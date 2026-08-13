Элиот Андерсон нима учун Манчестер Юнайтед таклифини рад этганини айтди
Манчестер Сити клубининг рекорд даражадаги янги трансфери Элиот Андерсон таътил пайтида Манчестер Юнайтед футболчиларининг саъй-ҳаракатларига қарамай, нима учун айнан шаҳарликлар сафини танлаганини очиқлади. Goal.com хабар беришича, Англия терма жамоаси аъзоси қизиллар томонининг қизиқишига қарамасдан, дастлабданоқ фақатгина Этиҳад стадионига йўл олишни режалаштирганини таъкидлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Мавсум оралиғидаги таътил вақтида Англия терма жамоаси футболчиси Португалияда гольф ўйнаб юрган пайтида Манчестер Юнайтед вакиллари билан тасодифан тўқнаш келган. Қизил иблислар етакчилари уни Олд Траффордга ўтишга кўндирмоқчи бўлган бўлсада, Андерсон ўз қарорида қатъий қолган ва якунда Манчестер Сити клубини танлаган.
Болаликдаги танлов ва Сергио Агуеро омилиМатбуотда тарқалган миш-мишларга изоҳ берар экан, Андерсон бу борадаги гап-сўзлар бироз бўрттириб юборилганини билдирди. Унинг сўзларига кўра, трансфер бўйича танлов унинг учун жуда аниқ бўлган, чунки у ёшлигидан бери Манчестер Сити ўйинларини кузатиб келган.
«Мен саккиз ёки тўққиз ёшда бўлганимда Сергио Агуеро ўша машҳур голни урганди. Сўнгги ўн йил давомида Манчестер Ситининг ўйинларини кузатиб келаман. Олдимда катта қарор турганди ва мен тўғри танлов қилганимга аминман», — дея таъкидлади футболчи чоршанба куни клуб дўконида бўлиб ўтган учрашувда.
Кевин Де Бруйне – асосий кумирМанчестер Сити сафига ўтиш Элиот Андерсон учун шунчаки навбатдаги профессионал қадам эмас, балки болаликдаги кумирининг изидан бориш имкониятидир. У ўзининг шаклланиш йилларида белгиялик яримҳимоячининг майдондаги ҳаракатлари ва тўп узатишларини диққат билан ўрганиб борганини яширмади.
«Кевин Де Бруйне сўнгги ўн йилликда мен ҳавас қилган асосий футболчи бўлган. Унинг ўйинини томоша қилишни жуда яхши кўрардим. Энди эса унинг клубида ва ўзи тўп сурган жойда бўлиш мен учун жуда ўзгача ҳиссиёт», — дея якунлади сўзини Англия терма жамоасининг юлдузли хариди.
…