АҚШда 16 йил ичида илк бор бир кунда 3 киши қатл этилади
АҚШда Теннесси, Алабама ва Оклахома штатларида қотилликда айбланиб, ўлим жазосига ҳукм қилинган уч маҳбусга жазо бир кунда ижро этилиши кутилмоқда. Бу мамлакатда 16 йил ичида бир кунда уч кишига ўлим жазоси ижро этилиши билан боғлиқ илк ҳолат бўлиши мумкин. Сўнгги йилларда АҚШда ўлим жазосига ҳукм қилинаётган маҳбуслар сони ҳам ошгани қайд этилмоқда. സംഭവം мамлакатда ўлим жазоси масаласини яна кун тартибига олиб чиқди.
АҚШда бир куннинг ўзида уч маҳбусга ўлим жазоси ижро этилиши режалаштирилмоқда. Бу мамлакатда 16 йил ичидаги илк бундай ҳолат бўлиши мумкин.
Уч штатда ўлим жазоси
Теннесси, Алабама ва Оклахома штатларида қотилликда айбланиб, ўлим жазосига ҳукм қилинган уч маҳбуснинг жазоси бир кунда ижро этилиши кутилмоқда.
Бу ҳолат АҚШда ўлим жазоси масаласини яна кун тартибига олиб чиқди.
Ўлим жазоси кўпаймоқда
Сўнгги йилларда АҚШда ўлим жазосига ҳукм қилинаётган маҳбуслар сони ҳам ошгани қайд этилмоқда. Навбатдаги учта ижро эса мамлакатда бу жазо тури ҳануз қўлланаётганини яна бир бор кўрсатади.
Сизнингча, ўлим жазоси жиноятчиликка қарши самарали чорами? Фикрингизни ёзинг ва хабарни улашинг.
…