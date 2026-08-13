Зион Suzuki қишки трансферда Ювентус сафига қўшилиши кутилмоқда
Зион Suzuki ва Ювентус ўртасидаги музокаралар якуний босқичга кирди, футболчининг ўзи эса Турин клубига ўтишга розилик билдирди. Дастлаб Пари Сен-Жермен япониялик дарвозабонни бонуслар билан бирга 36 миллион еврога сотиб олиш бўйича келишувга эришган эди, бироқ Suzuki асосий таркиб ва етакчи ролни таклиф қилган Ювентусни танлади.
Туттоспорт нашри тарқатган хабарга кўра, дарвозабон Зион Suzuki ва Ювентус ўртасидаги музокаралар якуний босқичга кирди ва футболчининг ўзи Турин клубига ўтишга розилик билдирди. Мазкур трансфер Европа футболидаги энг муҳим қишки ўтишлардан бирига айланиб, туринликлар таркибидаги дарвозабонлар чизиғини сезиларли даражада кучайтириши кутилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Дастлаб япониялик дарвозабон учун асосий даъвогар сифатида Пари Сен-Жермен кўрилган эди. Франция клуби Пармадан футболчини 36 миллион евро эвазига, шу жумладан бонуслар билан бирга сотиб олиш бўйича келишувга эришган. Парижликлар UEFA Суперкубоги доирасида Астон Вилла қарши ўйин ўтказгани ва жароҳатлар хавфи туфайли трансфер бироз кечиккан эди.
Бироқ хавотирлар ортда қолгач, Пари Сен-Жермен трансферни эълон қилишга ҳозирлик кўрмоқда. Шу билан бирга, футболчининг шахсий истаги ва Париждаги рақобат муҳити ҳал қилувчи рол ўйнади. Пари Сен-Жермен сафида Suzuki Матвей Сафоновга ўринбосар бўлиши кутилган эди, Ювентус эса унга асосий таркибдан жой ва етакчи ролини кафолатлади.
Трансфер шартлари ва молиявий тафсилотларТуттоспорт маълумотига кўра, дарвозабон Парижга тиббий кўрикдан ўтиш учун йўл олади ва шундан сўнг ижарага асосида Турин клубига келиб қўшилади. Томонлар ўртасидаги келишув келгуси йилнинг июн ойигача мўлжалланган бўлиб, уни сотиб олиш ҳуқуқини ўз ичига олмайди. Футболчининг маоши Ювентус ва Пари Сен-Жермен ўртасида тенг тақсимланади.
Шунингдек, туринликлар футболчининг техник ривожланиши учун компенсация олишади. Ювентус учун ушбу битим стратегик аҳамиятга эга бўлиб, клуб ўз ресурсларини ҳимоя, ярим ҳимоя ва ҳужум чизиғидаги бошқа муҳим муаммоларни ҳал қилишга йўналтиришни режалаштирган.
Дарвозабонлар бозоридаги Анатолий Трубин ёки Ноа Атуболу каби муқобил вариантларнинг нархи юқорилиги ҳамда Гулелмо Викарио тўлиқ Ишонч уйғотмагани Suzuki вариантини энг мақбул ечимга айлантирди. Келгусида молиявий имкониятлар кенгайгач, Ювентус Алиссон, Миле Свилар, Марко Карнесекки ёки Майк Меньон каби топ-даражадаги дарвозабонларни трансфер қилишни кўриб чиқиши мумкин.
…