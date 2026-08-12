Майкл Оуен Арсенални чемпионликка асосий даъвогар деб атади
Англия Премер-лигасининг бўлажак мавсуми ҳар қачонгидан ҳам қизғин ва муросасиз кечиши кутилмоқда. Англия терма жамоасининг собиқ ҳужумчиси Майкл Оуен турнир жадвалининг юқори қисмидаги кучли олтилик учун ўзининг кенг қамровли прогнозларини эълон қилди. Унинг фикрича, Лондоннинг Арсенал клуби ўз унвонини муваффақиятли ҳимоя қилади ва яна мамлакат чемпионига айланади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Чемпионлик учун асосий рақобат ва трансферларМетро нашрига берган интервюсида Майкл Оуен Микел Артета шогирдлари ўтган мавсумда 22 йиллик танаффусдан кейин тарихий ғалабага эришганини ва жамоа ўз таркибини янада кучайтирганини таъкидлади. Арсенал ёзги трансфер ойнасида Нюкасл Юнайтед ярим ҳимоячиси Бруно Гимараесни ўз сафига қўшиб олиб, марказдаги имкониятларини кенгайтирди.
Шунга қарамай, Оуен чемпионлик пойгаси осон кечмаслигидан огоҳлантирмоқда. Мутахассиснинг фикрича, Арсеналнинг ўтган мавсумдаги очколар захираси 90 тадан ошмагани ва рақиблар ҳам бир жойда турмагани сабабли, чемпионликни сақлаб қолиш жиддий қийинчилик туғдиради.
Мураббийлар штабидаги ўзгаришлар ва асосий таъқибчиларЁзги танаффус давомида Англия Премер-лигаси клубларида мураббийлар борасида катта ўзгаришлар юз берди. Хусусан, Ливерпул жамоаси Арне Слотнинг кетишидан сўнг бошқарувни Андони Ираолага топширди. Оуеннинг сўзларига кўра, Борнмутдаги фаолияти билан танилган Ираола Ливерпулга янги ўйин услуби ва шижоат олиб келиши мумкин.
Шу билан бирга, Челси клуби ҳам ёзги трансфер бозорида фаол ҳаракат қилиб, таркибни сезиларли даражада кучайтирди. Мавсумолди ўзгаришлардан сўнг Хаби Алонсо бош мураббий этиб тайинланди. Майкл Оуеннинг таъкидлашича, Европа кубокларида иштирок этмаслиги Челсига ички чемпионатга бор эътиборини қаратиш имконини беради ва бу уларни мавсумдаги асосий хавфли рақибга айлантиради.
Шунингдек, Энсо Маресканинг Манчестер Сити бошқарувига қайтиши ҳам чемпионлик курашини янада қиздириши кутилмоқда. Оуен испаниялик мутахассисларнинг келиши Премер-лига манзарасини бутунлай ўзгартириб юборганини ва турнир даражасини янада оширганини қайд этди.
…