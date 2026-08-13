Пятёрочка озиқ-овқат маҳсулотлари яроқлилик муддатини эслатувчи сервисни ишга туширди
Россиянинг машҳур «Пятёрочка» савдо тармоқлари ўз мобил иловасида харидорларга маҳсулотларнинг яроқлилик муддати тугаётгани ҳақида ўз вақтида хабар берувчи янги рақамли сервисни босқичма-босқич жорий эта бошлади. IXBT.com нашрининг хабар беришича, мазкур тизим харидорларнинг уйни бошқаришини осонлаштирибгина қолмай, ортиқча озиқ-овқат чиқиндиларини қисқартиришга ҳам хизмат қилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги функциянинг ишлаш механикаси мутлақо автоматлаштирилган бўлиб, харидорлардан ортиқча ҳаракат талаб этмайди. Тизим «X5 Клуб» содиқлик картаси ёрдамида амалга оширилган харидларни таҳлил қилади ва «Честний знак» рақамли маркировка маълумотларига таянади. Харид чоғида маҳсулотнинг ишлаб чиқарилган санаси ҳамда яроқлилик муддати рақамли код орқали автоматик тарзда ўқиб олинади.
Смарт-алгоритмлар ва тоифалар бўйича эслатмаларМахсус ишлаб чиқилган алгоритм маҳсулот турига қараб истеъмолчига қачон огоҳлантириш юборилишини ўзи белгилайди. Бунда харидорлар чекларни қўлда киритиши, маҳсулотларни алоҳида суратга олиши ёки штрих-кодларни сканерлаши шарт эмас. Барча жараён фон режимида амалга оширилади.
Маълумотларга кўра, эслатмалар муддати маҳсулот категориясидан келиб чиқиб турлича белгиланади. Жумладан:
- Сут маҳсулотлари учун яроқлилик муддати тугашига уч кун қолганда хабар келади.
- Болалар озиқ-овқатлари учун эса бу муддат беш кунни ташкил этади.
Келгусидаги режалар ва экологик аҳамиятТашкилотчиларнинг фикрича, ушбу лойиҳа уй шароитида озиқ-овқат захираларини оқилона назорат қилиш имконини беради. Шу билан бирга, у уй хўжаликларида ортиқча маҳсулотларнинг бузилиб қолиши ва уларнинг ахлатга ташланишининг олдини олиш орқали экологик барқарорликка ҳам ўз ҳиссасини қўшади.
Келгусида X5 Груп таркибига кирувчи бошқа йирик савдо тармоқлари, хусусан, «Перекрёсток» ва «Чижик» супермаркетларида ҳам шундай ақлли эслатма тизимларини ишга тушириш режалаштирилган. Мутахассисларнинг таъкидлашича, давлат маркировка тизими маълумотлари нафақат товарлар айланмасини назорат қилиш, балки истеъмолчилар хавфсизлиги ва қулайлигига қаратилган замонавий хизматларни яратиш учун ҳам кенг имкониятлар очмоқда.
…