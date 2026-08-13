Жонатан Та Боруссия Дортмундга қарши Суперкубок олдидан фикр билдирди
Мюнхеннинг Бавария клуби ҳимоячиси Жонатан Та ДФЛ-Суперкубокда Боруссия Дортмундга қарши баҳсда ғалаба қозониб, мавсумдаги илк совринни қўлга киритишга тайёрлигини билдирди. У жамоа ҳимоя чизиғидаги кўрсаткичларни сезиларли даражада яхшилашни мақсад қилганини айтди. Германия терма жамоаси аъзоси Бавария сафидаги иккинчи мавсумида яна бир йирик совринни қўлга киритишни истамоқда.
Мюнхеннинг Бавария клуби марказий ҳимоячиси Жонатан Та янги мавсум олдидан ўтказиладиган ДФЛ-Суперкубок баҳси ва асосий рақиб Боруссия Дортмундга қарши ўйин ҳақида ўз фикрлари билан ўртоқлашди. ixbt.com ва бошқа спорт нашрлари хабар қилишича, футболчи мавсумдаги илк совринни қўлга киритишга тайёр эканлигини ва жамоанинг ҳимоя чизиғидаги кўрсаткичларини сезиларли даражада яхшилашни мақсад қилганини таъкидлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Мюнхенликлар сафидаги иккинчи мавсумини бошлаётган Германия терма жамоаси аъзоси ўтган муваффақиятли дебют йилидан сўнг яна бир йирик совринни қўлга киритишни истамоқда. Анъанавий тарзда мавсум аввалида ташкил этиладиган ушбу учрашув Бавария клуби учун ички майдондаги устунлигини яна бир бор намойиш этиш учун қулай имкониятдир.
Соврин учун кураш ва қатъий мақсадларЖонатан Танинг сўзларига кўра, мавсум бошидаги бу кубок бошқа мусобақалардан ўзига хослиги билан ажралиб туради. Ўтган мавсумдаги муваффақиятли ўйинлар туфайли жамоа ҳозирда мазкур соврин учун курашиш имкониятига эга бўлди.
"Совринларни ютиш ҳар доим ўзгача ҳиссиёт. Ва бу кубок мавсум давомидаги бошқа совринлардан фарқ қилади. Охирида биз ажойиб мавсумни ўтказдик ва айнан шунинг учун ҳам мавсум бошида ушбу соврин учун майдонга тушамиз. Албатта, биз ғалаба қозониш учун борамиз", дея таъкидлади ҳимоячи.
Жамоага мослашиш ва етакчилик ролиМюнхен клубига кўчиб ўтиш қарорини эсга ўлароқ, тажрибали футболчи ўз танловидан мамнунлигини билдирди. У ўтган қисқа вақт ичида жамоанинг асосий фигурасига айланди ва ўзини ўзгача муҳитда эркин ҳис қилаётганини айтди.
Футболчи ўз қарорига таяниб тўғри йўл танлаганини, жамоадошлари ва мураббийлар уни ҳам ўйинчи, ҳам шахс сифатида яхши қабул қилганини алоҳида эътироф этди.
Ҳимояни яхшилаш ва келгуси режаларТўлиқ бир йиллик тажрибага эга бўлган Жонатан Та энди кийиниш хонасида ҳам катта масъулиятни ўз зиммасига олишга тайёрлигини кўрсатмоқда. У ҳимоя чизиғидаги ўйин сифатини ошириш бўйича аниқ тактик мақсадларни белгилаб олган.
Унга кўра, жамоа ўтган мавсумдаги натижалардан келиб чиқиб, хатоларни таҳлил қилган ҳолда ҳар бир ўйинда янада ишончли ҳаракат қилишни ва бор эътиборини янги ғалабаларга қаратишни режалаштирмоқда.
…