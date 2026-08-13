Xiaomi сувни ҳам тозаловчи, ҳам қайнаттирувчи янги қурилмани тақдим этди

·24·Техно
Xiaomi сувни ҳам тозаловчи, ҳам қайнаттирувчи янги қурилмани тақдим этди
Қисқача

Xiaomi ошхона учун мўлжалланган, сувни филтрлаб, уни тўғридан-тўғри қиздирадиган Mijia Ватер Пурифиер 2 Боилинг Эдитион қурилмасини тақдим этди. Қурилма Хитой бозорида дастлабки буюртмалар учун мавжуд бўлиб, унинг тавсия этилган нархи 2999 юан, дастлабки буюртма нархи эса 2699 юан этиб белгиланган.

Xiaomi компанияси ошхона учун мўлжалланган, сувни фильтрдан ўтказиш ва уни тўғридан-тўғри қиздириш функцияларини ўзида мужассам этган янги қурилма — Mijia Ватер Пурифиер 2 Боилинг Эдитион тизимини намойиш этди. Мазкур қурилма ошхоналардаги анъанавий сув фильтрлари ҳамда электрик чойнаклар ўрнини эгаллашга мўлжалланган бўлиб, ҳозирнинг ўзида Хитой бозорида дастлабки буюртмалар учун мавжуд. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, янги сув тозалагичнинг тавсия этилган нархи 2999 юанкни ташкил этади, бироқ дастлабки буюртма босқичида уни 2699 юан эвазига харид қилиш мумкин. Қурилманинг асосий ўзига хос жиҳати шундаки, сув фильтрлангач, тўғридан-тўғри унинг ички қисмида иситилади ва фойдаланувчи биргина тугмани босиш орқали 100 даражагача бўлган қайнаган сувга эга бўлиши мумкин.

Техник имкониятлар ва филтрация тизими

Тизим юқори унумдорликка эга бўлиб, унинг ёрдамида бир дақиқада 5,4 литргача илиқ сув ёки 2 литр қайнноқ сув олиш имконияти мавжуд. Шунингдек, қурилманинг иссиқлик изоляциясига эга ички идишида 1,5 литргача қайнаган сув ёки 4,5 литр илиқ сувни сақлаб туриш кўзда тутилган бўлиб, бу кундалик турмушда жуда қўл келади.

Қурилма 12 босқичли илғор филтрация тизимидан фойдаланади. Ишлаб чиқарувчининг таъкидлашича, ушбу тизим сувдан 145 турдаги ифлосликларни самарали равишда йўқ қилиш қобилиятига эга. Хусусан, қўрғошин ва кадмий каби оғир металларни тозалаш самарадорлиги мос равишда 99,9 фоизни ҳамда 99,8 фоизни ташкил этади, ичак таёқчаси бактерияси эса тўлиқ йўқотилади.

Хавфсизлик ва ақлли бошқарув

Таркибида қўлланилган тескари осмос (объектив осмос) мембранаси сувни тузсизлантириш даражасини 98 фоизгача таъминлайди. Сув билан бевосита алоқада бўладиган барча ички қисмлар 304-даражали озиқ-овқат зангламайдиган пўлатидан тайёрланган. Қолаверса, ишлаб чиқарувчи қурилма таркибида бисфенол-А ва фосфатлар мутлақо йўқлигини расман кафолатлаган.

Янги ошхона тизими замонавий технологиялар билан ҳамоҳанг тарзда ишлайди. Mi Home иловаси орқали фойдаланувчилар сув сарфини, фильтрлар ҳолатини реал вақт режимида назорат қилишлари ва сув узатиш режимларини масофадан туриб ўзгартиришлари мумкин. Ошхона шкафи остига ўрнатишга мўлжалланган мазкур қурилма хонадонларда тоза ичимлик суви, илиқ сув ҳамда қайнноқ сув таъминотини бир вақтнинг ўзида ҳал қилади.

XiaomiСув фильтриТехнологияларОшхона техникасиЯнги қурилмалар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Starlink Вьетнам бозорига кирди ва буюртмаларни қабул қила бошладиStarlink Вьетнам бозорига кирди ва буюртмаларни қабул қила бошладиБугун, 13:21NVIDIA RTX Pro 6000 видеокартаси нархи икки бараварга ошдиNVIDIA RTX Pro 6000 видеокартаси нархи икки бараварга ошдиБугун, 12:23Samsung Galaxy S27 камераларида ўзгарувчан диафрагмадан воз кечдиSamsung Galaxy S27 камераларида ўзгарувчан диафрагмадан воз кечдиБугун, 10:58Ozon Банк иловаси Google Play дўконидан олиб ташландиOzon Банк иловаси Google Play дўконидан олиб ташландиБугун, 10:24Radeon RX 9000 видеокарталари нархи 7–20 фоизгача қимматлашиши кутилмоқдаRadeon RX 9000 видеокарталари нархи 7–20 фоизгача қимматлашиши кутилмоқдаБугун, 08:53Google Pixel 11 тақдим этилди: янги 2 нм чипли флагман ва унинг нархиGoogle Pixel 11 тақдим этилди: янги 2 нм чипли флагман ва унинг нархиБугун, 04:51
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди