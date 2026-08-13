Эллиот Андерсон Манчестер Сити сафида дебют қилишга тайёр

·27·Спорт
Эллиот Андерсон Манчестер Сити сафида дебют қилишга тайёр
Қисқача

Эллиот Андерсон Манчестер Сити сафидаги расмий дебютини шу якшанба куни Кардиффдаги Принсипалитй стадионида Арсеналга қарши Коммунитй Шиелд учрашувида ўтказиши кутилмоқда. У мундиалдаги Аргентина терма жамоасидан учралган яримфинал мағлубиятини ортда қолдириб, янги мавсумда Энзо Мареска қўл остида клубдаги фаолиятига тўлиқ эътибор қаратмоқчи.

Англия терма жамоаси яримҳимоячиси Эллиот Андерсон халқаро майдондаги оғриқли мағлубиятни ортда қолдириб, янги мавсумда Манчестер Сити сафида ёрқин ўйин кўрсатишга қатъий бел боғлади. Goal.com хабар қилишича, футболчи яқинда якунланган мундиалдаги ҳиссий зарбалардан сўнг ўз эътиборини тўлиқ клубдаги фаолиятига қаратган ва жамоанинг янги бош мураббийи Энзо Мареска қўл остида ўз ўрнини мустаҳкамлашга ҳозирлик кўрмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Кутилишича, Андерсон янги жамоасидаги расмий дебютини шу якшанба куни Кардиффдаги Принципалитй стадионида Англия Премер-лигасининг амалдаги чемпиони Арсеналга қарши кечадиган Коммунитй Шиелд учрашувида ўтказади. Футболчи Аргентина терма жамоасидан учралган оғриқли яримфинал мағлубиятини эслаб, бу вазиятни ҳазм қилиш қийин кечганини яширмади.

Жаҳон чемпионати тажрибаси ва янги чақирув

«Бу жуда қийин. Мен ҳали ҳам ўшанда бошдан кечирганларимни унутолмаяпман. Футболда юқори чўққилар ҳам, пастлашувлар ҳам бўлади. Муҳими — шундан кейин қандай қилиб ўзингизни тиклай олишингизда. Ўйлаш учун уч ҳафтам бўлди, аммо энди янги мавсум бошланди ва олдинга қадам ташлаш керак», — дея таъкидлади яримҳимоячи матбуот анжуманида.

Маълумот ўрнида, Эллиот Англия терма жамоаси сафида мусобақанинг 8 та учрашувида майдонга тушиб, Францияга қарши кечган учинчи ўрин учун баҳсда бронза медалини қўлга киритишга муносиб ҳисса қўшган эди. Мазкур баҳсларда у битта голли узатма амалга ошириб, 386 та аниқ пас (90 фоизлик кўрсаткич), 19 та муваффақиятли тўп олиб қўйиш ва 28 та бартараф этиш ҳаракатини қайд этди.

Родри тақдири ва янги тактика

Эллиот Андерсоннинг Манчестер Ситига келиши айниқса жамоанинг асосий таянч яримҳимоячиси Родри атрофидаги ноаниқликлар фонида муҳим аҳамият касб этмоқда. Манбага кўра, Барселона клуби 30 ёшли испаниялик футболчини ўз сафига қўшиб олиш учун фаол ҳаракатларни бошлаган ва чоршанба куни 51 миллион фунт стерлинг миқдорида янги таклиф юборган. Агар ушбу трансфер амалга ошса, Андерсон майдон марказидаги бўшлиқни тўлдириш учун асосий номзодга айланади.

Янги жамоасидаги тактик талаблар ҳақида гапирар экан, Андерсон майдон марказида турли вазифаларни бажаришга қодирлигини билдирди. «Мен майдоннинг исталган нуқтасида ҳаракат қила оламан. Вазиятлар яратиш, ҳужумни олдинга бошлаш ёки бошқа вазифаларни бажариш қўлимдан келади. Мураббий билан бир неча бор гаплашдим, у мендан нима талаб қилинишини тушунтирди. Кўп югуриш, юқори энергия ва ўйинни назорат қилиш талаб этилади», — деди футболчи.

Эллиот АндерсонМанчестер СитиАрсеналАнглия Премер-лигасиТрансферлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Феликс Нмеча Юрген Клоппнинг Германия терма жамоасига келишидан руҳланганини айтдиФеликс Нмеча Юрген Клоппнинг Германия терма жамоасига келишидан руҳланганини айтдиБугун, 13:32Энсо Фернандес Манчестер Сити учун ажойиб трансфер бўлиши мумкинЭнсо Фернандес Манчестер Сити учун ажойиб трансфер бўлиши мумкинБугун, 13:32Месси фаолиятини давом эттиришга қарор қилдими? Футбол афсонасининг келажаги бўйича янги хабарМесси фаолиятини давом эттиришга қарор қилдими? Футбол афсонасининг келажаги бўйича янги хабарБугун, 13:25Жонатан Та Венсан Компани ва Хаби Алонсо фаолиятига баҳо бердиЖонатан Та Венсан Компани ва Хаби Алонсо фаолиятига баҳо бердиБугун, 13:16Душан Влахович Туркияга йўл олди: «Ювентус» учун улкан хулосаДушан Влахович Туркияга йўл олди: «Ювентус» учун улкан хулосаБугун, 13:14Жонатан Та Боруссия Дортмундга қарши Суперкубок олдидан фикр билдирдиЖонатан Та Боруссия Дортмундга қарши Суперкубок олдидан фикр билдирдиБугун, 13:00
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
ЖЧ-2026да кутилмаган можаро: Аргентина — Миср ўйинини бошқарган ҳакам четлатилди
ЖЧ-2026да кутилмаган можаро: Аргентина — Миср ўйинини бошқарган ҳакам четлатилди