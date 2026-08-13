Элиот Андерсон нима учун Манчестер Юнайтед таклифини рад этганини айтди

·0·Спорт
Элиот Андерсон нима учун Манчестер Юнайтед таклифини рад этганини айтди

Манчестер Сити клубининг рекорд даражадаги янги трансфери Элиот Андерсон таътил пайтида Манчестер Юнайтед футболчиларининг саъй-ҳаракатларига қарамай, нима учун айнан шаҳарликлар сафини танлаганини очиқлади. Goal.com хабар беришича, Англия терма жамоаси аъзоси қизиллар томонининг қизиқишига қарамасдан, дастлабданоқ фақатгина Этиҳад стадионига йўл олишни режалаштирганини таъкидлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Мавсум оралиғидаги таътил вақтида Англия терма жамоаси футболчиси Португалияда гольф ўйнаб юрган пайтида Манчестер Юнайтед вакиллари билан тасодифан тўқнаш келган. Қизил иблислар етакчилари уни Олд Траффордга ўтишга кўндирмоқчи бўлган бўлсада, Андерсон ўз қарорида қатъий қолган ва якунда Манчестер Сити клубини танлаган.

Болаликдаги танлов ва Сергио Агуеро омили

Матбуотда тарқалган миш-мишларга изоҳ берар экан, Андерсон бу борадаги гап-сўзлар бироз бўрттириб юборилганини билдирди. Унинг сўзларига кўра, трансфер бўйича танлов унинг учун жуда аниқ бўлган, чунки у ёшлигидан бери Манчестер Сити ўйинларини кузатиб келган.

«Мен саккиз ёки тўққиз ёшда бўлганимда Сергио Агуеро ўша машҳур голни урганди. Сўнгги ўн йил давомида Манчестер Ситининг ўйинларини кузатиб келаман. Олдимда катта қарор турганди ва мен тўғри танлов қилганимга аминман», — дея таъкидлади футболчи чоршанба куни клуб дўконида бўлиб ўтган учрашувда.

Кевин Де Бруйне – асосий кумир

Манчестер Сити сафига ўтиш Элиот Андерсон учун шунчаки навбатдаги профессионал қадам эмас, балки болаликдаги кумирининг изидан бориш имкониятидир. У ўзининг шаклланиш йилларида белгиялик яримҳимоячининг майдондаги ҳаракатлари ва тўп узатишларини диққат билан ўрганиб борганини яширмади.

«Кевин Де Бруйне сўнгги ўн йилликда мен ҳавас қилган асосий футболчи бўлган. Унинг ўйинини томоша қилишни жуда яхши кўрардим. Энди эса унинг клубида ва ўзи тўп сурган жойда бўлиш мен учун жуда ўзгача ҳиссиёт», — дея якунлади сўзини Англия терма жамоасининг юлдузли хариди.

Элиот АндерсонМанчестер СитиМанчестер ЮнайтедТрансферларAPЛ
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Душан Влаховичнинг Ювентусдаги даври якунланди: ҳужумчи Туркияга йўл олдиДушан Влаховичнинг Ювентусдаги даври якунланди: ҳужумчи Туркияга йўл олдиБугун, 13:53Феликс Нмеча Юрген Клоппнинг Германия терма жамоасига келишидан руҳланганини айтдиФеликс Нмеча Юрген Клоппнинг Германия терма жамоасига келишидан руҳланганини айтдиБугун, 13:32Энсо Фернандес Манчестер Сити учун ажойиб трансфер бўлиши мумкинЭнсо Фернандес Манчестер Сити учун ажойиб трансфер бўлиши мумкинБугун, 13:32Месси фаолиятини давом эттиришга қарор қилдими? Футбол афсонасининг келажаги бўйича янги хабарМесси фаолиятини давом эттиришга қарор қилдими? Футбол афсонасининг келажаги бўйича янги хабарБугун, 13:25Жонатан Та Венсан Компани ва Хаби Алонсо фаолиятига баҳо бердиЖонатан Та Венсан Компани ва Хаби Алонсо фаолиятига баҳо бердиБугун, 13:16Душан Влахович Туркияга йўл олди: «Ювентус» учун улкан хулосаДушан Влахович Туркияга йўл олди: «Ювентус» учун улкан хулосаБугун, 13:14
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
ЖЧ-2026да кутилмаган можаро: Аргентина — Миср ўйинини бошқарган ҳакам четлатилди
ЖЧ-2026да кутилмаган можаро: Аргентина — Миср ўйинини бошқарган ҳакам четлатилди