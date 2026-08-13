Жонатан Та Венсан Компани ва Хаби Алонсо фаолиятига баҳо берди
Бавария ҳимоячиси Жонатан Та Венсан Компани ва Хаби Алонсонинг бошқарув қобилиятларини юқори баҳолади. Уларнинг футболчилик тажрибаси жамоа ички муҳитини тушуниш, футболчилар билан ҳиссий боғланиш ўрнатиш ва тактик ғояларни амалга оширишда ёрдам беришини таъкидлади.
Бавария клуби ҳимоячиси Жонатан Та таниқли мураббийлар Венсан Компани ҳамда Хаби Алонсонинг бошқарув қобилиятларини юқори баҳолади. Германия терма жамоаси аъзоси ушбу мутахассисларнинг бой футболчилик тажрибасидан унумли фойдаланиб, жамоа билан ҳиссий боғланиш ўрната олиши ва тактик ғояларни муваффақиятли амалга оширишини таъкидлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com нашри хабар қилишича, Жонатан Та ўз фаолияти давомида ҳар икки юқори малакали мураббий қўлида ишлаш бахтига муяссар бўлганидан мамнуниятини билдирди. Хаби Алонсо қўлостида у Леверкузеннинг Баер клубида тўп суриб, 2023/24-йилги мавсумда Бундеслига чемпионлигини қўлга киритган эди. 2025-йилда эса футболчи Бавария сафимга кўчиб ўтди ва ҳозирда собиқ Манчестер Сити сардори Венсан Компани қўл остида ўз маҳсулотини ошириб бормоқда.
Тажриба ва етакчилик маҳоратиҲозирги кунда Европа футболининг энг юқори чўққиларида муваффақият қозонаётган ҳар икки мураббий ўз вақтида ажойиб футболчилик фаолиятини ўтказган. Жонатан Танинг фикрича, майдондаги улкан тажриба уларнинг замонавий мураббийлик ёндашувига бевосита кўчиб ўтган ва бу ўзига хос устунлик тақдим этмоқда.
Собиқ етакчи футболчилар сифатида уларнинг замонавий жамоалардаги мураккаб ички муҳит ва гуруҳ динамикасини мукаммал тушуниши иш жараёнида қўл келмоқда. "Улар футболчи сифатида жуда катта йўлни босиб ўтишган. Шунинг учун улар билан ишлаш жуда ёқимли, чунки улар кийиниш хонаси ва жамоа қандай ишлашини жуда яхши тушунишади", дея эътироф этди ҳимоячи.
Тактикадан устун келувчи инсоний ёндашувМутахассислар ўзларининг ўткир тактик билимлари билан танилган бўлса-да, Та уларнинг асосий устунлиги футболчилар билан яхши муносабат ўрната олишида эканини таъкидлайди. Унинг фикрича, ўйинчиларнинг тўлиқ ишончи ва қўллаб-қувватловисиз энг яхши тактик схемалар ҳам иш бермаслиги мумкин.
Ҳимоячининг сўзларига кўра, энг муҳим жиҳат бу мураббийнинг жамоага бўлган ёндашувидир. Агар жамоа мураббийнинг ғояларини тўлиқ ҳис қилмаса ва ўзаро алоқа ўрнатилмаса, ҳар қандай тактик тизим ҳам самарасиз бўлиб қолиши муқаррар.
…