Жонатан Та Венсан Компани ва Хаби Алонсо фаолиятига баҳо берди

·24·Спорт
Жонатан Та Венсан Компани ва Хаби Алонсо фаолиятига баҳо берди
Қисқача

Бавария ҳимоячиси Жонатан Та Венсан Компани ва Хаби Алонсонинг бошқарув қобилиятларини юқори баҳолади. Уларнинг футболчилик тажрибаси жамоа ички муҳитини тушуниш, футболчилар билан ҳиссий боғланиш ўрнатиш ва тактик ғояларни амалга оширишда ёрдам беришини таъкидлади.

Бавария клуби ҳимоячиси Жонатан Та таниқли мураббийлар Венсан Компани ҳамда Хаби Алонсонинг бошқарув қобилиятларини юқори баҳолади. Германия терма жамоаси аъзоси ушбу мутахассисларнинг бой футболчилик тажрибасидан унумли фойдаланиб, жамоа билан ҳиссий боғланиш ўрната олиши ва тактик ғояларни муваффақиятли амалга оширишини таъкидлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com нашри хабар қилишича, Жонатан Та ўз фаолияти давомида ҳар икки юқори малакали мураббий қўлида ишлаш бахтига муяссар бўлганидан мамнуниятини билдирди. Хаби Алонсо қўлостида у Леверкузеннинг Баер клубида тўп суриб, 2023/24-йилги мавсумда Бундеслига чемпионлигини қўлга киритган эди. 2025-йилда эса футболчи Бавария сафимга кўчиб ўтди ва ҳозирда собиқ Манчестер Сити сардори Венсан Компани қўл остида ўз маҳсулотини ошириб бормоқда.

Тажриба ва етакчилик маҳорати

Ҳозирги кунда Европа футболининг энг юқори чўққиларида муваффақият қозонаётган ҳар икки мураббий ўз вақтида ажойиб футболчилик фаолиятини ўтказган. Жонатан Танинг фикрича, майдондаги улкан тажриба уларнинг замонавий мураббийлик ёндашувига бевосита кўчиб ўтган ва бу ўзига хос устунлик тақдим этмоқда.

Собиқ етакчи футболчилар сифатида уларнинг замонавий жамоалардаги мураккаб ички муҳит ва гуруҳ динамикасини мукаммал тушуниши иш жараёнида қўл келмоқда. "Улар футболчи сифатида жуда катта йўлни босиб ўтишган. Шунинг учун улар билан ишлаш жуда ёқимли, чунки улар кийиниш хонаси ва жамоа қандай ишлашини жуда яхши тушунишади", дея эътироф этди ҳимоячи.

Тактикадан устун келувчи инсоний ёндашув

Мутахассислар ўзларининг ўткир тактик билимлари билан танилган бўлса-да, Та уларнинг асосий устунлиги футболчилар билан яхши муносабат ўрната олишида эканини таъкидлайди. Унинг фикрича, ўйинчиларнинг тўлиқ ишончи ва қўллаб-қувватловисиз энг яхши тактик схемалар ҳам иш бермаслиги мумкин.

Ҳимоячининг сўзларига кўра, энг муҳим жиҳат бу мураббийнинг жамоага бўлган ёндашувидир. Агар жамоа мураббийнинг ғояларини тўлиқ ҳис қилмаса ва ўзаро алоқа ўрнатилмаса, ҳар қандай тактик тизим ҳам самарасиз бўлиб қолиши муқаррар.

Жонатан ТаВенсан КомпаниХаби АлонсоБаварияфутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Феликс Нмеча Юрген Клоппнинг Германия терма жамоасига келишидан руҳланганини айтдиФеликс Нмеча Юрген Клоппнинг Германия терма жамоасига келишидан руҳланганини айтдиБугун, 13:32Энсо Фернандес Манчестер Сити учун ажойиб трансфер бўлиши мумкинЭнсо Фернандес Манчестер Сити учун ажойиб трансфер бўлиши мумкинБугун, 13:32Месси фаолиятини давом эттиришга қарор қилдими? Футбол афсонасининг келажаги бўйича янги хабарМесси фаолиятини давом эттиришга қарор қилдими? Футбол афсонасининг келажаги бўйича янги хабарБугун, 13:25Душан Влахович Туркияга йўл олди: «Ювентус» учун улкан хулосаДушан Влахович Туркияга йўл олди: «Ювентус» учун улкан хулосаБугун, 13:14Жонатан Та Боруссия Дортмундга қарши Суперкубок олдидан фикр билдирдиЖонатан Та Боруссия Дортмундга қарши Суперкубок олдидан фикр билдирдиБугун, 13:00Душан Влаҳовиć “Ювентус”дан “Бешиктош”га ўтдиДушан Влаҳовиć “Ювентус”дан “Бешиктош”га ўтдиБугун, 12:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
ЖЧ-2026да кутилмаган можаро: Аргентина — Миср ўйинини бошқарган ҳакам четлатилди
ЖЧ-2026да кутилмаган можаро: Аргентина — Миср ўйинини бошқарган ҳакам четлатилди