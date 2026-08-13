Феликс Нмеча Юрген Клоппнинг Германия терма жамоасига келишидан руҳланганини айтди

·0·Спорт
Феликс Нмеча Юрген Клоппнинг Германия терма жамоасига келишидан руҳланганини айтди

Германия футболида янги саҳифа очилди: афсонавий мутахассис Юрген Клопп мамлакат миллий жамоасининг бош мураббийи этиб тайинланди. Ушбу кутилмаган ва жиддий ўзгариш бутун мамлакат футбол жамоатчилиги, жумладан, терма жамоа футболчилари орасида катта шижоат ва кўтаринки кайфиятни ҳосил қилди. Goal.com хабар беришича, Боруссия Дортмунд ярим ҳимоячиси Феликс Нмеча бу тайинлов жамоа ичидаги муҳитга қандай таъсир қилгани ҳақида ўз фикрлари билан ўртоқлашди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Юрген Клоппнинг Германия терма жамоасига қайтиши

59 ёшли Юрген Клопп мураббийлик фаолиятидаги энг ёрқин даврларидан бирини айнан Боруссия Дортмунд клубида ўтказган бўлиб, 2011 ва 2012-йилларда кетма-кет икки марта Бундеслига чемпионлигини қўлга киритган эди. Шундан сўнг Ливерпул клубида ҳам улкан муваффақиятларга эришган тажрибали мутахассиснинг немис миллий жамоасини бошқариш учун қайтиши футбол оламида қизғин муҳокамаларга сабаб бўлмоқда. Дие Маннсчафт ўзининг янги муваффақиятли даврини бошлашга ҳозирлик кўраётган бир пайтда, Клоппнинг тажрибаси жамоага катта фойда келтириши кутилмоқда.

Клоппнинг майдон четига қайтиши ва унинг қўл остида тўп суриш истаги Германия терма жамоаси аъзоларини бўлажак ўйинлар олдидан ниҳоятда мотивация қилди. Нмеча матбуотга берган интервюсида ушбу тайинловдан бутун жамоа руҳлангани ва мутахассис билан ишлашни интиқиб кутаётганини яширмади.

"Ҳа, ўйлайманки, ҳамманинг кайфияти жуда баланд", — деди Феликс Нмеча. "Ҳамма бош мураббий, яни унинг ўзи билан ишлашни жуда истамоқда. Бу аниқки, ажойиб тажриба бўлади ва мен буни сабрсизлик билан кутяпман."

Ҳали шахсий танишув бўлмади

Катта ҳаяжон ва умумий оптимизмга қарамай, 25 ёшли ярим ҳимоячи ҳали янги бош мураббий билан шахсан танишишга улгурмаганини тан олди. У Клопп билан қачондир юзма-юз учрашиш имкониятини сабрсизлик билан кутмоқда. Нмечанинг сўзларига кўра, улар ҳали бир-бирларини шахсан билишмайди.

Шунингдек, футболчидан Дортмунддаги жамоадошларидан Юрген Клопп ҳақида сўраб-суриштиргани ҳақида ҳам қизиқишган. Нмеча бу борада шундай деди: "Ҳозирча йўқ. Мен бу ерда атиги бир неча кундедирман. Ҳали бунинг учун имконият бўлмади, лекин албатта сўрайман".

Клоппнинг Германия термасидаги дебюти ва унинг бошчилигидаги илк расмий ўйинлар бутун Европа футбол жамоатчилигининг диққат марказида турибди. Германия футбол иттифоқи ушбу тайинлов орқали терма жамоадаги инқирозли ҳолатларга барҳам бериб, олдинги ғалабали анъаналарни тиклашни режалаштирган.

Юрген КлоппГерманияФеликс НмечаБоруссия ДортмундФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Энсо Фернандес Манчестер Сити учун ажойиб трансфер бўлиши мумкинЭнсо Фернандес Манчестер Сити учун ажойиб трансфер бўлиши мумкинБугун, 13:32Месси фаолиятини давом эттиришга қарор қилдими? Футбол афсонасининг келажаги бўйича янги хабарМесси фаолиятини давом эттиришга қарор қилдими? Футбол афсонасининг келажаги бўйича янги хабарБугун, 13:25Жонатан Та Венсан Компани ва Хаби Алонсо фаолиятига баҳо бердиЖонатан Та Венсан Компани ва Хаби Алонсо фаолиятига баҳо бердиБугун, 13:16Душан Влахович Туркияга йўл олди: «Ювентус» учун улкан хулосаДушан Влахович Туркияга йўл олди: «Ювентус» учун улкан хулосаБугун, 13:14Жонатан Та Боруссия Дортмундга қарши Суперкубок олдидан фикр билдирдиЖонатан Та Боруссия Дортмундга қарши Суперкубок олдидан фикр билдирдиБугун, 13:00Душан Влаҳовиć “Ювентус”дан “Бешиктош”га ўтдиДушан Влаҳовиć “Ювентус”дан “Бешиктош”га ўтдиБугун, 12:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
ЖЧ-2026да кутилмаган можаро: Аргентина — Миср ўйинини бошқарган ҳакам четлатилди
ЖЧ-2026да кутилмаган можаро: Аргентина — Миср ўйинини бошқарган ҳакам четлатилди