Эрлинг Холандни тўхтатиш йўли борми?

·47·Спорт
Эрлинг Холандни тўхтатиш йўли борми?
Қисқача

Эрлинг Холандни тўхтатиш дунёнинг энг тажрибали ҳимоячилари учун ҳам жуда мураккаб вазифа бўлиб, унга қарши аниқ тактика белгилаш имконсиз деб баҳоланмоқда. Собиқ ҳимоячи Колин Хендри фикрича, Габриел Магаляш каби синчков ҳаракат қилиб, бор имкониятни ишга солишдан бошқа чора йўқ. Холанд Манчестер Сити сафидаги 198 та учрашувда 162 та гол урган, шундан 112 таси Англия чемпионатининг юқори дивизионига тўғри келади.

Англия Премер-лигаси ва Европа футболининг энг хавфли ҳужумчиларидан бири бўлиб турган Эрлинг Холанднинг ўйинини жиловлаш бугунги кунда дунёнинг энг тажрибали ҳимоячилари учун ҳам энг мураккаб вазифалардан бирига айланган. Голлар ёмғирини ёғдиришда давом этаётган норвегиялик футболчининг имкониятлари рақиб мураббийлар ва ўйинчиларни бош қотиришга мажбур қилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com хабар беришича, Манчестер Сити сафида тўп сурадиган ҳужумчини тўхтатиш йўллари ҳақида собиқ ҳимоячи Колин Хендри ўз фикрларини билдириб ўтди. Унинг сўзларига кўра, бу даражадаги форвардга қарши қандай тактика қўллаш кераклигини аниқ айтишнинг ўзи имконсиз вазифадир.

Ҳозирги кунда дунё футболининг глобал элита қисмига кирувчи Эрлинг Холандни майдонда зарарсизлантира оладиган ҳимоячилар жуда кам. Шунга қарамай, айрим футболчилар унга қарши курашда маълум даражада муваффақият қозонишмоқда.

Арсенал ҳимоячиси тажрибаси ва Холанд статистикаси

Арсенал марказий ҳимоячиси Габриел Магаляш Англия Премер-лигасидаги ўзаро ўйинларда Эрлинг Холандга қарши курашда энг яхши натижа кўрсатган ўйинчилардан бири сифатида эътироф этилади. Бироқ, шунчалик юқори савиядаги ҳимоячилар ҳам баъзида норвегиялик тўпурарнинг маҳорати қаршисида ожиз қолаётганини тан олишга мажбур бўлишади.

Статистик маълумотларга таянилса, Холанд Манчестер Сити сафида ўтказган 198 та учрашувда нақд 162 та гол уришга муваффақ бўлган. Шундан 112 таси айниқса Англия чемпионатининг юқори дивизионига тўғри келади. Шунингдек, унинг ҳисобида учтагина Олтин бутса мавжуд бўлиб, у 2022–2023-йилги мавсумда жамоаси билан тарихий Требел — учта асосий совринни қўлга киритишда бош ролни ўйнаган.

Келажакдаги режалар ва ҳимоячининг эътирофи

Манчестер Сити раҳбарияти ўзининг қўрқув билмас 9-рақамли ҳужумчиси билан 2034-йилгача мўлжалланган улкан 10 йиллик шартнома имзолаган. Бу эса ҳужумчи яна кўп мавсумлар давомида Премер-лига рақибларини қўрқувда сақлашда давом этишини англатади. Реал Мадрид каби гранд клубларнинг қизиқишларига қарамай, футболчи ҳозирча Манчестерда қолишни афзал кўрмоқда.

Bet442 билан ҳамкорликда Goal.com нашрига берган эксклюзив интервюсида Колин Хендри Холандга қарши қандай ўйнаган бўлар эди, деган саволга ўзига хос тарзда жавоб қайтарди. Собиқ футболчи бу саволга ҳазиломуз тарзда аниқ жавоб йўқлигини таъкидлаб ўтди.

Хендрининг фикрича, Габриел каби синчковлик билан ҳаракат қилиб, фақат бор имкониятни ишга солган ҳолда ўзингизни синаб кўришдан бошқа чора қолмайди. У ўз даврида 1998-йилдаги Роналдо билан бўлган таққослашларга тўхталиб, бундай даражадаги футболчиларга қарши майдонга тушиш ҳар қандай ҳимоячи учун улкан синов эканини қўшимча қилди.

Эрлинг ХоландМанчестер СитйАнглия Премер-лигасифутбол янгиликларитрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сескк Фабрегас Микел Артета ва Арсенал раҳбариятини юқори баҳоладиСескк Фабрегас Микел Артета ва Арсенал раҳбариятини юқори баҳоладиБугун, 15:16Бредли Барколянинг келажаги: Носир Ал-Хелайфи нима деди?Бредли Барколянинг келажаги: Носир Ал-Хелайфи нима деди?Бугун, 14:59Квентин Фортун Денни Уелбекнинг Чельфига ўтганидан афсусдаКвентин Фортун Денни Уелбекнинг Чельфига ўтганидан афсусдаБугун, 14:51Куинтон Фортун Челсига Андре Онанани сотиб олишни маслаҳат бердиКуинтон Фортун Челсига Андре Онанани сотиб олишни маслаҳат бердиБугун, 14:38Элиот Андерсон нима учун Манчестер Юнайтед таклифини рад этганини айтдиЭлиот Андерсон нима учун Манчестер Юнайтед таклифини рад этганини айтдиБугун, 13:58Душан Влаховичнинг Ювентусдаги даври якунланди: ҳужумчи Туркияга йўл олдиДушан Влаховичнинг Ювентусдаги даври якунланди: ҳужумчи Туркияга йўл олдиБугун, 13:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
ЖЧ-2026да кутилмаган можаро: Аргентина — Миср ўйинини бошқарган ҳакам четлатилди
ЖЧ-2026да кутилмаган можаро: Аргентина — Миср ўйинини бошқарган ҳакам четлатилди
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача