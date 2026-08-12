FBI ижтимоий тармоқ аккаунтларини бузиб кириш бўйича огоҳлантирди
АҚШ Федерал қидирув бюроси кибержиноятчилар катталар ва болаларнинг ижтимоий тармоқдаги шахсий саҳифаларига ноқонуний кириб, уларнинг интим фото ва видеоларини ўғирлаётгани ҳақида жиддий огоҳлантириш эълон қилди. TechCrunch нашри тарқатган маълумотларга кўра, фирибгарлар асосан ижтимоий муҳандислик усулларидан фойдаланиб, фойдаланувчиларни тузоққа туширмоқда ва қўлга киритилган материаллар орқали уларни шантаж қилмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Мутахассисларнинг таъкидлашича, мазкур турдаги жиноятлар йиллар давомида мавжуд бўлган бўлса-да, Федерал қидирув бюросининг оммавий огоҳлантириши бу каби ҳуқуқбузарликлар кескин кўпайиб кетганидан далолат беради. СосиалПрооф Секуритй хавфсизлик компанияси бош директори Рейчел Тобакнинг фикрича, ҳужумлар кўпинча ёш ўғил болаларга қаратилмоқда ва бу замонавий жамоат саломатлиги муаммосига айланган. Жабрланувчилар дуч келадиган руҳий босим баъзида уларни ўз жонига қасд қилишгача олиб бориши мумкинлиги жиддий хавотир уйғотмоқда.
Кибержиноятчилар қўллайдиган асосий усулларҲужумчилар фойдаланувчиларнинг ишончига кириш ва уларнинг шахсий маълумотларини қўлга киритиш учун турли хил мураккаб алдов йўлларидан фойдаланадилар. Федерал қидирув бюроси тарқатган хабарга кўра, жиноятчилар асосан қуйидаги усулларга таянмоқда:
- Олдин сизиб чиққан ёки бошқа сайтларда ишлатилган пароллардан фойдаланган ҳолда аккаунтларга бруте-форсе ҳужумларини уюштириш;
- Instagram ва бошқа машҳур ижтимоий тармоқлар ходими ёки мижозларни қўллаб-қувватлаш вакили сифатида ўзини таништириш;
- Аккаунтни тиклаш ёки қулфдан чиқариш баҳонасида қурбонлар билан алоқага чиқиш;
- Ижтимоий тармоқларнинг сохта кириш саҳифаларини яратиб, фишинг хабарларини юбориш.
Ҳисоб қайдномаларини ҳимоя қилиш йўллариМутахассислар интернет фойдаланувчиларига ўз хавфсизлигини таъминлаш учун қатъий қоидаларга амал қилишни тавсия этадилар. Биринчидан, ҳар бир аккаунт учун фақат ноёб пароллардан фойдаланиш ва уларни махсус парол менежерларида сақлаш зарур. Иккинчидан, барча муҳим хизматларда кўп факторли аутентификацияни (МФА) ёқиб қўйиш муҳим ҳисобланади.
Шунингдек, ижтимоий тармоқлар вакиллари одатда фойдаланувчиларга ўзлари чиқиб мурожаат қилмаслигини ёдда тутиш лозим. Шубҳали хабарлар келганда ёки ўзини ходим деб таништирган шахслар боғланганда ўта эҳтиёткор бўлиш талаб этилади. Федерал қидирув бюроси тавсиясига кўра, ҳеч қачон интернетдаги шахсий аккаунтларда ўта нозик ва интим фотосуратларни сақламаслик тавсия этилади.
…