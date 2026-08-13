2 ёшли қиз куйлай бошлади — кўчадагилар ҳайратдан тўхтаб қолди (видео)

·41·Маданият
2 ёшли қиз куйлай бошлади — кўчадагилар ҳайратдан тўхтаб қолди (видео)
Қисқача

Лос-Анжелес кўчаларидан бирида 2 ёшли Леона Эмилио Пиано ижро этган “Лет Ит Го” қўшиғига микрофон билан жўр бўлиб, одамларни ҳайратда қолдирди. Қизалоқ ота-онаси билан сайр қилаётиб пианиночидан “Фрозен” мултфилмидаги қўшиқни чалишни сўраган ва кейин унинг жўрлигида куйлай бошлаган. Атрофдаги ўнлаб одамлар чиқишни томоша қилиб, айримлари уни телефонига ёзиб олган. Эмилио Пиано Леонанинг ёшига нисбатан кучли овоз билан куйлаганини таъкидлаган.

Лос-Анжелеснинг одамлар гавжум кўчаларидан бирида оддий мусиқий чиқиш кутилмаган ва таъсирли воқеага айланди. Кўчада пианино чалаётган Emilio Piano ёнига ота-онаси билан сайр қилиб юрган кичик қизалоқ келди ва ундан машҳур “Frozen” мультфильмидаги “Let It Go” қўшиғини чалишни сўради.

Кейин содир бўлган воқеа эса атрофдаги одамларнинг ҳам диққатини бутунлай ўзига тортди. Emilio Piano’нинг Facebook’да ёзишича, атиги 2 ёшли Леона микрофонни қўлига олди ва одамлар қаршисида қўшиқ куйлай бошлади.

Ҳаммаси битта оддий илтимосдан бошланди

Emilio Piano кўчада пианино чалиб турган пайтда кичик Леона унинг олдига келган.

Пианиночининг ёзишича, қизалоқ ундан “Frozen” мультфильмидаги “Let It Go” қўшиғини чала оласизми, деб сўраган.

У куйни бошлаши билан Леонанинг диққати пианино ёнида турган микрофонга тушган.

Қизалоқ микрофонни олишга ҳаракат қилган ва бу ҳолатнинг ўзиёқ атрофдагиларда табассум уйғотган.

Emilio Piano унга микрофонни олишда ёрдам берганидан сўнг, кўчада йиғилган одамлар қизалоқ нима қилишини қизиқиш билан кута бошлаган.

Микрофон қўлига тушиши билан вазият ўзгарди

Кадрларда аввал қизалоқнинг бироз жиддий ва ҳатто ишончсиз нигоҳ билан пианиночига қараб тургани кўринади.

Аммо микрофонни қўлига олгач, у бутунлай ўзгаргандек таассурот қолдиради.

Кичик Леона мусиқа бошланиши билан қўшиқ айтишга киришади. У микрофонни худди саҳнада кўп марта чиққан хонандадек ушлаб, пианино жўрлигида куйлайди.

Энг қизиғи — унинг атрофидаги кўплаб одамлар ҳам ҳаракатдан тўхтаб, кичик “хонанда”ни томоша қилишга киришган.

Айримлар телефонларини чиқариб видеога олган, бошқалар эса табассум билан унинг чиқишини кузатган.

Онаси ҳам ҳайратда қолди

Видео лавҳалардан бирида қизалоқнинг яқинлари ҳам унинг ортида турганини кўриш мумкин.

Emilio Piano роликда қизалоқ билан бирга келган аёлни унинг онаси сифатида кўрсатади. У ҳам қизининг кутилмаган чиқишини ҳайрат ва табассум билан кузатиб туради.

Кичик Леона эса атрофида ўнлаб одамлар турганига қарамай, ўзини эркин тутади.

Атиги икки ёшли бола учун нотаниш одамлар олдида микрофон билан туришнинг ўзи ғайриоддий ҳолат. Лекин у нафақат микрофонни ушлаган, балки мусиқага қўшилиб куйлашда давом этган.

«У ҳафсалани пир қилмади»

Emilio Piano воқеани ижтимоий тармоқда шундай таърифлаган:

«Унга микрофон билан ёрдам берганимдан сўнг, ҳамма унинг овозини эшитишни кутди... ва у ҳафсалани пир қилмади».

Пианиночининг таъкидлашича, қизалоқ ёшига нисбатан жуда кучли овоз билан куйлаган ва мураккаб композицияни бажаришга ҳаракат қилган.

Албатта, икки ёшли боланинг чиқишини профессионал хонанда ижроси билан солиштириш тўғри бўлмайди. Аммо роликни таъсирли қилган нарса ҳам айнан техника эмас — қизалоқнинг мутлақо табиий ишончи ва мусиқадан завқ олиб куйлаши бўлган.

Кўча бир неча дақиқага саҳнага айланди

Кадрларнинг энг таъсирли қисми — аудитория.

Аввал оддий йўловчилар бўлган одамлар аста-секин пианино атрофига тўплана бошлайди. Кимдир тик турган ҳолда, кимдир ўтириб, яна кимдир телефони орқали кичик ижрони ёзиб олади.

Шу тариқа Лос-Анжелес кўчасининг бир бурчаги бир неча дақиқага ҳақиқий концерт майдонига айланган.

Пианино олдида — профессионал мусиқачи.

Унинг ёнида — микрофонни икки қўллаб ушлаб турган икки ёшли қизалоқ.

Атрофда эса тасодифан шу ердан ўтаётган, аммо энди кетишга шошилмаётган ўнлаб томошабинлар.

Боланинг реакцияси ҳаммадан самимий эди

Кичик болаларда катталарга хос «мен қандай кўринаяпман?», «овозим яхши чиқяптими?» ёки «одамлар нима дейди?» каби саволлар ҳали кучли шаклланмаган бўлади.

Шу сабаб уларнинг чиқиши кўпинча жуда самимий қабул қилинади.

Леона ҳам микрофонни олганида атрофда қанча одам борлигига эмас, мусиқага эътибор қаратгандек кўринади.

Унинг юз ифодалари, қўл ҳаракатлари ва пианиночи билан мулоқоти роликка махсус режиссурасиз ҳам эмоционаллик берган.

Нега бу видео одамларни шунчалик таъсирлантирди?

Интернетда ҳар куни минглаб мусиқий роликлар тарқалади. Аммо уларнинг жуда кам қисми одамни тўхтаб томоша қилишга мажбур қилади.

Бу воқеада эса бир нечта кучли элемент бирлашган:

  • тасодифий учрашув,

  • жуда кичик ёшдаги ижрочи,

  • таниш қўшиқ,

  • кўча муҳити

  • ва одамларнинг самимий реакцияси.

Ҳеч ким бу саҳнани олдиндан режалаштирмаган. Қизалоқнинг ўзи ҳам “концерт бериш” учун келмаган.

У шунчаки қўшиқни эшитган ва куйлашни хоҳлаган.

Балким роликнинг энг кучли нуқтаси ҳам шу.

Бир неча дақиқалик воқеа — катта хотира

Emilio Piano учун бу яна бир кўча чиқиши бўлиши мумкин эди. Йўловчилар учун эса оддий сайр.

Аммо икки ёшли қизалоқнинг микрофонни қўлига олиши ҳаммасини ўзгартирди.

Кейин бир неча дақиқа давом этган қўшиқ одамларни бир жойга йиғди, уларнинг юзида табассум пайдо қилди ва тасодифий учрашувни эсда қоладиган воқеага айлантирди.

Баъзан инсонни хурсанд қилиш учун катта саҳна, миллионлаб аудитория ёки мукаммал ижро ҳам шарт эмас.

Пианино, микрофон ва ҳеч кимдан уялмай куйлай бошлаган икки ёшли боланинг ўзи етарли бўлади.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

Лос-АнжелесЭмилио ПианоФрозенФейсбук
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

JONY мухлисининг тўйига кутилмаганда кириб бориб, уни ҳайратда қолдирдиJONY мухлисининг тўйига кутилмаганда кириб бориб, уни ҳайратда қолдирдиБугун, 09:06Роналду ва Жоржинанинг тўйи: эътиборни тортган тафсилотларРоналду ва Жоржинанинг тўйи: эътиборни тортган тафсилотларКеча, 15:31 Раъно Шодиева 47 ёшни қарши олди (видео) Раъно Шодиева 47 ёшни қарши олди (видео)Кеча, 14:55Анн Хэтэуэй ҳомиладорлиги ҳақидаги миш-мишларга жавоб бердиАнн Хэтэуэй ҳомиладорлиги ҳақидаги миш-мишларга жавоб бердиКеча, 13:42Дженна Ортега ташқи кўриниши сабаб шов-шувга айландиДженна Ортега ташқи кўриниши сабаб шов-шувга айландиКеча, 10:40Малика Равшанова 10 ёшга тўлган қизини табриклади (видео)Малика Равшанова 10 ёшга тўлган қизини табриклади (видео)Кеча, 00:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Асал Шодиева “Кавказ асираси” фильмидаги Нина образида мухлисларни ҳайратга солди
Асал Шодиева “Кавказ асираси” фильмидаги Нина образида мухлисларни ҳайратга солди
Майкл Джексоннинг машҳур ҳаракати ортидаги сир очилди
Майкл Джексоннинг машҳур ҳаракати ортидаги сир очилди
Райҳон Уласенова ўғлини уйлантирди: тўйдан видеолар тарқалди
Райҳон Уласенова ўғлини уйлантирди: тўйдан видеолар тарқалди
Шаҳло Салаева ва Вейсел Дулгер тўйидан кейин қаерда яшашини маълум қилди
Шаҳло Салаева ва Вейсел Дулгер тўйидан кейин қаерда яшашини маълум қилди
Мафтуна Холмуротованинг сирли жуфти ҳақидаги изоҳлари ва суратлари тармоқларда барчанинг диққатида!
Мафтуна Холмуротованинг сирли жуфти ҳақидаги изоҳлари ва суратлари тармоқларда барчанинг диққатида!
Дурдона Қурбонова янги клипда мол соғмоқчи эди, аммо ҳаммаси режадагидек кетмади!
Дурдона Қурбонова янги клипда мол соғмоқчи эди, аммо ҳаммаси режадагидек кетмади!
Илк бор ташкил этилган "Mini Miss O'zbekiston 2026" ғолибаси маълум бўлди!
Илк бор ташкил этилган "Mini Miss O'zbekiston 2026" ғолибаси маълум бўлди!
“Севги изтироби” юлдузлари яна бир сериалда жам бўлади
“Севги изтироби” юлдузлари яна бир сериалда жам бўлади