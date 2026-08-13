Душан Влаховичнинг Ювентусдаги даври якунланди: ҳужумчи Туркияга йўл олди
Туриннинг Ювентус клуби ҳужумчиси Душан Влахович фаолиятини Туркияда давом эттирадиган бўлди. GOAL.com хабар беришича, сербиялик футболчи Англия Премер-лигаси ёки Ла Лига грандларининг таклифини олмагач, фаолиятини Besiktas сафида давом эттиришга қарор қилди ва у ерда юқори маош оладиган бўлди. Мазкур трансфер 26 ёшли ҳужумчининг Турин клубидаги мураккаб ва зиддиятли даврига якун ясади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Эслатиб ўтамиз, 2022-йилнинг январ ойида Ювентус Фиорентина сафидан Влаховични 70 миллион евро ва қўшимча 10 миллион евро бонус эвазига ўз сафига қўшиб олганди. Клуб раҳбарияти ёш форвардга мавсумига 12 миллион еврогача етадиган улкан маош тайинлаган эди. Ўшанда 22 ёшли футболчи жамоани ортидан эргаштирувчи чинакам юлдузга айланади, деб жиддий умид қилинганди.
Катта умидлар ва қийин даврБироқ Влахович кутилган натижани кўрсата олмади. Албатта, футболчининг бу ҳолатида маълум даражада сўнгги йиллардаги клубдаги танглик ҳам сабаб бўлди. Ювентус сафида ўтган тўрт ярим йил давомида президент Аннелли бошчилигидаги бутун бошқарув кенгаши истеъфога чиқди, кўплаб раҳбарий ўзгаришлар ва мураббийлар алмашинуви рўй берди. Влахович Аллегри, Мотта, Тудор ва Спаллетти қўл остида тўп сурди, эндиликда эса уни Фиорентинада энг яхши ўйинларини очиб берган мураббий İталиано кутмоқда.
Шунга қарамай, клуб даражасидаги бундай тартибсизликларга қарамай, ҳақиқий чемпионлар қийин вазиятларда жамоани қутқариши кутилади. Влахович 168 та учрашувда 68 та гол уришга муваффақ бўлди, бироқ майдондаги асабийлашиш ва тўпни қабул қилишдаги техник чекловлар унинг ўсишига тўсқинлик қилди. Унинг ягона соврини 2024-йилги Италия кубоги бўлиб, ҳал қилувчи финал ўйинида Аталанта дарвозасига ғалаба тўпини киритган эди.
Besiktas билан шартнома ва янги қадамВлаховичнинг кейинги манзили унинг ўзи ўйлаган даражага чиқа олмаганини яна бир бор кўрсатди. Узоқ вақт давомида футболчи ва унинг вакиллари Арсенал, Барселона ёки Бавария каби топ-клубларни нишонга олганди. Аммо бу жамоалардан аниқ таклиф бўлмади. Натижада футболчи Туркия чемпионатига йўл олди. Истамбул клубида у бонуслар ва қўшимча тўловларни ҳисобга олмаганда, ҳар мавсумда 10 миллион евро соф маош олади.
Молиявий нуқтаи назардан бу битим Влахович ва унинг атрофидагилар учун мутлақ ғалаба бўлди. Шу билан бирга, Ювентус ҳамон сербиялик ҳужумчининг ўрнини муносиб эгаллайдиган футболчини қидирмоқда. Клуб сафига келиб қўшилган Коло Муани майдон бўйлаб ҳаракатланишни ёқтирадиган мобил форвард бўлиб, у жарима майдончасининг классик марказий ҳужумчиси ҳисобланмайди.
…