Зион Suzuki қишки трансферда Ювентус сафига қўшилиши кутилмоқда

·35·Спорт
Зион Suzuki қишки трансферда Ювентус сафига қўшилиши кутилмоқда
Қисқача

Зион Suzuki ва Ювентус ўртасидаги музокаралар якуний босқичга кирди, футболчининг ўзи эса Турин клубига ўтишга розилик билдирди. Дастлаб Пари Сен-Жермен япониялик дарвозабонни бонуслар билан бирга 36 миллион еврога сотиб олиш бўйича келишувга эришган эди, бироқ Suzuki асосий таркиб ва етакчи ролни таклиф қилган Ювентусни танлади.

Туттоспорт нашри тарқатган хабарга кўра, дарвозабон Зион Suzuki ва Ювентус ўртасидаги музокаралар якуний босқичга кирди ва футболчининг ўзи Турин клубига ўтишга розилик билдирди. Мазкур трансфер Европа футболидаги энг муҳим қишки ўтишлардан бирига айланиб, туринликлар таркибидаги дарвозабонлар чизиғини сезиларли даражада кучайтириши кутилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Дастлаб япониялик дарвозабон учун асосий даъвогар сифатида Пари Сен-Жермен кўрилган эди. Франция клуби Пармадан футболчини 36 миллион евро эвазига, шу жумладан бонуслар билан бирга сотиб олиш бўйича келишувга эришган. Парижликлар UEFA Суперкубоги доирасида Астон Вилла қарши ўйин ўтказгани ва жароҳатлар хавфи туфайли трансфер бироз кечиккан эди.

Бироқ хавотирлар ортда қолгач, Пари Сен-Жермен трансферни эълон қилишга ҳозирлик кўрмоқда. Шу билан бирга, футболчининг шахсий истаги ва Париждаги рақобат муҳити ҳал қилувчи рол ўйнади. Пари Сен-Жермен сафида Suzuki Матвей Сафоновга ўринбосар бўлиши кутилган эди, Ювентус эса унга асосий таркибдан жой ва етакчи ролини кафолатлади.

Трансфер шартлари ва молиявий тафсилотлар

Туттоспорт маълумотига кўра, дарвозабон Парижга тиббий кўрикдан ўтиш учун йўл олади ва шундан сўнг ижарага асосида Турин клубига келиб қўшилади. Томонлар ўртасидаги келишув келгуси йилнинг июн ойигача мўлжалланган бўлиб, уни сотиб олиш ҳуқуқини ўз ичига олмайди. Футболчининг маоши Ювентус ва Пари Сен-Жермен ўртасида тенг тақсимланади.

Шунингдек, туринликлар футболчининг техник ривожланиши учун компенсация олишади. Ювентус учун ушбу битим стратегик аҳамиятга эга бўлиб, клуб ўз ресурсларини ҳимоя, ярим ҳимоя ва ҳужум чизиғидаги бошқа муҳим муаммоларни ҳал қилишга йўналтиришни режалаштирган.

Дарвозабонлар бозоридаги Анатолий Трубин ёки Ноа Атуболу каби муқобил вариантларнинг нархи юқорилиги ҳамда Гулелмо Викарио тўлиқ Ишонч уйғотмагани Suzuki вариантини энг мақбул ечимга айлантирди. Келгусида молиявий имкониятлар кенгайгач, Ювентус Алиссон, Миле Свилар, Марко Карнесекки ёки Майк Меньон каби топ-даражадаги дарвозабонларни трансфер қилишни кўриб чиқиши мумкин.

ЮвентусЗион SuzukiПари Сен-ЖерменТрансферА Серия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Феликс Нмеча Юрген Клоппнинг Германия терма жамоасига келишидан руҳланганини айтдиФеликс Нмеча Юрген Клоппнинг Германия терма жамоасига келишидан руҳланганини айтдиБугун, 13:32Энсо Фернандес Манчестер Сити учун ажойиб трансфер бўлиши мумкинЭнсо Фернандес Манчестер Сити учун ажойиб трансфер бўлиши мумкинБугун, 13:32Месси фаолиятини давом эттиришга қарор қилдими? Футбол афсонасининг келажаги бўйича янги хабарМесси фаолиятини давом эттиришга қарор қилдими? Футбол афсонасининг келажаги бўйича янги хабарБугун, 13:25Жонатан Та Венсан Компани ва Хаби Алонсо фаолиятига баҳо бердиЖонатан Та Венсан Компани ва Хаби Алонсо фаолиятига баҳо бердиБугун, 13:16Душан Влахович Туркияга йўл олди: «Ювентус» учун улкан хулосаДушан Влахович Туркияга йўл олди: «Ювентус» учун улкан хулосаБугун, 13:14Жонатан Та Боруссия Дортмундга қарши Суперкубок олдидан фикр билдирдиЖонатан Та Боруссия Дортмундга қарши Суперкубок олдидан фикр билдирдиБугун, 13:00
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
ЖЧ-2026да кутилмаган можаро: Аргентина — Миср ўйинини бошқарган ҳакам четлатилди
ЖЧ-2026да кутилмаган можаро: Аргентина — Миср ўйинини бошқарган ҳакам четлатилди