Энсо Фернандес Манчестер Сити учун ажойиб трансфер бўлиши мумкин

·0·Спорт
Энсо Фернандес Манчестер Сити учун ажойиб трансфер бўлиши мумкин

Англия Премер-лигасининг амалдаги пешқадамларидан бири бўлган Манчестер Сити Лондоннинг Челси клуби ярим ҳимоячиси Энсо Фернандесни ўз сафига қўшиб олиши мумкин. Жаҳон чемпиони мақомига эга бўлган аргентиналик футболчи "шаҳарликлар" бош мураббийи Энзо Мареска жамоасида етишмаётган муҳим вазифаларни бажаришга қодир эканлиги айтилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com хабар беришича, Англия терма жамоасининг собиқ ҳимоячиси Колин Хендри Энсо Фернандес Манчестер Сити учун ажойиб харид бўлишини ва у жамоага катта фойда келтиришини таъкидлаган. Мутахассиснинг фикрича, ўта қиммат нархга баҳоланаётганига қарамай, бу трансфер ўзини оқлаши мумкин.

Трансфер қиймати ва молиявий шартлар

Нашр маълумотларига кўра, Энсо Фернандес учун тахминан 120 миллион фунт стерлинг (162 миллион доллар) миқдорида товон пули талаб қилиниши мумкин. Манчестер Сити ёзги трансферлар даврида аллақачон катта харажатларга қўл урган бўлиб, жумладан Эллиот Андерсон учун 116 миллион фунт стерлинг сарфлаган эди. Шунингдек, клуб Лилдан истиқболли ўйинчи Айюб Буаддига ҳам қизиқиш билдирмоқда.

Айни пайтда жамоа марказий чизиғида жиддий ўзгаришлар кутилмоқда. Хусусан, “Олтин тўп” эгаси Родри келажагида Испанияга йўл олиши мумкинлиги, унга Барселона ва Реал Мадрид клублари даъвогарлик қилаётгани ҳақида миш-мишлар тарқалган. Шу сабабли, Манчестер Сити раҳбарияти Челси юлдузи Энсо Фернандесни асосий нишонга айлантиргани айтилмоқда.

Клублар ўртасидаги музокаралар ва вақт чеклови

Гамблер Медиа орқали фикр билдирган Колин Хендрининг сўзларига кўра, Челси клуби расмий таклифлар ва музокаралар учун август ойининг 14-кунига қадар муддат белгилагани даъво қилинмоқда. Агар Манчестер Сити бу футболчини ўз сафига қўшиб олмоқчи бўлса, тезкор ҳаракат қилиши талаб этилади.

Фернандес аввалроқ Ғарбий Лондонда Энзо Мареска қўл остида тўп сургани ҳам бу трансфер эҳтимолини оширади. Кевин Де Брюйне ва Илкай Гюндоган каби тажрибали футболчилар кетганидан кейин Манчестер Сити марказий чизиқдан етарлича гол ура оладиган ва ўйинни бошқарадиган ярим ҳимоячига муҳтож бўлиб қолган эди.

Ҳозирги кунда футбол бозоридаги нархлар кескин ошиб кетгани ва трансферлар юз миллионлаб фунтларни ташкил этаётгани сир эмас. Бироқ энг юқори совринлар учун курашувчи топ-клублар бундай харажатларга тайёр туриши талаб қилинади. Энсо Фернандеснинг Премер-лагадаги тажрибаси эса уни дарҳол асосий таркибга мослашишини таъминлай олади.

Энсо ФернандесМанчестер СитиЧелсиТрансферAPЛ
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Феликс Нмеча Юрген Клоппнинг Германия терма жамоасига келишидан руҳланганини айтдиФеликс Нмеча Юрген Клоппнинг Германия терма жамоасига келишидан руҳланганини айтдиБугун, 13:32Месси фаолиятини давом эттиришга қарор қилдими? Футбол афсонасининг келажаги бўйича янги хабарМесси фаолиятини давом эттиришга қарор қилдими? Футбол афсонасининг келажаги бўйича янги хабарБугун, 13:25Жонатан Та Венсан Компани ва Хаби Алонсо фаолиятига баҳо бердиЖонатан Та Венсан Компани ва Хаби Алонсо фаолиятига баҳо бердиБугун, 13:16Душан Влахович Туркияга йўл олди: «Ювентус» учун улкан хулосаДушан Влахович Туркияга йўл олди: «Ювентус» учун улкан хулосаБугун, 13:14Жонатан Та Боруссия Дортмундга қарши Суперкубок олдидан фикр билдирдиЖонатан Та Боруссия Дортмундга қарши Суперкубок олдидан фикр билдирдиБугун, 13:00Душан Влаҳовиć “Ювентус”дан “Бешиктош”га ўтдиДушан Влаҳовиć “Ювентус”дан “Бешиктош”га ўтдиБугун, 12:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
ЖЧ-2026да кутилмаган можаро: Аргентина — Миср ўйинини бошқарган ҳакам четлатилди
ЖЧ-2026да кутилмаган можаро: Аргентина — Миср ўйинини бошқарган ҳакам четлатилди