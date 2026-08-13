Xiaomi сувни ҳам тозаловчи, ҳам қайнаттирувчи янги қурилмани тақдим этди
Xiaomi ошхона учун мўлжалланган, сувни филтрлаб, уни тўғридан-тўғри қиздирадиган Mijia Ватер Пурифиер 2 Боилинг Эдитион қурилмасини тақдим этди. Қурилма Хитой бозорида дастлабки буюртмалар учун мавжуд бўлиб, унинг тавсия этилган нархи 2999 юан, дастлабки буюртма нархи эса 2699 юан этиб белгиланган.
Xiaomi компанияси ошхона учун мўлжалланган, сувни фильтрдан ўтказиш ва уни тўғридан-тўғри қиздириш функцияларини ўзида мужассам этган янги қурилма — Mijia Ватер Пурифиер 2 Боилинг Эдитион тизимини намойиш этди. Мазкур қурилма ошхоналардаги анъанавий сув фильтрлари ҳамда электрик чойнаклар ўрнини эгаллашга мўлжалланган бўлиб, ҳозирнинг ўзида Хитой бозорида дастлабки буюртмалар учун мавжуд. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, янги сув тозалагичнинг тавсия этилган нархи 2999 юанкни ташкил этади, бироқ дастлабки буюртма босқичида уни 2699 юан эвазига харид қилиш мумкин. Қурилманинг асосий ўзига хос жиҳати шундаки, сув фильтрлангач, тўғридан-тўғри унинг ички қисмида иситилади ва фойдаланувчи биргина тугмани босиш орқали 100 даражагача бўлган қайнаган сувга эга бўлиши мумкин.
Техник имкониятлар ва филтрация тизимиТизим юқори унумдорликка эга бўлиб, унинг ёрдамида бир дақиқада 5,4 литргача илиқ сув ёки 2 литр қайнноқ сув олиш имконияти мавжуд. Шунингдек, қурилманинг иссиқлик изоляциясига эга ички идишида 1,5 литргача қайнаган сув ёки 4,5 литр илиқ сувни сақлаб туриш кўзда тутилган бўлиб, бу кундалик турмушда жуда қўл келади.
Қурилма 12 босқичли илғор филтрация тизимидан фойдаланади. Ишлаб чиқарувчининг таъкидлашича, ушбу тизим сувдан 145 турдаги ифлосликларни самарали равишда йўқ қилиш қобилиятига эга. Хусусан, қўрғошин ва кадмий каби оғир металларни тозалаш самарадорлиги мос равишда 99,9 фоизни ҳамда 99,8 фоизни ташкил этади, ичак таёқчаси бактерияси эса тўлиқ йўқотилади.
Хавфсизлик ва ақлли бошқарувТаркибида қўлланилган тескари осмос (объектив осмос) мембранаси сувни тузсизлантириш даражасини 98 фоизгача таъминлайди. Сув билан бевосита алоқада бўладиган барча ички қисмлар 304-даражали озиқ-овқат зангламайдиган пўлатидан тайёрланган. Қолаверса, ишлаб чиқарувчи қурилма таркибида бисфенол-А ва фосфатлар мутлақо йўқлигини расман кафолатлаган.
Янги ошхона тизими замонавий технологиялар билан ҳамоҳанг тарзда ишлайди. Mi Home иловаси орқали фойдаланувчилар сув сарфини, фильтрлар ҳолатини реал вақт режимида назорат қилишлари ва сув узатиш режимларини масофадан туриб ўзгартиришлари мумкин. Ошхона шкафи остига ўрнатишга мўлжалланган мазкур қурилма хонадонларда тоза ичимлик суви, илиқ сув ҳамда қайнноқ сув таъминотини бир вақтнинг ўзида ҳал қилади.
…