Пятёрочка озиқ-овқат маҳсулотлари яроқлилик муддатини эслатувчи сервисни ишга туширди

·0·Техно
Пятёрочка озиқ-овқат маҳсулотлари яроқлилик муддатини эслатувчи сервисни ишга туширди

Россиянинг машҳур «Пятёрочка» савдо тармоқлари ўз мобил иловасида харидорларга маҳсулотларнинг яроқлилик муддати тугаётгани ҳақида ўз вақтида хабар берувчи янги рақамли сервисни босқичма-босқич жорий эта бошлади. IXBT.com нашрининг хабар беришича, мазкур тизим харидорларнинг уйни бошқаришини осонлаштирибгина қолмай, ортиқча озиқ-овқат чиқиндиларини қисқартиришга ҳам хизмат қилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги функциянинг ишлаш механикаси мутлақо автоматлаштирилган бўлиб, харидорлардан ортиқча ҳаракат талаб этмайди. Тизим «X5 Клуб» содиқлик картаси ёрдамида амалга оширилган харидларни таҳлил қилади ва «Честний знак» рақамли маркировка маълумотларига таянади. Харид чоғида маҳсулотнинг ишлаб чиқарилган санаси ҳамда яроқлилик муддати рақамли код орқали автоматик тарзда ўқиб олинади.

Смарт-алгоритмлар ва тоифалар бўйича эслатмалар

Махсус ишлаб чиқилган алгоритм маҳсулот турига қараб истеъмолчига қачон огоҳлантириш юборилишини ўзи белгилайди. Бунда харидорлар чекларни қўлда киритиши, маҳсулотларни алоҳида суратга олиши ёки штрих-кодларни сканерлаши шарт эмас. Барча жараён фон режимида амалга оширилади.

Маълумотларга кўра, эслатмалар муддати маҳсулот категориясидан келиб чиқиб турлича белгиланади. Жумладан:

  • Сут маҳсулотлари учун яроқлилик муддати тугашига уч кун қолганда хабар келади.
  • Болалар озиқ-овқатлари учун эса бу муддат беш кунни ташкил этади.
Харидор харидни амалга оширгандан сўнг илова орқали маҳсулотни истеъмол қилиш тавсия этилган аниқ сана кўрсатилган билдиришномани қабул қилиб олади.

Келгусидаги режалар ва экологик аҳамият

Ташкилотчиларнинг фикрича, ушбу лойиҳа уй шароитида озиқ-овқат захираларини оқилона назорат қилиш имконини беради. Шу билан бирга, у уй хўжаликларида ортиқча маҳсулотларнинг бузилиб қолиши ва уларнинг ахлатга ташланишининг олдини олиш орқали экологик барқарорликка ҳам ўз ҳиссасини қўшади.

Келгусида X5 Груп таркибига кирувчи бошқа йирик савдо тармоқлари, хусусан, «Перекрёсток» ва «Чижик» супермаркетларида ҳам шундай ақлли эслатма тизимларини ишга тушириш режалаштирилган. Мутахассисларнинг таъкидлашича, давлат маркировка тизими маълумотлари нафақат товарлар айланмасини назорат қилиш, балки истеъмолчилар хавфсизлиги ва қулайлигига қаратилган замонавий хизматларни яратиш учун ҳам кенг имкониятлар очмоқда.

ПятёрочкаТехнологияларМобил иловаИстеъмолчиОзиқ-овқат
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Starlink Вьетнам бозорига кирди ва буюртмаларни қабул қила бошладиStarlink Вьетнам бозорига кирди ва буюртмаларни қабул қила бошладиБугун, 13:21Xiaomi сувни ҳам тозаловчи, ҳам қайнаттирувчи янги қурилмани тақдим этдиXiaomi сувни ҳам тозаловчи, ҳам қайнаттирувчи янги қурилмани тақдим этдиБугун, 12:54NVIDIA RTX Pro 6000 видеокартаси нархи икки бараварга ошдиNVIDIA RTX Pro 6000 видеокартаси нархи икки бараварга ошдиБугун, 12:23Samsung Galaxy S27 камераларида ўзгарувчан диафрагмадан воз кечдиSamsung Galaxy S27 камераларида ўзгарувчан диафрагмадан воз кечдиБугун, 10:58Ozon Банк иловаси Google Play дўконидан олиб ташландиOzon Банк иловаси Google Play дўконидан олиб ташландиБугун, 10:24Radeon RX 9000 видеокарталари нархи 7–20 фоизгача қимматлашиши кутилмоқдаRadeon RX 9000 видеокарталари нархи 7–20 фоизгача қимматлашиши кутилмоқдаБугун, 08:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди