Рафаел Леао келажаги ва Милан атрофидаги трансфер вазияти

·0·Спорт
Рафаел Леао келажаги ва Милан атрофидаги трансфер вазияти

Миланнинг Милан клуби ҳужумчиси Рафаел Леао ижтимоий тармоқлар орқали ўз келажагига оид миш-мишларга муносабат билдириб, барча эътиборини фақат яшил майдондаги ўйинларга қаратганини маълум қилди. Goal.com хабар беришича, португалиялик футболчи ўз манфаатларини ҳимоя қилиш ҳуқуқини фақат оиласи ва адвокатларига берганини таъкидлаб, бошқа ҳеч ким унинг номидан гапиришга ҳақли эмаслигини қатъий уқтирган. Ушбу баёнот мавсум оралиғидаги трансфер ойнасида юзага келган тушунмовчиликлар фонида жамоатчилик эътиборини ўзига тортди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Маълум бўлишича, Милан раҳбарияти Рафаел Леаони сотишга тайёр бўлган футболчилар қаторига киритган эди. Бироқ, трансфер бозоридаги музокаралар молиявий келишмовчиликлар сабабли турғунлик ҳолатига келиб қолди. Клуб футболчи учун камида 60 миллион евро талаб қилаётган бўлса-да, келиб тушган таклифлар асосан ижара ва кейинчалик сотиб олиш шартларини ўз ичига олиб, 35-40 миллион евродан ошмаяпти. Бу ҳолат миланликларнинг келгуси трансфер режаларини амалга оширишига ҳам жиддий тўсқинлик қилмоқда.

Туркия вариантининг рад этилиши

Трансфер ойнасида футболчига Туркия клубларидан, хусусан Фенербаҳче ҳамда Galatasaray жамоаларидан қизиқишлар бўлгани ҳақида хабарлар тарқалди. Шунга қарамай, на Милан клуби таклиф этилган молиявий шартлардан қониқди, на футболчининг ўзи Истанбулга кўчиб ўтишни карьерасидаги олға қадам деб билди. Леао учун Англия Премер-лигаси ёки Ла Лига клубларидан жиддий таклифлар кутилган эди, бироқ ҳозирча бу каби сўровлар келиб тушгани йўқ.

Янги бош мураббий қўл остида футболчининг 3-4-2-1 тактик схемасида қандай рол ўйнаши ҳам номаълумлигича қолмоқда. Жамоанинг энг кўп маош олувчи ва техник жиҳатдан энг истеъдодли ўйинчиларидан бири бўлишига қарамай, агар у жамоада қолса ҳам, асосий таркибдаги ўрни кафолатланмаган. Леаонинг кетиши амалга ошмагани эса клубга янги футболчиларни жалб қилиш бўйича музокараларни ҳам тўхтатиб қўйди.

Мухлислар муносабати ва олдинда турган синовлар

Айни пайтда трансфер ойнасининг ёпилишига саноқли кунлар қолгани ва А Серия баҳслари бошланиши яқинлашгани сабабли, португалиялик ҳужумчининг янги мавсумни қайси жамоада бошлаши ҳали ҳам аниқ эмас. Ёз давомида футболчининг клубдан узоқлашаётгандек кўрингани ва кўрсатган норозилик аломатлари мухлислар орасида ҳам турли саволларни туғдирмоқда. Агар Леао Миланда қоладиган бўлса, у трибунанинг ишончини қайта қозониш учун майдонда бор кучини беришига тўғри келади.

Рафаел ЛеаоМиланТрансферларА СерияФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тоттенхем Фоларин Балогун трансфери бўйича музокараларни бошладиТоттенхем Фоларин Балогун трансфери бўйича музокараларни бошладиБугун, 00:50Майкл Оуен Арсенални чемпионликка асосий даъвогар деб атадиМайкл Оуен Арсенални чемпионликка асосий даъвогар деб атадиБугун, 00:37Месси отасининг вафоти сабаб АҚШга қайтишдан бош тортди: Футбол оламида қайғули онларМесси отасининг вафоти сабаб АҚШга қайтишдан бош тортди: Футбол оламида қайғули онларБугун, 00:19«Уни камтарроқ қилиб қўямиз»: Махачев Гаррининг шов-шувли баёнотига жавоб қайтарди«Уни камтарроқ қилиб қўямиз»: Махачев Гаррининг шов-шувли баёнотига жавоб қайтардиБугун, 00:09Хабиб Нурмагомедов Нью-Джерсидаги учрашувда шов-шувли баёнот берди...Хабиб Нурмагомедов Нью-Джерсидаги учрашувда шов-шувли баёнот берди...Бугун, 00:09Ўзбекистонлик «Испанчик» Астанада жанг қилади: рақиби ҳам оддий эмасЎзбекистонлик «Испанчик» Астанада жанг қилади: рақиби ҳам оддий эмасБугун, 00:08
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди