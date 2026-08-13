Эллиот Андерсон Манчестер Сити сафида дебют қилишга тайёр
Эллиот Андерсон Манчестер Сити сафидаги расмий дебютини шу якшанба куни Кардиффдаги Принсипалитй стадионида Арсеналга қарши Коммунитй Шиелд учрашувида ўтказиши кутилмоқда. У мундиалдаги Аргентина терма жамоасидан учралган яримфинал мағлубиятини ортда қолдириб, янги мавсумда Энзо Мареска қўл остида клубдаги фаолиятига тўлиқ эътибор қаратмоқчи.
Англия терма жамоаси яримҳимоячиси Эллиот Андерсон халқаро майдондаги оғриқли мағлубиятни ортда қолдириб, янги мавсумда Манчестер Сити сафида ёрқин ўйин кўрсатишга қатъий бел боғлади. Goal.com хабар қилишича, футболчи яқинда якунланган мундиалдаги ҳиссий зарбалардан сўнг ўз эътиборини тўлиқ клубдаги фаолиятига қаратган ва жамоанинг янги бош мураббийи Энзо Мареска қўл остида ўз ўрнини мустаҳкамлашга ҳозирлик кўрмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Кутилишича, Андерсон янги жамоасидаги расмий дебютини шу якшанба куни Кардиффдаги Принципалитй стадионида Англия Премер-лигасининг амалдаги чемпиони Арсеналга қарши кечадиган Коммунитй Шиелд учрашувида ўтказади. Футболчи Аргентина терма жамоасидан учралган оғриқли яримфинал мағлубиятини эслаб, бу вазиятни ҳазм қилиш қийин кечганини яширмади.
Жаҳон чемпионати тажрибаси ва янги чақирув«Бу жуда қийин. Мен ҳали ҳам ўшанда бошдан кечирганларимни унутолмаяпман. Футболда юқори чўққилар ҳам, пастлашувлар ҳам бўлади. Муҳими — шундан кейин қандай қилиб ўзингизни тиклай олишингизда. Ўйлаш учун уч ҳафтам бўлди, аммо энди янги мавсум бошланди ва олдинга қадам ташлаш керак», — дея таъкидлади яримҳимоячи матбуот анжуманида.
Маълумот ўрнида, Эллиот Англия терма жамоаси сафида мусобақанинг 8 та учрашувида майдонга тушиб, Францияга қарши кечган учинчи ўрин учун баҳсда бронза медалини қўлга киритишга муносиб ҳисса қўшган эди. Мазкур баҳсларда у битта голли узатма амалга ошириб, 386 та аниқ пас (90 фоизлик кўрсаткич), 19 та муваффақиятли тўп олиб қўйиш ва 28 та бартараф этиш ҳаракатини қайд этди.
Родри тақдири ва янги тактикаЭллиот Андерсоннинг Манчестер Ситига келиши айниқса жамоанинг асосий таянч яримҳимоячиси Родри атрофидаги ноаниқликлар фонида муҳим аҳамият касб этмоқда. Манбага кўра, Барселона клуби 30 ёшли испаниялик футболчини ўз сафига қўшиб олиш учун фаол ҳаракатларни бошлаган ва чоршанба куни 51 миллион фунт стерлинг миқдорида янги таклиф юборган. Агар ушбу трансфер амалга ошса, Андерсон майдон марказидаги бўшлиқни тўлдириш учун асосий номзодга айланади.
Янги жамоасидаги тактик талаблар ҳақида гапирар экан, Андерсон майдон марказида турли вазифаларни бажаришга қодирлигини билдирди. «Мен майдоннинг исталган нуқтасида ҳаракат қила оламан. Вазиятлар яратиш, ҳужумни олдинга бошлаш ёки бошқа вазифаларни бажариш қўлимдан келади. Мураббий билан бир неча бор гаплашдим, у мендан нима талаб қилинишини тушунтирди. Кўп югуриш, юқори энергия ва ўйинни назорат қилиш талаб этилади», — деди футболчи.
…