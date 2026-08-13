Душан Влаховичнинг Ювентусдаги даври якунланди: ҳужумчи Туркияга йўл олди

·0·Спорт
Душан Влаховичнинг Ювентусдаги даври якунланди: ҳужумчи Туркияга йўл олди

Туриннинг Ювентус клуби ҳужумчиси Душан Влахович фаолиятини Туркияда давом эттирадиган бўлди. GOAL.com хабар беришича, сербиялик футболчи Англия Премер-лигаси ёки Ла Лига грандларининг таклифини олмагач, фаолиятини Besiktas сафида давом эттиришга қарор қилди ва у ерда юқори маош оладиган бўлди. Мазкур трансфер 26 ёшли ҳужумчининг Турин клубидаги мураккаб ва зиддиятли даврига якун ясади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Эслатиб ўтамиз, 2022-йилнинг январ ойида Ювентус Фиорентина сафидан Влаховични 70 миллион евро ва қўшимча 10 миллион евро бонус эвазига ўз сафига қўшиб олганди. Клуб раҳбарияти ёш форвардга мавсумига 12 миллион еврогача етадиган улкан маош тайинлаган эди. Ўшанда 22 ёшли футболчи жамоани ортидан эргаштирувчи чинакам юлдузга айланади, деб жиддий умид қилинганди.

Катта умидлар ва қийин давр

Бироқ Влахович кутилган натижани кўрсата олмади. Албатта, футболчининг бу ҳолатида маълум даражада сўнгги йиллардаги клубдаги танглик ҳам сабаб бўлди. Ювентус сафида ўтган тўрт ярим йил давомида президент Аннелли бошчилигидаги бутун бошқарув кенгаши истеъфога чиқди, кўплаб раҳбарий ўзгаришлар ва мураббийлар алмашинуви рўй берди. Влахович Аллегри, Мотта, Тудор ва Спаллетти қўл остида тўп сурди, эндиликда эса уни Фиорентинада энг яхши ўйинларини очиб берган мураббий İталиано кутмоқда.

Шунга қарамай, клуб даражасидаги бундай тартибсизликларга қарамай, ҳақиқий чемпионлар қийин вазиятларда жамоани қутқариши кутилади. Влахович 168 та учрашувда 68 та гол уришга муваффақ бўлди, бироқ майдондаги асабийлашиш ва тўпни қабул қилишдаги техник чекловлар унинг ўсишига тўсқинлик қилди. Унинг ягона соврини 2024-йилги Италия кубоги бўлиб, ҳал қилувчи финал ўйинида Аталанта дарвозасига ғалаба тўпини киритган эди.

Besiktas билан шартнома ва янги қадам

Влаховичнинг кейинги манзили унинг ўзи ўйлаган даражага чиқа олмаганини яна бир бор кўрсатди. Узоқ вақт давомида футболчи ва унинг вакиллари Арсенал, Барселона ёки Бавария каби топ-клубларни нишонга олганди. Аммо бу жамоалардан аниқ таклиф бўлмади. Натижада футболчи Туркия чемпионатига йўл олди. Истамбул клубида у бонуслар ва қўшимча тўловларни ҳисобга олмаганда, ҳар мавсумда 10 миллион евро соф маош олади.

Молиявий нуқтаи назардан бу битим Влахович ва унинг атрофидагилар учун мутлақ ғалаба бўлди. Шу билан бирга, Ювентус ҳамон сербиялик ҳужумчининг ўрнини муносиб эгаллайдиган футболчини қидирмоқда. Клуб сафига келиб қўшилган Коло Муани майдон бўйлаб ҳаракатланишни ёқтирадиган мобил форвард бўлиб, у жарима майдончасининг классик марказий ҳужумчиси ҳисобланмайди.

Душан ВлаховичЮвентусBesiktasА СерияТрансферлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Элиот Андерсон нима учун Манчестер Юнайтед таклифини рад этганини айтдиЭлиот Андерсон нима учун Манчестер Юнайтед таклифини рад этганини айтдиБугун, 13:58Феликс Нмеча Юрген Клоппнинг Германия терма жамоасига келишидан руҳланганини айтдиФеликс Нмеча Юрген Клоппнинг Германия терма жамоасига келишидан руҳланганини айтдиБугун, 13:32Энсо Фернандес Манчестер Сити учун ажойиб трансфер бўлиши мумкинЭнсо Фернандес Манчестер Сити учун ажойиб трансфер бўлиши мумкинБугун, 13:32Месси фаолиятини давом эттиришга қарор қилдими? Футбол афсонасининг келажаги бўйича янги хабарМесси фаолиятини давом эттиришга қарор қилдими? Футбол афсонасининг келажаги бўйича янги хабарБугун, 13:25Жонатан Та Венсан Компани ва Хаби Алонсо фаолиятига баҳо бердиЖонатан Та Венсан Компани ва Хаби Алонсо фаолиятига баҳо бердиБугун, 13:16Душан Влахович Туркияга йўл олди: «Ювентус» учун улкан хулосаДушан Влахович Туркияга йўл олди: «Ювентус» учун улкан хулосаБугун, 13:14
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
ЖЧ-2026да кутилмаган можаро: Аргентина — Миср ўйинини бошқарган ҳакам четлатилди
ЖЧ-2026да кутилмаган можаро: Аргентина — Миср ўйинини бошқарган ҳакам четлатилди