Mercedes-AMG GT Блакк Сериес янги суперкари “ақлдан оздирувчи” қувватга эга бўлади

·0·Авто
Mercedes-AMG GT Блакк Сериес янги суперкари “ақлдан оздирувчи” қувватга эга бўлади

Mercedes-Benz раҳбари Ола Каллениуснинг маълум қилишича, яқинлашиб келаётган Mercedes-AMG GT Блакк Сериес модели чинакамига “ақлдан оздирувчи” кўрсаткичларни намойиш этади. Компания бош директори автомобил ишқибозлари бу ўта шддатли спорткар хусусиятларини юқори баҳолашига шахсан кафолат берди. Келгуси йилда тақдим этилиши кутилаётган ва 2028-йилда сотувга чиқариладиган мазкур янги автомобил трекларга мўлжалланган келгуси авлод Mercedes-AMG GT3 пойга машинасининг йўлларда ҳаракатланишга рухсат этилган эгизаги ҳисобланади. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Autocar нашрига берган эксклюзив интервюсида Ола Каллениус муҳандисларга ўз ғояларини эркин амалга ошириш имконини бериш муҳимлигини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, янги Блакк Сериес автомобили мутлақо ўзгача бўлиб, ҳеч ким кутмаган ечимларни тақдим этади. Компания раҳбари спорт автомобиллари ихлосмандлари бу янгиликдан асло кўнгли қолмаслигига вақтида шахсий кафолатини берди.

Техник имкониятлар ва асосий рақобатчи

Гарчи компания ҳали аниқ двигател ва тезланиш рақамларини расман тасдиқламаган бўлса-да, AMG мутахассислари сўнгги Блакк Сериес автомобили ҳозирги GT 63 Pro моделининг 603 от кучи ва 627 фунт-фут тортиш кучидан сезиларли даражада юқори қувват ҳамда момент ҳосил қилишини маълум қилди. Концепция ва бозор позицияси бўйича ушбу суперкарнинг энг яқин рақиби сифатида Toyota компаниясининг трекка мослаштирилган янги ГР GT модели кўрилмоқда.

Mercedes бренди Блакк Сериес нишонини ўзининг энг муросасиз ва шафқатсиз йўл спорт автомобиллари учун сақлаб келади. Ушбу ном илк бор 2006 йилда СЛК 55 AMG моделининг ўта экстремал версиясида қўлланилган эди. Янги автомобил ҳам ана шу шарафли анъанани давом эттириб, ўз синфида янги стандартларни белгилаши кутилмоқда.

Ички ёнув двигателларининг келажаги

Каллениуснинг таъкидлашича, текис тирсакли валга эга (флат-плане-кранк) янги V8 двигателининг яратилиши компаниянинг ички ёнув технологияларига киритган сармоявий стратегиясининг муҳим қисмидир. У спорт автомобиллари учун бундай агрегатлар яқин йиллар давомида сув ва ҳаводек зарур бўлишини қайд этди. Шунингдек, раҳбари шахсан V8 двигателли СЛ автомобилига эгалик қилишини ва ихлосмандлар бу турдаги двигателларни нима учун қадрлашини яхши тушунишини билдирди.

Аксарият замонавий моделларда плуг-ин гидрид (PHEV) қувват қурилмаларидан воз кечиб, уларнинг ўрнига енгил гидридланган V8 двигателларини ўрнатишга бўлган интилиш стратегияда сезиларли ўзгариш ясаганидан далолат беради. Бироқ Каллениус компания самарадорликни ошириш ёки қувватни кучайтириш мақсадида PHEV тизимларини келгусида ҳам ривожлантиришда давом этишини қатъий таъкидлади.

MercedesAMGСуперкарАвтомобилЯнгиликлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Британиянинг ВEVК компанияси Қатарда электромобиллар заводини қурадиБританиянинг ВEVК компанияси Қатарда электромобиллар заводини қурадиБугун, 12:24Нега автомобил заводларида роботлар инсонларни тўла алмаштира олмайди?Нега автомобил заводларида роботлар инсонларни тўла алмаштира олмайди?Бугун, 12:22Ваймо АҚШга минглаб Zeekr роботаксиларини олиб келдиВаймо АҚШга минглаб Zeekr роботаксиларини олиб келдиБугун, 11:29Универсал автомобиллар нима учун кроссоверлардан устун турадиУниверсал автомобиллар нима учун кроссоверлардан устун турадиБугун, 10:22Яндекс ойига 1,5 мингта етказиб бериш роботини ишлаб чиқаришни режалаштирмоқдаЯндекс ойига 1,5 мингта етказиб бериш роботини ишлаб чиқаришни режалаштирмоқдаБугун, 00:23Chevrolet Хитой бозорини тарк этиб, янги машиналар савдосини тўхтатдиChevrolet Хитой бозорини тарк этиб, янги машиналар савдосини тўхтатдиКеча, 23:23
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Land Rover ва Chery ҳамкорлигида Фреэландер 8 тақдим этилди: Гигант экранли йўлтанламас
Land Rover ва Chery ҳамкорлигида Фреэландер 8 тақдим этилди: Гигант экранли йўлтанламас
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин
Genesis компанияси гольф майдонлари учун тўрт моторли ҳашаматли Бох Буггй концептини тақдим этди
Genesis компанияси гольф майдонлари учун тўрт моторли ҳашаматли Бох Буггй концептини тақдим этди
Ferrariнинг сунъий узатмалар қутиси автомобил ихлосмандларини ҳайратда қолдирди
Ferrariнинг сунъий узатмалар қутиси автомобил ихлосмандларини ҳайратда қолдирди
AvtoVAZ янгиланган Lada Niva Legend моделини серияли ишлаб чиқаришни бошлади
AvtoVAZ янгиланган Lada Niva Legend моделини серияли ишлаб чиқаришни бошлади
Россия автосаноатида янги давр: 500 от кучига эга Lada Azimut гибриди тақдим этилади
Россия автосаноатида янги давр: 500 от кучига эга Lada Azimut гибриди тақдим этилади