Эрлинг Холандни тўхтатиш йўли борми?
Эрлинг Холандни тўхтатиш дунёнинг энг тажрибали ҳимоячилари учун ҳам жуда мураккаб вазифа бўлиб, унга қарши аниқ тактика белгилаш имконсиз деб баҳоланмоқда. Собиқ ҳимоячи Колин Хендри фикрича, Габриел Магаляш каби синчков ҳаракат қилиб, бор имкониятни ишга солишдан бошқа чора йўқ. Холанд Манчестер Сити сафидаги 198 та учрашувда 162 та гол урган, шундан 112 таси Англия чемпионатининг юқори дивизионига тўғри келади.
Англия Премер-лигаси ва Европа футболининг энг хавфли ҳужумчиларидан бири бўлиб турган Эрлинг Холанднинг ўйинини жиловлаш бугунги кунда дунёнинг энг тажрибали ҳимоячилари учун ҳам энг мураккаб вазифалардан бирига айланган. Голлар ёмғирини ёғдиришда давом этаётган норвегиялик футболчининг имкониятлари рақиб мураббийлар ва ўйинчиларни бош қотиришга мажбур қилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com хабар беришича, Манчестер Сити сафида тўп сурадиган ҳужумчини тўхтатиш йўллари ҳақида собиқ ҳимоячи Колин Хендри ўз фикрларини билдириб ўтди. Унинг сўзларига кўра, бу даражадаги форвардга қарши қандай тактика қўллаш кераклигини аниқ айтишнинг ўзи имконсиз вазифадир.
Ҳозирги кунда дунё футболининг глобал элита қисмига кирувчи Эрлинг Холандни майдонда зарарсизлантира оладиган ҳимоячилар жуда кам. Шунга қарамай, айрим футболчилар унга қарши курашда маълум даражада муваффақият қозонишмоқда.
Арсенал ҳимоячиси тажрибаси ва Холанд статистикасиАрсенал марказий ҳимоячиси Габриел Магаляш Англия Премер-лигасидаги ўзаро ўйинларда Эрлинг Холандга қарши курашда энг яхши натижа кўрсатган ўйинчилардан бири сифатида эътироф этилади. Бироқ, шунчалик юқори савиядаги ҳимоячилар ҳам баъзида норвегиялик тўпурарнинг маҳорати қаршисида ожиз қолаётганини тан олишга мажбур бўлишади.
Статистик маълумотларга таянилса, Холанд Манчестер Сити сафида ўтказган 198 та учрашувда нақд 162 та гол уришга муваффақ бўлган. Шундан 112 таси айниқса Англия чемпионатининг юқори дивизионига тўғри келади. Шунингдек, унинг ҳисобида учтагина Олтин бутса мавжуд бўлиб, у 2022–2023-йилги мавсумда жамоаси билан тарихий Требел — учта асосий совринни қўлга киритишда бош ролни ўйнаган.
Келажакдаги режалар ва ҳимоячининг эътирофиМанчестер Сити раҳбарияти ўзининг қўрқув билмас 9-рақамли ҳужумчиси билан 2034-йилгача мўлжалланган улкан 10 йиллик шартнома имзолаган. Бу эса ҳужумчи яна кўп мавсумлар давомида Премер-лига рақибларини қўрқувда сақлашда давом этишини англатади. Реал Мадрид каби гранд клубларнинг қизиқишларига қарамай, футболчи ҳозирча Манчестерда қолишни афзал кўрмоқда.
Bet442 билан ҳамкорликда Goal.com нашрига берган эксклюзив интервюсида Колин Хендри Холандга қарши қандай ўйнаган бўлар эди, деган саволга ўзига хос тарзда жавоб қайтарди. Собиқ футболчи бу саволга ҳазиломуз тарзда аниқ жавоб йўқлигини таъкидлаб ўтди.
Хендрининг фикрича, Габриел каби синчковлик билан ҳаракат қилиб, фақат бор имкониятни ишга солган ҳолда ўзингизни синаб кўришдан бошқа чора қолмайди. У ўз даврида 1998-йилдаги Роналдо билан бўлган таққослашларга тўхталиб, бундай даражадаги футболчиларга қарши майдонга тушиш ҳар қандай ҳимоячи учун улкан синов эканини қўшимча қилди.
…