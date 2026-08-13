Феликс Нмеча Юрген Клоппнинг Германия терма жамоасига келишидан руҳланганини айтди
Германия футболида янги саҳифа очилди: афсонавий мутахассис Юрген Клопп мамлакат миллий жамоасининг бош мураббийи этиб тайинланди. Ушбу кутилмаган ва жиддий ўзгариш бутун мамлакат футбол жамоатчилиги, жумладан, терма жамоа футболчилари орасида катта шижоат ва кўтаринки кайфиятни ҳосил қилди. Goal.com хабар беришича, Боруссия Дортмунд ярим ҳимоячиси Феликс Нмеча бу тайинлов жамоа ичидаги муҳитга қандай таъсир қилгани ҳақида ўз фикрлари билан ўртоқлашди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Юрген Клоппнинг Германия терма жамоасига қайтиши59 ёшли Юрген Клопп мураббийлик фаолиятидаги энг ёрқин даврларидан бирини айнан Боруссия Дортмунд клубида ўтказган бўлиб, 2011 ва 2012-йилларда кетма-кет икки марта Бундеслига чемпионлигини қўлга киритган эди. Шундан сўнг Ливерпул клубида ҳам улкан муваффақиятларга эришган тажрибали мутахассиснинг немис миллий жамоасини бошқариш учун қайтиши футбол оламида қизғин муҳокамаларга сабаб бўлмоқда. Дие Маннсчафт ўзининг янги муваффақиятли даврини бошлашга ҳозирлик кўраётган бир пайтда, Клоппнинг тажрибаси жамоага катта фойда келтириши кутилмоқда.
Клоппнинг майдон четига қайтиши ва унинг қўл остида тўп суриш истаги Германия терма жамоаси аъзоларини бўлажак ўйинлар олдидан ниҳоятда мотивация қилди. Нмеча матбуотга берган интервюсида ушбу тайинловдан бутун жамоа руҳлангани ва мутахассис билан ишлашни интиқиб кутаётганини яширмади.
"Ҳа, ўйлайманки, ҳамманинг кайфияти жуда баланд", — деди Феликс Нмеча. "Ҳамма бош мураббий, яни унинг ўзи билан ишлашни жуда истамоқда. Бу аниқки, ажойиб тажриба бўлади ва мен буни сабрсизлик билан кутяпман."
Ҳали шахсий танишув бўлмадиКатта ҳаяжон ва умумий оптимизмга қарамай, 25 ёшли ярим ҳимоячи ҳали янги бош мураббий билан шахсан танишишга улгурмаганини тан олди. У Клопп билан қачондир юзма-юз учрашиш имкониятини сабрсизлик билан кутмоқда. Нмечанинг сўзларига кўра, улар ҳали бир-бирларини шахсан билишмайди.
Шунингдек, футболчидан Дортмунддаги жамоадошларидан Юрген Клопп ҳақида сўраб-суриштиргани ҳақида ҳам қизиқишган. Нмеча бу борада шундай деди: "Ҳозирча йўқ. Мен бу ерда атиги бир неча кундедирман. Ҳали бунинг учун имконият бўлмади, лекин албатта сўрайман".
Клоппнинг Германия термасидаги дебюти ва унинг бошчилигидаги илк расмий ўйинлар бутун Европа футбол жамоатчилигининг диққат марказида турибди. Германия футбол иттифоқи ушбу тайинлов орқали терма жамоадаги инқирозли ҳолатларга барҳам бериб, олдинги ғалабали анъаналарни тиклашни режалаштирган.
…