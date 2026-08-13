Starlink Вьетнам бозорига кирди ва буюртмаларни қабул қила бошлади

·0·Техно
Starlink Вьетнам бозорига кирди ва буюртмаларни қабул қила бошлади

Илон Маскга тегишли бўлган SpaceX компаниясининг Starlink сунъий йўлдош интернети хизмати навбатдаги муҳим бозорда ўз фаолиятини бошлади. ixbt.com маълумотига кўра, компания Вьетнам ҳудудида тармоққа уланиш бўйича буюртмаларни қабул қилишга киришди ва бу Жануби-Шарқий Осиё минтақасидаги кенгайиш жараёнида навбатдаги қадам бўлди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Эндиликда мамлакатдаги хонадонлар starlink.com.вн расмий веб-сайти орқали маблағ ўтказиб, уланиш тариф режаларини расмийлаштиришлари мумкин. Таъкидланишича, жисмоний шахслар учун ойлик абонент тўлови 1,13 миллион донгдан (тахминан 43 АҚШ доллари) бошланади. Шунингдек, фойдаланувчилар махсус ускуналар тўпламини ҳам сотиб олишлари талаб этилади.

Ускуналар нархи ва корпоратив тарифлар

Тармоққа уланиш учун зарур бўлган ускуналар қиймати 8,66 миллион донгни ташкил қилади. Бизнес сегменти вакиллари учун эса шартлар бироз фарқ қилади: корпоратив мижозлар учун минимал ойлик абонент тўлови миқдори 1,48 миллион донг этиб белгиланган.

Ҳозирги кунда Starlink қамров харитасига кўра, Вьетнам ушбу сунъий йўлдош интернети хизмати мавжуд бўлган Жануби-Шарқий Осиёдаги олтинчи бозорга айланди. Бунгача хизмат Индонезия, Малайзия, Филиппин, Сингапур ва Шарқий Тимор давлатларида ўз ўрнига эга бўлган эди.

Синов даври ва ҳукумат қарори

Вьетнам ҳукумати 2025-йилнинг март ойида SpaceX компаниясига Starlink хизматини синов режимида ишга туширишга рухсат берган эди. Бунинг учун расмийлар ушбу соҳадаги хорижий мулкдорликка қўйилган чекловларни бекор қилган.

Синов муддати 2030-йилнинг охиригача давом этиши кўзда тутилган бўлиб, ҳукумат ушбу давр мобайнида абонентлар сонини кўпи билан 600 минг нафарга чеклаган. Бу эса хизматнинг барқарорлигини таъминлаш ва техник имкониятларни босқичма-босқич синовдан ўтказиш имконини беради.

Маҳаллий бўлинма ва инфратузилма

Мазкур фаолиятни амалга ошириш учун SpaceX компанияси маҳаллий бўлинма — Starlink Сервисес Виетнам корхонасини ташкил этди. Ушбу тузилма 2025-йилнинг сентябрь ойида 30 миллиард донг (1,1 миллион АҚШ доллари) миқдоридаги устав капитали билан рўйхатдан ўтказилди.

Вьетнам ҳукумати маълумотларига кўра, мамлакат ҳудудида ушбу сунъий йўлдош интернетининг барқарор ишлашини таъминлаш мақсадида тўртта ер устки станциясини жойлаштиришга рухсат берилган. Бу эса алоқа сифатини янада яхшилашга хизмат қилади.

StarlinkSpaceXИлон МаскИнтернетВьетнам
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Xiaomi сувни ҳам тозаловчи, ҳам қайнаттирувчи янги қурилмани тақдим этдиXiaomi сувни ҳам тозаловчи, ҳам қайнаттирувчи янги қурилмани тақдим этдиБугун, 12:54NVIDIA RTX Pro 6000 видеокартаси нархи икки бараварга ошдиNVIDIA RTX Pro 6000 видеокартаси нархи икки бараварга ошдиБугун, 12:23Samsung Galaxy S27 камераларида ўзгарувчан диафрагмадан воз кечдиSamsung Galaxy S27 камераларида ўзгарувчан диафрагмадан воз кечдиБугун, 10:58Ozon Банк иловаси Google Play дўконидан олиб ташландиOzon Банк иловаси Google Play дўконидан олиб ташландиБугун, 10:24Radeon RX 9000 видеокарталари нархи 7–20 фоизгача қимматлашиши кутилмоқдаRadeon RX 9000 видеокарталари нархи 7–20 фоизгача қимматлашиши кутилмоқдаБугун, 08:53Google Pixel 11 тақдим этилди: янги 2 нм чипли флагман ва унинг нархиGoogle Pixel 11 тақдим этилди: янги 2 нм чипли флагман ва унинг нархиБугун, 04:51
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди