Жонатан Та Боруссия Дортмундга қарши Суперкубок олдидан фикр билдирди

·35·Спорт
Жонатан Та Боруссия Дортмундга қарши Суперкубок олдидан фикр билдирди
Қисқача

Мюнхеннинг Бавария клуби ҳимоячиси Жонатан Та ДФЛ-Суперкубокда Боруссия Дортмундга қарши баҳсда ғалаба қозониб, мавсумдаги илк совринни қўлга киритишга тайёрлигини билдирди. У жамоа ҳимоя чизиғидаги кўрсаткичларни сезиларли даражада яхшилашни мақсад қилганини айтди. Германия терма жамоаси аъзоси Бавария сафидаги иккинчи мавсумида яна бир йирик совринни қўлга киритишни истамоқда.

Мюнхеннинг Бавария клуби марказий ҳимоячиси Жонатан Та янги мавсум олдидан ўтказиладиган ДФЛ-Суперкубок баҳси ва асосий рақиб Боруссия Дортмундга қарши ўйин ҳақида ўз фикрлари билан ўртоқлашди. ixbt.com ва бошқа спорт нашрлари хабар қилишича, футболчи мавсумдаги илк совринни қўлга киритишга тайёр эканлигини ва жамоанинг ҳимоя чизиғидаги кўрсаткичларини сезиларли даражада яхшилашни мақсад қилганини таъкидлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Мюнхенликлар сафидаги иккинчи мавсумини бошлаётган Германия терма жамоаси аъзоси ўтган муваффақиятли дебют йилидан сўнг яна бир йирик совринни қўлга киритишни истамоқда. Анъанавий тарзда мавсум аввалида ташкил этиладиган ушбу учрашув Бавария клуби учун ички майдондаги устунлигини яна бир бор намойиш этиш учун қулай имкониятдир.

Соврин учун кураш ва қатъий мақсадлар

Жонатан Танинг сўзларига кўра, мавсум бошидаги бу кубок бошқа мусобақалардан ўзига хослиги билан ажралиб туради. Ўтган мавсумдаги муваффақиятли ўйинлар туфайли жамоа ҳозирда мазкур соврин учун курашиш имкониятига эга бўлди.

"Совринларни ютиш ҳар доим ўзгача ҳиссиёт. Ва бу кубок мавсум давомидаги бошқа совринлардан фарқ қилади. Охирида биз ажойиб мавсумни ўтказдик ва айнан шунинг учун ҳам мавсум бошида ушбу соврин учун майдонга тушамиз. Албатта, биз ғалаба қозониш учун борамиз", дея таъкидлади ҳимоячи.

Жамоага мослашиш ва етакчилик роли

Мюнхен клубига кўчиб ўтиш қарорини эсга ўлароқ, тажрибали футболчи ўз танловидан мамнунлигини билдирди. У ўтган қисқа вақт ичида жамоанинг асосий фигурасига айланди ва ўзини ўзгача муҳитда эркин ҳис қилаётганини айтди.

Футболчи ўз қарорига таяниб тўғри йўл танлаганини, жамоадошлари ва мураббийлар уни ҳам ўйинчи, ҳам шахс сифатида яхши қабул қилганини алоҳида эътироф этди.

Ҳимояни яхшилаш ва келгуси режалар

Тўлиқ бир йиллик тажрибага эга бўлган Жонатан Та энди кийиниш хонасида ҳам катта масъулиятни ўз зиммасига олишга тайёрлигини кўрсатмоқда. У ҳимоя чизиғидаги ўйин сифатини ошириш бўйича аниқ тактик мақсадларни белгилаб олган.

Унга кўра, жамоа ўтган мавсумдаги натижалардан келиб чиқиб, хатоларни таҳлил қилган ҳолда ҳар бир ўйинда янада ишончли ҳаракат қилишни ва бор эътиборини янги ғалабаларга қаратишни режалаштирмоқда.

БаварияБоруссия ДортмундЖонатан ТаДФЛ-СуперкубокГермания футболи
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Месси фаолиятини давом эттиришга қарор қилдими? Футбол афсонасининг келажаги бўйича янги хабарМесси фаолиятини давом эттиришга қарор қилдими? Футбол афсонасининг келажаги бўйича янги хабарБугун, 13:25Жонатан Та Венсан Компани ва Хаби Алонсо фаолиятига баҳо бердиЖонатан Та Венсан Компани ва Хаби Алонсо фаолиятига баҳо бердиБугун, 13:16Душан Влахович Туркияга йўл олди: «Ювентус» учун улкан хулосаДушан Влахович Туркияга йўл олди: «Ювентус» учун улкан хулосаБугун, 13:14Душан Влаҳовиć “Ювентус”дан “Бешиктош”га ўтдиДушан Влаҳовиć “Ювентус”дан “Бешиктош”га ўтдиБугун, 12:54Зион Suzuki қишки трансферда Ювентус сафига қўшилиши кутилмоқдаЗион Suzuki қишки трансферда Ювентус сафига қўшилиши кутилмоқдаБугун, 12:38Эллиот Андерсон Манчестер Сити сафида дебют қилишга тайёрЭллиот Андерсон Манчестер Сити сафида дебют қилишга тайёрБугун, 12:34
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
ЖЧ-2026да кутилмаган можаро: Аргентина — Миср ўйинини бошқарган ҳакам четлатилди
ЖЧ-2026да кутилмаган можаро: Аргентина — Миср ўйинини бошқарган ҳакам четлатилди