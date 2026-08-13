Энсо Фернандес Манчестер Сити учун ажойиб трансфер бўлиши мумкин
Англия Премер-лигасининг амалдаги пешқадамларидан бири бўлган Манчестер Сити Лондоннинг Челси клуби ярим ҳимоячиси Энсо Фернандесни ўз сафига қўшиб олиши мумкин. Жаҳон чемпиони мақомига эга бўлган аргентиналик футболчи "шаҳарликлар" бош мураббийи Энзо Мареска жамоасида етишмаётган муҳим вазифаларни бажаришга қодир эканлиги айтилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com хабар беришича, Англия терма жамоасининг собиқ ҳимоячиси Колин Хендри Энсо Фернандес Манчестер Сити учун ажойиб харид бўлишини ва у жамоага катта фойда келтиришини таъкидлаган. Мутахассиснинг фикрича, ўта қиммат нархга баҳоланаётганига қарамай, бу трансфер ўзини оқлаши мумкин.
Трансфер қиймати ва молиявий шартларНашр маълумотларига кўра, Энсо Фернандес учун тахминан 120 миллион фунт стерлинг (162 миллион доллар) миқдорида товон пули талаб қилиниши мумкин. Манчестер Сити ёзги трансферлар даврида аллақачон катта харажатларга қўл урган бўлиб, жумладан Эллиот Андерсон учун 116 миллион фунт стерлинг сарфлаган эди. Шунингдек, клуб Лилдан истиқболли ўйинчи Айюб Буаддига ҳам қизиқиш билдирмоқда.
Айни пайтда жамоа марказий чизиғида жиддий ўзгаришлар кутилмоқда. Хусусан, “Олтин тўп” эгаси Родри келажагида Испанияга йўл олиши мумкинлиги, унга Барселона ва Реал Мадрид клублари даъвогарлик қилаётгани ҳақида миш-мишлар тарқалган. Шу сабабли, Манчестер Сити раҳбарияти Челси юлдузи Энсо Фернандесни асосий нишонга айлантиргани айтилмоқда.
Клублар ўртасидаги музокаралар ва вақт чекловиГамблер Медиа орқали фикр билдирган Колин Хендрининг сўзларига кўра, Челси клуби расмий таклифлар ва музокаралар учун август ойининг 14-кунига қадар муддат белгилагани даъво қилинмоқда. Агар Манчестер Сити бу футболчини ўз сафига қўшиб олмоқчи бўлса, тезкор ҳаракат қилиши талаб этилади.
Фернандес аввалроқ Ғарбий Лондонда Энзо Мареска қўл остида тўп сургани ҳам бу трансфер эҳтимолини оширади. Кевин Де Брюйне ва Илкай Гюндоган каби тажрибали футболчилар кетганидан кейин Манчестер Сити марказий чизиқдан етарлича гол ура оладиган ва ўйинни бошқарадиган ярим ҳимоячига муҳтож бўлиб қолган эди.
Ҳозирги кунда футбол бозоридаги нархлар кескин ошиб кетгани ва трансферлар юз миллионлаб фунтларни ташкил этаётгани сир эмас. Бироқ энг юқори совринлар учун курашувчи топ-клублар бундай харажатларга тайёр туриши талаб қилинади. Энсо Фернандеснинг Премер-лагадаги тажрибаси эса уни дарҳол асосий таркибга мослашишини таъминлай олади.
…