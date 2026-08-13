Эртага Ўзбекистонда об-ҳаво қандай кузатилади?
Ўзгидромет 14 август куни Ўзбекистонда асосан ҳаво бироз булутли бўлиши ва ёғингарчилик кутилмаслигини маълум қилди. Тошкент шаҳрида ҳарорат кечаси 24-26 даража, кундузи 38-40 даража, Қорақалпоғистон Республикаси ва Хоразм вилоятида кечаси 20-25 даража, кундузи 35-40 даража, Бухоро ва Навоий вилоятларида кечаси 21-26 даража, чўл ҳудудларда 27-30 даражагача, кундузи 37-42 даража бўлади.
Ўзгидромет 14 август куни учун об-ҳаво прогнозини маълум қилди.
Тошкент шаҳрида ҳаво бироз булутли бўлади, ёғингарчилик кутилмайди. Ҳарорат кечаси 24-26 даража, кундузи 38-40 даража бўлади.
Қорақалпоғистон Республикаси, Хоразм вилоятида ҳаво бироз булутли, баъзи жойларда ўзгарувчан бўлади, ёғингарчилик кутилмайди. Ҳарорат кечаси 20-25 даража, кундузи 35-40 даража бўлади.
Бухоро ва Навоий вилоятларида ҳаво бироз булутли бўлади, ёғингарчилик кутилмайди. Ҳарорат кечаси 21-26 даража, чўл ҳудудларда баъзи жойларда 27-30 даражагача, кундузи 37-42 даража бўлади.
Тошкент, Самарқанд, Жиззах, Сирдарё вилоятларида ҳаво бироз булутли бўлади, ёғингарчилик кутилмайди. Ҳарорат кечаси 21-26 даража, кундузи 35-40 даража бўлади.
Қашқадарё ва Сурхондарё вилоятларида ҳаво бироз булутли бўлади, ёғингарчилик кутилмайди. Ҳарорат кечаси 21-26 даража, кундузи 37-42 даража бўлади.
Андижон, Наманган, Фарғона вилоятларида ҳаво бироз булутли, баъзи жойларда ўзгарувчан бўлади, ёғингарчилик кутилмайди. Ҳарорат кечаси 21-26 даража, кундузи 35-40 даража бўлади.
Республиканинг тоғли ҳудудларида ҳаво бироз булутли, баъзи жойларда ўзгарувчан бўлади, айрим жойларда қисқа муддатли ёмғир ёғиши, момақалдироқ бўлиши мумкин. Ҳарорат кечаси 15-20 даража, кундузи 28-33 даража бўлади.
…