмагомедов Нью-Джерсидаги учрашувда шов-шувли баёнот берди...Хабиб Нурмагомедов Нью-Джерсидаги учрашувда шов-шувли баёнот берди...Бугун, 00:09Ўзбекистонлик «Испанчик» Астанада жанг қилади: рақиби ҳам оддий эмасЎзбекистонлик «Испанчик» Астанада жанг қилади: рақиби ҳам оддий эмасБугун, 00:08
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди