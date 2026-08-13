Mercedes-AMG GT Блакк Сериес янги суперкари “ақлдан оздирувчи” қувватга эга бўлади
Mercedes-Benz раҳбари Ола Каллениуснинг маълум қилишича, яқинлашиб келаётган Mercedes-AMG GT Блакк Сериес модели чинакамига “ақлдан оздирувчи” кўрсаткичларни намойиш этади. Компания бош директори автомобил ишқибозлари бу ўта шддатли спорткар хусусиятларини юқори баҳолашига шахсан кафолат берди. Келгуси йилда тақдим этилиши кутилаётган ва 2028-йилда сотувга чиқариладиган мазкур янги автомобил трекларга мўлжалланган келгуси авлод Mercedes-AMG GT3 пойга машинасининг йўлларда ҳаракатланишга рухсат этилган эгизаги ҳисобланади. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Autocar нашрига берган эксклюзив интервюсида Ола Каллениус муҳандисларга ўз ғояларини эркин амалга ошириш имконини бериш муҳимлигини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, янги Блакк Сериес автомобили мутлақо ўзгача бўлиб, ҳеч ким кутмаган ечимларни тақдим этади. Компания раҳбари спорт автомобиллари ихлосмандлари бу янгиликдан асло кўнгли қолмаслигига вақтида шахсий кафолатини берди.
Техник имкониятлар ва асосий рақобатчиГарчи компания ҳали аниқ двигател ва тезланиш рақамларини расман тасдиқламаган бўлса-да, AMG мутахассислари сўнгги Блакк Сериес автомобили ҳозирги GT 63 Pro моделининг 603 от кучи ва 627 фунт-фут тортиш кучидан сезиларли даражада юқори қувват ҳамда момент ҳосил қилишини маълум қилди. Концепция ва бозор позицияси бўйича ушбу суперкарнинг энг яқин рақиби сифатида Toyota компаниясининг трекка мослаштирилган янги ГР GT модели кўрилмоқда.
Mercedes бренди Блакк Сериес нишонини ўзининг энг муросасиз ва шафқатсиз йўл спорт автомобиллари учун сақлаб келади. Ушбу ном илк бор 2006 йилда СЛК 55 AMG моделининг ўта экстремал версиясида қўлланилган эди. Янги автомобил ҳам ана шу шарафли анъанани давом эттириб, ўз синфида янги стандартларни белгилаши кутилмоқда.
Ички ёнув двигателларининг келажагиКаллениуснинг таъкидлашича, текис тирсакли валга эга (флат-плане-кранк) янги V8 двигателининг яратилиши компаниянинг ички ёнув технологияларига киритган сармоявий стратегиясининг муҳим қисмидир. У спорт автомобиллари учун бундай агрегатлар яқин йиллар давомида сув ва ҳаводек зарур бўлишини қайд этди. Шунингдек, раҳбари шахсан V8 двигателли СЛ автомобилига эгалик қилишини ва ихлосмандлар бу турдаги двигателларни нима учун қадрлашини яхши тушунишини билдирди.
Аксарият замонавий моделларда плуг-ин гидрид (PHEV) қувват қурилмаларидан воз кечиб, уларнинг ўрнига енгил гидридланган V8 двигателларини ўрнатишга бўлган интилиш стратегияда сезиларли ўзгариш ясаганидан далолат беради. Бироқ Каллениус компания самарадорликни ошириш ёки қувватни кучайтириш мақсадида PHEV тизимларини келгусида ҳам ривожлантиришда давом этишини қатъий таъкидлади.
…