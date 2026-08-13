Душан Влаҳовиć “Ювентус”дан “Бешиктош”га ўтди

·28·Спорт
Душан Влаҳовиć “Ювентус”дан “Бешиктош”га ўтди
Қисқача

Сербиялик ҳужумчи Душан Влаҳовиć фаолиятини “Ювентус”дан “Бешиктош”га ўтказди. 26 ёшли форвард “Ювентус” сафида 168 та учрашувда 68 та гол уриб, 2024-йилги Италия кубогини қўлга киритган. У “Бешиктош”да “Фиорентина”даги салоҳиятини очиб берган мураббий Винченсо Италяно билан қайта бирлашади. Истанбул клубида Влаҳовиć ҳар мавсум учун 10 миллион евро соф маош, бонуслар ва имзо қўйиш пули олади.

Профессионал футбол оламида узоқ давом этган трансфер миш-мишларига нуқта қўйилиб, сербиялик ҳужумчи Душан Влаҳовиć фаолиятини Туркияда давом эттириши маълум бўлди. Goal.com хабар беришича, Англия Премер-лигаси ёки Ла Лига грандларидан таклиф кутган 26 ёшли форвард фаолиятини “Бешиктош” сафида давом эттирадиган бўлди. Бу трансфер нафақат футболчининг фаолиятидаги кескин бурилиш, балки унинг Турин клубидаги зиддиятли даври якунланганини англатади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Oraдан йиллар ўтиб, “Ювентус” ўз вақтида катта умидлар билан 2022-йилнинг январ ойида “Фиорентина”дан сотиб олган ҳужумчининг фаолиятини сарҳисоб қилишга мажбур бўлмоқда. Ўшанда Турин клуби футболчи учун 70 миллион евро трансфер суммаси ва 10 миллион евро бонус тўлаган, шунингдек, йиллик маоши аста-секин 12 миллион еврогача етадиган улкан шартнома имзолаган эди. Фиорентинада 108 та ўйинда 49 та гол урган 22 ёшли футболчидан жамоани етаклаб кетадиган авлодининг энг яхши марказий ҳужумчиси чиқиши кутилганди.

Турин клубидаги қийин давр ва натижалар

Бироқ воқеалар ривожи бошқача тус олди. Гарчи Влаҳовиć 168 та учрашувда 68 та гол уришга муваффақ бўлган эса-да, кўпчилик мутахассислар уни асосий хомхаёл ва муваффақиятсизлик деб атамоқда. Албатта, футболчининг оқланиши учун маълум асослар бор: у ўз тарихидаги энг оғир даврларни бошдан кечираётган “Ювентус”га келиб қўшилганди. Тўрт ярим йил ичида клубда президент Андреа Анелли ва бутун бошқарув кенгаши истеъфога чиқди, раҳбарият ҳамда мураббийлар штаби бир неча бор ўзгарди.

Массимилиано Аллегри, Тиаго Мотта, Игор Тудор ва Лучано Спаллетти каби мутахассислар қўл остида тўп сурган ҳужумчи охир-оқибат “Фиорентина”да унинг салоҳиятини энг яхши очиб берган мураббий — Винченсо Италяно билан “Бешиктош”да қайта бирлашмоқда. Шунга қарамай, клубдаги тартибсизликларга қарамай, ҳақиқий чемпионлардан кутилганидек, жамоани қийин аҳвордан тортиб чиқиш вазифасини Влаҳовиć фақат қисман бажара олди. У кўпинча ўз ҳиссиётлари, асабийлашиши ҳамда тўпни қабул қилиш ва жамоадошлари билан комбинацион ўйинлардаги техник чекловлари қурбони бўлди.

Молиявий муваффақият ва янги чақирув

Шунга қарамай, сербиялик футболчи “Ювентус” билан фақатгина битта соврин — 2024-йилги Италия кубогини қўлга киритди, холос. Аталантага қарши кечган финалдаги ягона гол унинг ҳисобига ёзилган эди. Влаҳовиćнинг “Бешиктош”га ўтиши унинг дастлабки йирик амбицияларига мос келмаслигини кўрсатади. Ойлар давомида унинг атрофида “Арсенал”, “Барселона” ёки “Бавария” каби гранд клублар қизиқаётгани ҳақида гап-сўзлар юрган эди, аммо охир-оқибат бу жамоалардан аниқ таклиф бўлмади.

Шартнома нуқтаи назаридан қараганда, Белградда туғилган ҳужумчи молиявий жиҳатдан ютди. Истанбулда у ҳар мавсум учун 10 миллион евро соф маош, бонуслар ва салмоқли имзо қўйиш пулига эга бўлади. Бу борада у ва унинг вакиллари аниқ ғолибга айланди. “Ювентус” эса ҳозирча унинг ўрнини муносиб эгаллай оладиган классик марказий ҳужумчини топгани йўқ, чунки жамоага келиб қўшилган Коло Муани ҳужум чизиғи бўйлаб эркин ҳаракатланишни афзал кўрадиган ҳаракатчан форвард ҳисобланади.

Душан ВлаҳовиćЮвентусБешиктошИталия КубогиТрансферлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Феликс Нмеча Юрген Клоппнинг Германия терма жамоасига келишидан руҳланганини айтдиФеликс Нмеча Юрген Клоппнинг Германия терма жамоасига келишидан руҳланганини айтдиБугун, 13:32Энсо Фернандес Манчестер Сити учун ажойиб трансфер бўлиши мумкинЭнсо Фернандес Манчестер Сити учун ажойиб трансфер бўлиши мумкинБугун, 13:32Месси фаолиятини давом эттиришга қарор қилдими? Футбол афсонасининг келажаги бўйича янги хабарМесси фаолиятини давом эттиришга қарор қилдими? Футбол афсонасининг келажаги бўйича янги хабарБугун, 13:25Жонатан Та Венсан Компани ва Хаби Алонсо фаолиятига баҳо бердиЖонатан Та Венсан Компани ва Хаби Алонсо фаолиятига баҳо бердиБугун, 13:16Душан Влахович Туркияга йўл олди: «Ювентус» учун улкан хулосаДушан Влахович Туркияга йўл олди: «Ювентус» учун улкан хулосаБугун, 13:14Жонатан Та Боруссия Дортмундга қарши Суперкубок олдидан фикр билдирдиЖонатан Та Боруссия Дортмундга қарши Суперкубок олдидан фикр билдирдиБугун, 13:00
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
ЖЧ-2026да кутилмаган можаро: Аргентина — Миср ўйинини бошқарган ҳакам четлатилди
ЖЧ-2026да кутилмаган можаро: Аргентина — Миср ўйинини бошқарган ҳакам четлатилди