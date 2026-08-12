Рафаел Леао келажаги ва Милан атрофидаги трансфер вазияти
Миланнинг Милан клуби ҳужумчиси Рафаел Леао ижтимоий тармоқлар орқали ўз келажагига оид миш-мишларга муносабат билдириб, барча эътиборини фақат яшил майдондаги ўйинларга қаратганини маълум қилди. Goal.com хабар беришича, португалиялик футболчи ўз манфаатларини ҳимоя қилиш ҳуқуқини фақат оиласи ва адвокатларига берганини таъкидлаб, бошқа ҳеч ким унинг номидан гапиришга ҳақли эмаслигини қатъий уқтирган. Ушбу баёнот мавсум оралиғидаги трансфер ойнасида юзага келган тушунмовчиликлар фонида жамоатчилик эътиборини ўзига тортди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Маълум бўлишича, Милан раҳбарияти Рафаел Леаони сотишга тайёр бўлган футболчилар қаторига киритган эди. Бироқ, трансфер бозоридаги музокаралар молиявий келишмовчиликлар сабабли турғунлик ҳолатига келиб қолди. Клуб футболчи учун камида 60 миллион евро талаб қилаётган бўлса-да, келиб тушган таклифлар асосан ижара ва кейинчалик сотиб олиш шартларини ўз ичига олиб, 35-40 миллион евродан ошмаяпти. Бу ҳолат миланликларнинг келгуси трансфер режаларини амалга оширишига ҳам жиддий тўсқинлик қилмоқда.
Туркия вариантининг рад этилишиТрансфер ойнасида футболчига Туркия клубларидан, хусусан Фенербаҳче ҳамда Galatasaray жамоаларидан қизиқишлар бўлгани ҳақида хабарлар тарқалди. Шунга қарамай, на Милан клуби таклиф этилган молиявий шартлардан қониқди, на футболчининг ўзи Истанбулга кўчиб ўтишни карьерасидаги олға қадам деб билди. Леао учун Англия Премер-лигаси ёки Ла Лига клубларидан жиддий таклифлар кутилган эди, бироқ ҳозирча бу каби сўровлар келиб тушгани йўқ.
Янги бош мураббий қўл остида футболчининг 3-4-2-1 тактик схемасида қандай рол ўйнаши ҳам номаълумлигича қолмоқда. Жамоанинг энг кўп маош олувчи ва техник жиҳатдан энг истеъдодли ўйинчиларидан бири бўлишига қарамай, агар у жамоада қолса ҳам, асосий таркибдаги ўрни кафолатланмаган. Леаонинг кетиши амалга ошмагани эса клубга янги футболчиларни жалб қилиш бўйича музокараларни ҳам тўхтатиб қўйди.
…