Майкл Оуен Арсенални чемпионликка асосий даъвогар деб атади

·0·Спорт
Майкл Оуен Арсенални чемпионликка асосий даъвогар деб атади

Англия Премер-лигасининг бўлажак мавсуми ҳар қачонгидан ҳам қизғин ва муросасиз кечиши кутилмоқда. Англия терма жамоасининг собиқ ҳужумчиси Майкл Оуен турнир жадвалининг юқори қисмидаги кучли олтилик учун ўзининг кенг қамровли прогнозларини эълон қилди. Унинг фикрича, Лондоннинг Арсенал клуби ўз унвонини муваффақиятли ҳимоя қилади ва яна мамлакат чемпионига айланади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Чемпионлик учун асосий рақобат ва трансферлар

Метро нашрига берган интервюсида Майкл Оуен Микел Артета шогирдлари ўтган мавсумда 22 йиллик танаффусдан кейин тарихий ғалабага эришганини ва жамоа ўз таркибини янада кучайтирганини таъкидлади. Арсенал ёзги трансфер ойнасида Нюкасл Юнайтед ярим ҳимоячиси Бруно Гимараесни ўз сафига қўшиб олиб, марказдаги имкониятларини кенгайтирди.

Шунга қарамай, Оуен чемпионлик пойгаси осон кечмаслигидан огоҳлантирмоқда. Мутахассиснинг фикрича, Арсеналнинг ўтган мавсумдаги очколар захираси 90 тадан ошмагани ва рақиблар ҳам бир жойда турмагани сабабли, чемпионликни сақлаб қолиш жиддий қийинчилик туғдиради.

Мураббийлар штабидаги ўзгаришлар ва асосий таъқибчилар

Ёзги танаффус давомида Англия Премер-лигаси клубларида мураббийлар борасида катта ўзгаришлар юз берди. Хусусан, Ливерпул жамоаси Арне Слотнинг кетишидан сўнг бошқарувни Андони Ираолага топширди. Оуеннинг сўзларига кўра, Борнмутдаги фаолияти билан танилган Ираола Ливерпулга янги ўйин услуби ва шижоат олиб келиши мумкин.

Шу билан бирга, Челси клуби ҳам ёзги трансфер бозорида фаол ҳаракат қилиб, таркибни сезиларли даражада кучайтирди. Мавсумолди ўзгаришлардан сўнг Хаби Алонсо бош мураббий этиб тайинланди. Майкл Оуеннинг таъкидлашича, Европа кубокларида иштирок этмаслиги Челсига ички чемпионатга бор эътиборини қаратиш имконини беради ва бу уларни мавсумдаги асосий хавфли рақибга айлантиради.

Шунингдек, Энсо Маресканинг Манчестер Сити бошқарувига қайтиши ҳам чемпионлик курашини янада қиздириши кутилмоқда. Оуен испаниялик мутахассисларнинг келиши Премер-лига манзарасини бутунлай ўзгартириб юборганини ва турнир даражасини янада оширганини қайд этди.

АрсеналМайкл ОуенПремер-лигаЧелсиЛиверпул
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Месси отасининг вафоти сабаб АҚШга қайтишдан бош тортди: Футбол оламида қайғули онларМесси отасининг вафоти сабаб АҚШга қайтишдан бош тортди: Футбол оламида қайғули онларБугун, 00:19«Уни камтарроқ қилиб қўямиз»: Махачев Гаррининг шов-шувли баёнотига жавоб қайтарди«Уни камтарроқ қилиб қўямиз»: Махачев Гаррининг шов-шувли баёнотига жавоб қайтардиБугун, 00:09Хабиб Нурмагомедов Нью-Джерсидаги учрашувда шов-шувли баёнот берди...Хабиб Нурмагомедов Нью-Джерсидаги учрашувда шов-шувли баёнот берди...Бугун, 00:09Ўзбекистонлик «Испанчик» Астанада жанг қилади: рақиби ҳам оддий эмасЎзбекистонлик «Испанчик» Астанада жанг қилади: рақиби ҳам оддий эмасБугун, 00:08Даҳшатли тўқнашув: Арман Царукян ва Диллон Дэнис камар учун курашади!Даҳшатли тўқнашув: Арман Царукян ва Диллон Дэнис камар учун курашади!Бугун, 00:063 нафар боксчимиз жангда: «IBA.PRO 20» турнирининг тўлиқ карди эълон қилинди3 нафар боксчимиз жангда: «IBA.PRO 20» турнирининг тўлиқ карди эълон қилиндиБугун, 00:05
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди