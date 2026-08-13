Душан Влахович Туркияга йўл олди: «Ювентус» учун улкан хулоса

·23·Спорт
Душан Влахович Туркияга йўл олди: «Ювентус» учун улкан хулоса
Қисқача

Душан Влахович фаолиятини Истанбулнинг «Бешиктош» клубида давом еттиради ва «Ювентус»даги тўрт ярим йиллик даврига якун ясайди. 2022-йилнинг январ ойида «Фиорентина»дан 70 миллион евро ва қўшимча 10 миллион евро бонус евазига харид қилинган ҳужумчи 168 учрашувда 68 та гол урди. У «Ювентус» сафидаги ягона совринини 2024-йилда «Аталанта»га қарши Италия кубоги финалида ғалаба голини уриб қўлга киритди.

Италиянинг «Ювентус» клуби ҳужумчиси Душан Влахович фаолиятини Туркияда давом эттирадиган бўлди. Ушбу трансфер ҳужумчининг Турин клубидаги фаолиятига якун ясаш билан бирга, унинг атрофидаги узоқ йиллик муҳокамаларга ҳам нуқта қўйди. GOAL.com хабар беришича, сербиялик футболчи фаолиятини Англия Премер-лигаси ёки Ла Лига грандларида давом эттиришни орзу қилган бўлса-да, якунда Истанбулнинг «Бешиктош» клубига юқори маош эвазига кўчиб ўтди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Эслатиб ўтамиз, 2022-йилнинг январ ойида «Фиорентина»дан 70 миллион евро ва қўшимча 10 миллион евро бонус эвазига харид қилинган ҳужумчи клуб тарихидаги энг қимматбаҳо трансферлардан бири бўлганди. Туринликлар 22 ёшли футболчига мавсумига 12 миллион еврогача етадиган улкан маош тайинлаб, уни жамоани етаклаб кетишга қодир янги авлод юлдузи сифатида кўрган эди. Бироқ тўрт ярим йил давомида Влахович кутилган даражадаги суперюлдузга айлана олмади.

Мураккаб давр ва етакчиликсинови

Влаховичнинг «Ювентус»даги фаолияти клуб тарихидаги энг нотинч даврга тўғри келди. Бу давр мобайнида Андреа Анелли бошчилигидаги бутун бошқарув кенгаши истеъфога чиқди, клуб раҳбарияти ва мураббийлар штаби бир неча бор ўзгарди. Серблик футболчи Аллегри, Мотта, Тудор ва Спаллетти каби мутахассислар қўл остида ўйнади. Гарчи клубдаги умумий тартибсизликлар унинг ўйинига салбий таъсир кўрсатган бўлса-да, жамоанинг асосий тўпураридан қийин вазиятларда жамоани судраб чиқиш талаб этиларди.

168 учрашувда 68 та гол урганига қарамай, ҳужумчи кўпинча ўзининг ҳиссиётлари ва техник камчиликлари, хусусан, тўпни биринчи марта қабул қилишдаги муаммолари сабаб танқидларга учради. Унинг «Ювентус»даги ягона соврини 2024-йилги Италия кубоги бўлиб, «Аталанта»га қарши кечган финалдаги ғалаба голи айнан унинг ҳисобига ёзилган эди.

Молиявий ютуқ ва янги манзил

Футболчининг кейинги манзили унинг ўзи ўйлаган даражага чиқа олмаганини яна бир бор кўрсатди. Охирги йилларда Премер-лига, хусусан «Арсенал», шунингдек «Барселона» ва «Бавария» клублари нишонида бўлган ҳужумчи учун бу жамоалардан аниқ таклифлар келиб тушмади. Натижада, фаолиятининг энг қизғин палласида 26 ёшли сербиялик футболчи Туркия чемпионатида тўп тепишга рози бўлди.

Шунга қарамай, молиявий нуқтаи назардан ушбу трансфер футболчининг ўзи ва унинг агентлари учун мутлақ ғалаба бўлди. Истанбулда у ҳар мавсум учун 10 миллион евро соф маош, бонуслар ҳамда салмоқли имзо пулини қўлга киритади. Шу билан бирга, «Ювентус» ҳанузгача Влаховичга муносиб ўринбосар топгани йўқ. Сабаби, жамоа сафига қўшилган Коло Муани ҳужум чизиғи бўйлаб ҳаракатланишни ёқтирадиган мобил ҳужумчи ҳисобланади ва у классик жарима майдончаси марказий ҳужумчиси вазифасини тўлиқ бажара олмайди.

Душан ВлаховичЮвентусБешиктошИталия КубогиТуркия Чемпионати
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Феликс Нмеча Юрген Клоппнинг Германия терма жамоасига келишидан руҳланганини айтдиФеликс Нмеча Юрген Клоппнинг Германия терма жамоасига келишидан руҳланганини айтдиБугун, 13:32Энсо Фернандес Манчестер Сити учун ажойиб трансфер бўлиши мумкинЭнсо Фернандес Манчестер Сити учун ажойиб трансфер бўлиши мумкинБугун, 13:32Месси фаолиятини давом эттиришга қарор қилдими? Футбол афсонасининг келажаги бўйича янги хабарМесси фаолиятини давом эттиришга қарор қилдими? Футбол афсонасининг келажаги бўйича янги хабарБугун, 13:25Жонатан Та Венсан Компани ва Хаби Алонсо фаолиятига баҳо бердиЖонатан Та Венсан Компани ва Хаби Алонсо фаолиятига баҳо бердиБугун, 13:16Жонатан Та Боруссия Дортмундга қарши Суперкубок олдидан фикр билдирдиЖонатан Та Боруссия Дортмундга қарши Суперкубок олдидан фикр билдирдиБугун, 13:00Душан Влаҳовиć “Ювентус”дан “Бешиктош”га ўтдиДушан Влаҳовиć “Ювентус”дан “Бешиктош”га ўтдиБугун, 12:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
ЖЧ-2026да кутилмаган можаро: Аргентина — Миср ўйинини бошқарган ҳакам четлатилди
ЖЧ-2026да кутилмаган можаро: Аргентина — Миср ўйинини бошқарган ҳакам четлатилди