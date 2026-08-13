Душан Влаҳовиć “Ювентус”дан “Бешиктош”га ўтди
Сербиялик ҳужумчи Душан Влаҳовиć фаолиятини “Ювентус”дан “Бешиктош”га ўтказди. 26 ёшли форвард “Ювентус” сафида 168 та учрашувда 68 та гол уриб, 2024-йилги Италия кубогини қўлга киритган. У “Бешиктош”да “Фиорентина”даги салоҳиятини очиб берган мураббий Винченсо Италяно билан қайта бирлашади. Истанбул клубида Влаҳовиć ҳар мавсум учун 10 миллион евро соф маош, бонуслар ва имзо қўйиш пули олади.
Профессионал футбол оламида узоқ давом этган трансфер миш-мишларига нуқта қўйилиб, сербиялик ҳужумчи Душан Влаҳовиć фаолиятини Туркияда давом эттириши маълум бўлди. Goal.com хабар беришича, Англия Премер-лигаси ёки Ла Лига грандларидан таклиф кутган 26 ёшли форвард фаолиятини “Бешиктош” сафида давом эттирадиган бўлди. Бу трансфер нафақат футболчининг фаолиятидаги кескин бурилиш, балки унинг Турин клубидаги зиддиятли даври якунланганини англатади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Oraдан йиллар ўтиб, “Ювентус” ўз вақтида катта умидлар билан 2022-йилнинг январ ойида “Фиорентина”дан сотиб олган ҳужумчининг фаолиятини сарҳисоб қилишга мажбур бўлмоқда. Ўшанда Турин клуби футболчи учун 70 миллион евро трансфер суммаси ва 10 миллион евро бонус тўлаган, шунингдек, йиллик маоши аста-секин 12 миллион еврогача етадиган улкан шартнома имзолаган эди. Фиорентинада 108 та ўйинда 49 та гол урган 22 ёшли футболчидан жамоани етаклаб кетадиган авлодининг энг яхши марказий ҳужумчиси чиқиши кутилганди.
Турин клубидаги қийин давр ва натижаларБироқ воқеалар ривожи бошқача тус олди. Гарчи Влаҳовиć 168 та учрашувда 68 та гол уришга муваффақ бўлган эса-да, кўпчилик мутахассислар уни асосий хомхаёл ва муваффақиятсизлик деб атамоқда. Албатта, футболчининг оқланиши учун маълум асослар бор: у ўз тарихидаги энг оғир даврларни бошдан кечираётган “Ювентус”га келиб қўшилганди. Тўрт ярим йил ичида клубда президент Андреа Анелли ва бутун бошқарув кенгаши истеъфога чиқди, раҳбарият ҳамда мураббийлар штаби бир неча бор ўзгарди.
Массимилиано Аллегри, Тиаго Мотта, Игор Тудор ва Лучано Спаллетти каби мутахассислар қўл остида тўп сурган ҳужумчи охир-оқибат “Фиорентина”да унинг салоҳиятини энг яхши очиб берган мураббий — Винченсо Италяно билан “Бешиктош”да қайта бирлашмоқда. Шунга қарамай, клубдаги тартибсизликларга қарамай, ҳақиқий чемпионлардан кутилганидек, жамоани қийин аҳвордан тортиб чиқиш вазифасини Влаҳовиć фақат қисман бажара олди. У кўпинча ўз ҳиссиётлари, асабийлашиши ҳамда тўпни қабул қилиш ва жамоадошлари билан комбинацион ўйинлардаги техник чекловлари қурбони бўлди.
Молиявий муваффақият ва янги чақирувШунга қарамай, сербиялик футболчи “Ювентус” билан фақатгина битта соврин — 2024-йилги Италия кубогини қўлга киритди, холос. Аталантага қарши кечган финалдаги ягона гол унинг ҳисобига ёзилган эди. Влаҳовиćнинг “Бешиктош”га ўтиши унинг дастлабки йирик амбицияларига мос келмаслигини кўрсатади. Ойлар давомида унинг атрофида “Арсенал”, “Барселона” ёки “Бавария” каби гранд клублар қизиқаётгани ҳақида гап-сўзлар юрган эди, аммо охир-оқибат бу жамоалардан аниқ таклиф бўлмади.
Шартнома нуқтаи назаридан қараганда, Белградда туғилган ҳужумчи молиявий жиҳатдан ютди. Истанбулда у ҳар мавсум учун 10 миллион евро соф маош, бонуслар ва салмоқли имзо қўйиш пулига эга бўлади. Бу борада у ва унинг вакиллари аниқ ғолибга айланди. “Ювентус” эса ҳозирча унинг ўрнини муносиб эгаллай оладиган классик марказий ҳужумчини топгани йўқ, чунки жамоага келиб қўшилган Коло Муани ҳужум чизиғи бўйлаб эркин ҳаракатланишни афзал кўрадиган ҳаракатчан форвард ҳисобланади.
…