FBI ижтимоий тармоқ аккаунтларини бузиб кириш бўйича огоҳлантирди

·0·Техно
FBI ижтимоий тармоқ аккаунтларини бузиб кириш бўйича огоҳлантирди

АҚШ Федерал қидирув бюроси кибержиноятчилар катталар ва болаларнинг ижтимоий тармоқдаги шахсий саҳифаларига ноқонуний кириб, уларнинг интим фото ва видеоларини ўғирлаётгани ҳақида жиддий огоҳлантириш эълон қилди. TechCrunch нашри тарқатган маълумотларга кўра, фирибгарлар асосан ижтимоий муҳандислик усулларидан фойдаланиб, фойдаланувчиларни тузоққа туширмоқда ва қўлга киритилган материаллар орқали уларни шантаж қилмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Мутахассисларнинг таъкидлашича, мазкур турдаги жиноятлар йиллар давомида мавжуд бўлган бўлса-да, Федерал қидирув бюросининг оммавий огоҳлантириши бу каби ҳуқуқбузарликлар кескин кўпайиб кетганидан далолат беради. СосиалПрооф Секуритй хавфсизлик компанияси бош директори Рейчел Тобакнинг фикрича, ҳужумлар кўпинча ёш ўғил болаларга қаратилмоқда ва бу замонавий жамоат саломатлиги муаммосига айланган. Жабрланувчилар дуч келадиган руҳий босим баъзида уларни ўз жонига қасд қилишгача олиб бориши мумкинлиги жиддий хавотир уйғотмоқда.

Кибержиноятчилар қўллайдиган асосий усуллар

Ҳужумчилар фойдаланувчиларнинг ишончига кириш ва уларнинг шахсий маълумотларини қўлга киритиш учун турли хил мураккаб алдов йўлларидан фойдаланадилар. Федерал қидирув бюроси тарқатган хабарга кўра, жиноятчилар асосан қуйидаги усулларга таянмоқда:

  • Олдин сизиб чиққан ёки бошқа сайтларда ишлатилган пароллардан фойдаланган ҳолда аккаунтларга бруте-форсе ҳужумларини уюштириш;
  • Instagram ва бошқа машҳур ижтимоий тармоқлар ходими ёки мижозларни қўллаб-қувватлаш вакили сифатида ўзини таништириш;
  • Аккаунтни тиклаш ёки қулфдан чиқариш баҳонасида қурбонлар билан алоқага чиқиш;
  • Ижтимоий тармоқларнинг сохта кириш саҳифаларини яратиб, фишинг хабарларини юбориш.
Жабрланганлар кўпинча икки марталик жабрланиш ҳолатларига дуч келишади. Бунга таъқиб қилиш, шантаж, кибербуллинг ва ўғирланган контентни жабрланувчининг ўз саҳифасида реклама қилиш каби салбий ҳаракатлар киради.

Ҳисоб қайдномаларини ҳимоя қилиш йўллари

Мутахассислар интернет фойдаланувчиларига ўз хавфсизлигини таъминлаш учун қатъий қоидаларга амал қилишни тавсия этадилар. Биринчидан, ҳар бир аккаунт учун фақат ноёб пароллардан фойдаланиш ва уларни махсус парол менежерларида сақлаш зарур. Иккинчидан, барча муҳим хизматларда кўп факторли аутентификацияни (МФА) ёқиб қўйиш муҳим ҳисобланади.

Шунингдек, ижтимоий тармоқлар вакиллари одатда фойдаланувчиларга ўзлари чиқиб мурожаат қилмаслигини ёдда тутиш лозим. Шубҳали хабарлар келганда ёки ўзини ходим деб таништирган шахслар боғланганда ўта эҳтиёткор бўлиш талаб этилади. Федерал қидирув бюроси тавсиясига кўра, ҳеч қачон интернетдаги шахсий аккаунтларда ўта нозик ва интим фотосуратларни сақламаслик тавсия этилади.

КиберхавфсизликFBIИнтернетФирибгарликМахфийлик
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

OpenAI Линух фойдаланувчилари учун махсус ChatGPT иловасини чиқардиOpenAI Линух фойдаланувчилари учун махсус ChatGPT иловасини чиқардиБугун, 00:25Google компаниясининг Gemini иловаси фойдаланувчилари сони 1 миллиарддан ошдиGoogle компаниясининг Gemini иловаси фойдаланувчилари сони 1 миллиарддан ошдиКеча, 23:59OpenAI бош директори ўринбосари Брад Лигҳткап компанияни тарк этдиOpenAI бош директори ўринбосари Брад Лигҳткап компанияни тарк этдиКеча, 23:27Сунъий интеллект монополиясига қарши: Mark Zuckerberg манифестиСунъий интеллект монополиясига қарши: Mark Zuckerberg манифестиКеча, 23:25Игор Бабусчкин сунъий интеллект стартапи 1,1 миллиард доллар инвестиция жалб қилдиИгор Бабусчкин сунъий интеллект стартапи 1,1 миллиард доллар инвестиция жалб қилдиКеча, 23:20Дегенцентралашган Bluesky тармоғи фаоллиги пасаймоқдаДегенцентралашган Bluesky тармоғи фаоллиги пасаймоқдаКеча, 22:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди