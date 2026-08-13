Месси фаолиятини давом эттиришга қарор қилдими? Футбол афсонасининг келажаги бўйича янги хабар
Лионель Месси отаси Хорхе Мессининг вафотидан сўнг футболчилик фаолиятини давом эттиришга қарор қилди. 39 ёшли футболчи бир муддат футбол ва жамоавий машғулотлардан узоқлашган эди. Хабарларга кўра, Месси 12 август куни АҚШга қайтиб, “Интер Маями” билан машғулотларни босқичма-босқич тиклаши режалаштирилган. Унинг жамоа билан тўлиқ машғулотларга қачон қўшилиши ва навбатдаги учрашувда майдонга тушиш санаси ҳозирча аниқ эмас.
“Интер Маями” жамоасининг аргентиналик ҳужумчиси Лионель Месси отаси Хорхе Мессининг вафотидан сўнг футболчилик фаолиятини давом эттиришга қарор қилди. Бу ҳақда “Todo Noticias” портали хабар берди.
Месси отасининг вафоти сабаб бир муддат футбол ва жамоавий машғулотлардан узоқлашган эди. Оғир йўқотишга қарамай, 39 ёшли футболчи фаолиятини давом эттиришга қарор қилгани айтилмоқда.
Хабарларга кўра, Месси 12 август куни АҚШга қайтиб, “Интер Маями” билан машғулотларни босқичма-босқич тиклаши режалаштирилган. Бироқ унинг жамоа билан тўлиқ машғулотларга қачон қўшилиши ва навбатдаги учрашувда майдонга тушиш санаси ҳозирча аниқ эмас.
Месси учун отасининг вафоти катта йўқотиш бўлди. Хорхе Месси унинг нафақат отаси, балки фаолиятидаги энг яқин маслаҳатчиларидан бири ҳам эди. У Лионельнинг профессионал футболчи сифатида шаклланишида ва фаолиятининг дастлабки босқичларида муҳим роль ўйнаган.
…